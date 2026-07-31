Limache y Ñublense se enfrentan por la Fecha 17 del Campeonato Nacional 2026, en un duelo con realidades opuestas. Los chillanejos llegan cuartos con 25 puntos y a solo dos del segundo lugar, mientras que el Tomatero, noveno con 21 unidades, necesita frenar cuanto antes una racha que lo tiene en su peor momento del año.

El historial reciente promete paridad: los dos últimos cruces en el Campeonato Nacional terminaron igualados 1-1, incluido el de la primera rueda en Chillán, el pasado 8 de febrero.

¿Dónde y cómo ver EN VIVO Deportes Limache vs Ñublense?

TV: TNT Sports Premium

TNT Sports Premium Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Limache vs Ñublense?

Fecha: Sábado 1 de agosto

Sábado 1 de agosto Hora: 20:00 horas

20:00 horas Estadio: Municipal Lucio Fariña Fernández (Quillota)

Árbitros de Limache vs Ñublense

Árbitro: Miguel Araos

1er asistente: Claudio Urrutia

2do asistente: Diego Gamboa

4to árbitro: Nicolás Gamboa

VAR: Benjamín Saravia

AVAR: Francisco Soriano

¿Cómo llegan Limache vs Ñublense?

Limache llega urgido de triunfos. El elenco de Víctor Rivero cayó por 3-1 ante Colo Colo en el Monumental en el reinicio del Campeonato Nacional y acumula cuatro partidos sin ganar, con 15 goles en contra en ese lapso, lo que hizo tambalear el proceso del DT, aunque terminó siendo ratificado.

Ñublense, en cambio, retomó la Liga de Primera de la mejor manera. El equipo de Juan José Ribera venció 2-0 a Palestino en el Nelson Oyarzún y se instaló en el cuarto lugar, dejando atrás la frustración de la Copa de la Liga, donde quedó eliminado en semifinales por O’Higgins en definición a penales.

Formaciones de Limache vs Ñublense

Posible formación de Deportes Limache: Matías Bórquez; Augusto Aguirre, Dylan Escobar, Alfonso Parot; Misael Llantén, Jean Suárez, Yerko Leiva, Fabián Torres; Bruno Barticciotto, Cristián Palma y Nicolás Guerra. DT: Víctor Rivero.

Posible formación de Ñublense: Nicola Pérez; Osvaldo Bosso, Pablo Calderón, Sebastián Valencia; Diego Sanhueza, Alex Valdés, Christian Mansilla, Manuel Rivera, Jovany Campusano; Ignacio Jeraldino e Ignacio Tapia. DT: Juan José Ribera.