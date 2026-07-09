Datos Clave Sanción: 3 partidos de suspensión Motivo: Insultos al árbitro Próximo duelo afectado: Vs Rangers (4 de agosto)

El Tribunal de Disciplina de la ANFP resolvió una dura sanción para Manuel Rivera, volante de Ñublense, tras el fuerte encontrón verbal que protagonizó con el árbitro Diego Flores luego del empate 2-2 ante Curicó Unido por la Copa Chile.

El mediocampista fue expulsado en los descuentos del partido en Chillán por emplear lenguaje ofensivo, según consignó el juez en su informe arbitral. Producto de la sanción, Rivera deberá cumplir el castigo en la Copa Chile, torneo en el que los Diablos Rojos ya aseguraron su clasificación a los octavos de final como líderes del Grupo F.

¿Qué le dijo Rivera al árbitro?

Un descargo muy subido de tono. Según el relato de Flores, todo comenzó tras amonestar al volante por reclamar un cobro. “Después de ser amonestado por desaprobar un cobro arbitral, me grita a viva voz ‘que estás cobrando malo culiao’. Posterior y de una forma desafiante y prepotente me grita ‘soy malo culiao, soy ordinario de malo culiao, perro concha de tu madre'”, detalló el árbitro en su informe, documento que motivó la expulsión y el posterior castigo.

¿Qué partidos se perderá el jugador de Ñublense?

Varios. Rivera no podrá estar en el cierre de la fase de grupos ante Rangers, programado para el 4 de agosto, ni en los dos primeros partidos de Ñublense en la fase eliminatoria de la Copa Chile. Una baja sensible para el cuadro chillanejo justo cuando encara la parte decisiva del torneo.

¿Cómo está Ñublense en la Copa Chile?

En una buena posición. El equipo de Juan José Ribera lidera el Grupo F con 10 puntos y ya tiene asegurado su cupo en los octavos de final, por lo que el castigo a Rivera, más que un problema deportivo, es una molestia de cara a lo que viene. El episodio, eso sí, se suma a la seguidilla de encontronazos entre jugadores y árbitros que viene marcando las últimas semanas en el fútbol chileno.