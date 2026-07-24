Ñublense y Palestino se miden en el estadio Bicentenario Nelson Oyarzún Arenas de Chillán por la Fecha 16 del Campeonato Nacional 2026, compromiso con el que ambos elencos buscan meterse en la parte alta de la tabla de posiciones y soñar con meterse en una copa internacional de cara al 2027.

Los Diablos Rojos están octavos con 22 puntos tras un buen primer semestre de la mano del técnico Juan José Ribera, mientras que los Tetracolores están quintos con 24, en una remontada de la mano del estratega Guillermo Farré.

¿Quién transmite Ñublense vs Palestino por el Campeonato Nacional 2026?

El duelo entre Ñublense vs Palestino será transmitido a través de TNT Sports Premium y HBO Max.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Ñublense vs Palestino por el Campeonato Nacional 2026?

Ñublense juega con Palestino este domingo 26 de julio a las 15:00 horas por la Fecha 16 del Campeonato Nacional 2026.

Fecha: Domingo 26 de julio

Hora: 15:00 horas

Estadio: Bicentenario Nelson Oyarzún Arenas (Chillán)

Árbitros de Ñublense vs Palestino

Árbitro: Juan Lara

1er asistente: Gabriel Ureta

2do asistente: Cristian Cerda

4to árbitro: Matías Valenzuela

VAR: Juan Sepulveda

AVAR: Francisco Soriano

¿Cómo llegan Ñublense vs Palestino?

Ñublense viene de una derrota dolorosa: perdió por penales contra O’Higgins y quedó fuera en semifinales de la Copa de la Liga, quedando muy cerca de luchar por un cupo en la Copa Libertadores 2027. En Copa Chile avanzó a octavos de final y su resultado más reciente fue 1-0 contra U de Concepción.

Palestino jugó por última vez en el marco de la Copa Chile: venció por 3-2 a Santa Cruz, pero no le alcanzó para evitar la eliminación en la primera ronda del certamen.

Formaciones de Ñublense vs Palestino

Posible formación de Ñublense: Nicola Pérez; Osvaldo Bosso, Pablo Calderón, Sebastián Valencia; Diego Sanhueza, Alex Valdés, Christian Mansilla, Manuel Rivera, Jovany Campusano; Ignacio Jeraldino e Ignacio Tapia. DT: Juan José Ribera.

Posible formación de Palestino: Sebastián Pérez; Antonio Ceza, Nicolás Meza, José Bizama, Dilan Zúñiga; Ian Garguez, Albert Gómez, Sebastián Gallegos; Bryan Carrasco, Gonzalo Tapia y César Munder. DT: Guillermo Farré.