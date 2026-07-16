Datos Clave Daños en el techo: El Germán Becker sufrió daños importantes en su techumbre por el temporal. Vientos de 90 km/h: Las ráfagas en La Araucanía generaron preocupación por la voladura de la estructura. Regreso de local: Deportes Temuco vuelve al Germán Becker el 3 de agosto ante Deportes Copiapó.

El temporal que azota a Chile no perdonó y el fútbol chileno también lo sintió en carne propia. El Estadio Germán Becker de Temuco, uno de los recintos más reconocidos del balompié nacional y casa de Deportes Temuco, sufrió importantes daños en su techumbre producto de las condiciones climáticas extremas.

Según reportó la cuenta Reporte Temuco, las ráfagas de viento que alcanzaron los 90 km/h en la Región de la Araucanía provocaron daños de consideración en la estructura del techo del recinto. Vecinos del estadio expresaron su preocupación por la posible voladura de la techumbre, en medio de un temporal que se extenderá hasta el sábado 18 de julio y que ya llevó al Gobierno a decretar estado de emergencia preventiva en diez regiones del país.

Los daños del temporal en el Germán Becker de Temuco

El recinto, que fue remodelado y reinaugurado en 2012 con capacidad para cerca de 19.000 espectadores, fue sede de eventos de alto nivel como la Copa América 2015 y el Mundial Femenino Sub 20 de 2008. Su techumbre, que cubre una parte importante de las tribunas, es uno de sus elementos estructurales más distintivos y también el que quedó comprometido por el viento.

El impacto del temporal en el calendario de Deportes Temuco

No solo el estadio resultó afectado: el partido del Pije por la segunda rueda de la Primera B, también quedó postergado. La ANFP suspendió la fecha 16 del Ascenso por el temporal, lo que implicó que el duelo entre Deportes Temuco y Cobreloa, programado para este fin de semana, no se disputará.

El elenco dirigido por Arturo Sanhueza retomará actividad el próximo 24 de julio visitando a Deportes Iquique, y no regresará al Germán Becker hasta el 3 de agosto, cuando enfrente a Deportes Copiapó. Para entonces, esperan que los daños en el recinto ya estén evaluados y reparados.