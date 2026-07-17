Datos Clave Nueva víctima: Las fuertes ráfagas de viento huracanado arrancaron parte de la techumbre del Estadio Nelson Oyarzún de Chillán, dejando pesadas estructuras colgando sobre las tribunas. Efecto dominó: Este recinto se suma a los graves daños que ya había sufrido el Germán Becker de Temuco producto de la emergencia climática. Fútbol paralizado: Ante la inminente caída de estructuras y los problemas logísticos, la ANFP mantiene la suspensión masiva de los partidos del fin de semana.

El desarrollo del sistema frontal que azota por estas horas a gran parte del territorio chileno sigue cobrándose nuevas víctimas. Mientras el país lidia con cortes de luz masivos y evacuaciones costeras en pleno desarrollo, la infraestructura deportiva nacional volvió a demostrar vulnerabilidad ante la fuerza desatada de la naturaleza.

Durante las últimas horas, las redes sociales se convirtieron nuevamente en el reflejo de la desolación. Vecinos y medios partidarios comenzaron a viralizar cómo las incesantes ráfagas de viento huracanado terminaron por hacer ceder la estructura de otro de los recintos emblemáticos del país.

Sistema frontal en Ñuble: Los graves daños en el Estadio de Chillán

Las alarmas, que ayer sonaban en La Araucanía, hoy se trasladaron a la Región de Ñuble. A través de un impactante registro compartido por el medio Rincón del Rojo, quedó en evidencia cómo la fuerza del viento logró desprender de cuajo parte de la imponente estructura del techo del Estadio Nelson Oyarzún de Chillán.

En las imágenes, que rápidamente se viralizaron, se puede apreciar cómo las pesadas planchas metálicas quedaron colgando peligrosamente sobre las tribunas, generando profunda preocupación en la comunidad ante el riesgo de que terminen volando hacia las calles aledañas.

Este desastre estructural no es un hecho aislado. Se suma a lo ocurrido hace solo unas horas, donde el Estadio Germán Becker de Temuco también amaneció con severos daños en su icónica techumbre, confirmando que la infraestructura deportiva de la zona centro-sur está sufriendo de lleno el impacto de ráfagas que superan los 170 km/h.

Partidos suspendidos Primera B y Copa de la Liga: ¿Cuándo se juega?

En este contexto de catástrofe, con recintos deportivos cediendo ante el clima, la decisión de la ANFP de paralizar la actividad era inminente y obligatoria. El ente rector, previendo la magnitud de la emergencia y el riesgo en las tribunas, decretó la suspensión total de los encuentros programados para el 18 y 19 de julio.

La medida afecta directamente a la Primera B, Segunda División, Liga Femenina y obliga a postergar para octubre la final de la Copa de la Liga entre O’Higgins y Coquimbo Unido.

Cortes de luz y marejadas: El impacto del temporal en Chile

Los daños en los estadios de Chillán y Temuco son solo una arista del caos generalizado que se vive hoy. Según los reportes de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), más de 521.000 hogares se encuentran actualmente sin suministro eléctrico a nivel nacional.

A esto se suma la dramática situación en la Región del Biobío, que sufre de marejadas históricas con olas de más de 20 metros que han arrasado con viviendas en el sector costero de Penco, manteniendo a las autoridades en máxima alerta.

En resumen

El intenso sistema frontal sumó una nueva víctima estructural en el fútbol chileno. Impactantes registros muestran cómo el techo del Estadio Nelson Oyarzún de Chillán cedió ante ráfagas de viento huracanado, sumándose a los daños reportados en el Germán Becker de Temuco. La magnitud de la emergencia actual obligó a la ANFP a suspender todo el fútbol del fin de semana para resguardar la seguridad del público y los planteles.

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