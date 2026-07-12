O’Higgins y Ñublense definen este domingo quién avanza a la gran final de la Copa de la Liga 2026 en el Estadio El Teniente de Rancagua. Los celestes necesitan ganar por dos o más goles para clasificar directamente; si ganan por uno, la llave se resuelve en penales. Los Diablos Rojos, en cambio, llegan con la comodidad del 2-1 conseguido en Chillán y pueden avanzar incluso perdiendo por la mínima diferencia.

El partido de ida dejó un trámite emocionante bajo la lluvia en el Estadio Nelson Oyarzún. Ñublense abrió la cuenta con Pablo Calderón (25′), O’Higgins lo igualó con un golazo de Bastián Yáñez tras una genial jugada de Martín Sarrafiore (38′), pero en el quinto minuto de adición Ignacio Jeraldino apareció para sellar el 2-1 que desató la euforia chillaneja.

¿Dónde y cómo ver en vivo O’Higgins vs Ñublense?

O’Higgins vs Ñublense no tendrá transmisión televisiva y se podrá ver exclusivamente a través de HBO Max en streaming. Quienes tengan contratado TNT Sports Premium en su TV de pago pueden acceder sin pagar suscripción adicional.

TV: No tendrá transmisión

Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan O’Higgins vs Ñublense?

Fecha: Domingo 12 de julio de 2026

Hora: 20:00 horas

Estadio: Estadio El Teniente, Rancagua

El partido será dirigido por Diego Flores, con Juan Serrano y Carlos Poblete como asistentes y Cristian Galaz como cuarto árbitro. El VAR estará a cargo de Piero Maza, con Eric Pizarro como AVAR.

Cómo llegan O’Higgins y Ñublense a la vuelta de la semifinal

O’Higgins llega con la obligación de remontar en casa. El Capo de Provincia, dirigido por Lucas Bovaglio, fue protagonista en la ida y estuvo cerca de conseguir un mejor resultado, pero el gol agónico de Ignacio Jeraldino los dejó en desventaja. Los celestes ganaron el Grupo C de la Copa de la Liga y vienen de una buena racha en la Copa Chile, con la goleada 4-1 sobre Colo Colo y la victoria 2-1 ante Unión Española. Jugarán ante su gente en El Teniente, donde esta temporada se han mostrado fuertes.

Ñublense llega con el viento a favor. Los Diablos Rojos de Juan José Ribera dominaron el Grupo B de la Copa de la Liga y en la ida mostraron carácter para sobreponerse al empate en los últimos minutos. En paralelo, también sellaron su clasificación a los octavos de final de la Copa Chile como líderes del Grupo F. A los chillanejos les basta con no perder por dos goles de diferencia para meterse en la final.

Formaciones probables para O’Higgins vs Ñublense

O’Higgins repetiría el once de la ida: Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Luis Pavez, Miguel Brizuela, Nicolás Garrido; Felipe Ogaz, Juan Leiva, Martín Sarrafiore; Francisco González, Rodrigo Godoy y Thiago Vecino. DT: Lucas Bovaglio.

Ñublense respondería con: Nicola Pérez; Felipe Campos, Osvaldo Bosso, Sebastián Valencia, Pablo Calderón; Gabriel Graciani, Matías Plaza, Christian Mansilla, Manuel Rivera; Ignacio Jeraldino e Ignacio Tapia. DT: Juan José Ribera.