Rangers y Ñublense chocan por el Grupo F de la Copa Chile 2026, encuentro en el que los talquinos quieren seguir en lo alto de su zona, mientras que los chillanejos buscan sumarse en ese sitial.

Los rangerinos tienen seis puntos junto a Curicó Unido, mientras que la escuadra de la Región del Ñuble tiene tres positivos.

¿Quién transmite Rangers vs Ñublense por la Copa Chile 2026?

Rangers vs Ñublense no será transmitido por TV ni por streaming.

TV: No será transmitido

Streaming: No será transmitido

¿Cuándo y a qué hora juegan Rangers vs Ñublense?

Rangers y Ñublense juegan este domingo 28 de junio a las 17:00 horas por la Copa Chile 2026.

Fecha: Domingo 28 de junio de 2026

Hora: 17:00 horas

Estadio: La Granja, Curicó

Árbitros de Rangers vs Ñublense

Árbitro: Nicolás Millas

1er asistente: Wladimir Muñoz

2do asistente: Ignacio Zamora

4to árbitro: Camilo Riquelme

¿Cómo llegan Rangers vs Ñublense?

Rangers viene de un triunfo por 2-1 ante U de Concepción, manteniéndose al tope de la tabla del Grupo F.

Ñublense también se impuso ante el mismo contrincante por 4-2.

Formaciones de Rangers vs Ñublense

Cristian Campestrini; Renato Valenzuela, Claudio Servetti, Sebastián Acuña; Manuel Vicuña, Gary Moya, Alejandro Márquez, Matías Cortés; Ignacio Ibáñez, Cristóbal Muñoz, Damián González. DT: Ivo Basay.

Posible formación de Ñublense: Nicola Pérez; Felipe Campos, Osvaldo Bosso, Sebastián Valencia; Gabriel Graciani, Matías Plaza, Christian Mansilla, Manuel Rivera, Jovany Campusano; Ignacio Jeraldino, Ignacio Tapia. DT: Juan José Ribera.