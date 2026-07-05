Deportes Concepción y Deportes Temuco se miden este lunes en el Estadio Municipal Ester Roa Rebolledo por la fecha 5 del Grupo H de la Copa Chile 2026. Los lilas, terceros con cuatro puntos, necesitan ganar para acercarse al segundo lugar que ocupa Deportes Temuco y mantener vivas sus opciones de clasificar a los octavos de final. El Pije, en tanto, llega con un punto de ventaja sobre su rival de este lunes y buscará defender esa diferencia.

El antecedente más reciente entre ambos en esta misma llave fue el empate 1-1 del 21 de junio en el Estadio Germán Becker por la tercera fecha. Un resultado que dejó la zona abierta y que convierte este duelo en una verdadera final anticipada por el segundo cupo de clasificación.

¿Dónde y cómo ver en vivo Deportes Concepción vs Deportes Temuco?

Deportes Concepción vs Deportes Temuco no será transmitido por televisión ni por streaming.

TV: No será transmitido

Streaming: No será transmitido

¿Cuándo y a qué hora juegan Deportes Concepción vs Deportes Temuco?

Fecha: Lunes 7 de julio de 2026

Hora: 19:30 horas

Estadio: Estadio Municipal Ester Roa Rebolledo, Concepción

El partido será dirigido por Juan Sepúlveda, con Edson Cisternas y Felipe Canio como asistentes y José Cabero como cuarto árbitro.

Cómo llegan Deportes Concepción y Deportes Temuco a la fecha 5 de la Copa Chile

Deportes Concepción suma cuatro puntos y marcha tercero del Grupo H. El León de Collao viene de caer 0-2 ante Deportes Puerto Montt en el Estadio Chinquihue, donde Salvador Negrete y Reiner Castro sentenciaron el partido en el segundo tiempo. Antes de eso, el equipo dirigido por Antonio Zaracho había vencido 3-2 a Huachipato y empatado 1-1 con Deportes Temuco en Temuco. Una derrota este lunes los dejaría prácticamente sin opciones.

Deportes Temuco llega segundo con cinco puntos, resultado de una victoria, dos empates y una derrota. Los albiverdiales perdieron 0-2 ante Huachipato en la fecha 4, lo que frenó su racha y les quitó el liderato del grupo en beneficio de Puerto Montt. El equipo de Arturo Sanhueza sabe que un triunfo en Concepción los dejaría con ocho puntos y prácticamente clasificados.

Formaciones probables para Deportes Concepción vs Deportes Temuco

Deportes Concepción presentaría a: Nicolás Araya; Ariel Cáceres, Dilan Varas, Fausto Grillo, Norman Rodríguez; Claudio Toro, Jorge Henríquez, Mario Sandoval, Misael Dávila; Joaquín Larrivey y Matías Cavalleri. DT: Gerardo Reinoso.

Deportes Temuco respondería con: Yerko Urra; Miguel Sanhueza, Paulo Contreras, Vicente Lavín, Brayan Valdivia; Camilo Núñez, Franco Ortega, Sebastián Campos; Luis Acevedo, Pablo Maximiliano Cuadra y Maximiliano Torrealba. DT: Arturo Sanhueza.