Datos Clave Católica siembra dudas: En su debut por la segunda rueda, dejaron escapar una ventaja de dos goles e igualaron 3-3 ante Deportes La Serena de locales. Garnero cambia el once inicial: Con una sustitución en defensa y un dilema en el mediocampo, el técncico cruzado mueve la pizarra. ¿Cuándo juegan los Cruzados?: Universidad Católica visitará el domingo 2 de agosto a Deportes Concepción por la fecha 17 del Campeonato Nacional 2026.

Universidad Católica no logró convencer del todo en el arranque de la segunda rueda de la temporada, ya que en su estreno de locales en el Claro Arena dejaron escapar la victoria ante Deportes La Serena, quien les remontó el resultado, por lo que igualaron en la última jugada del partido. La igualdad entre Cruzados y Granates no cayó del todo bien, debido a que estiraron su distancia con el líder, Colo Colo, a 12 unidades, y fue igualado en puntaje por Universidad de Chile.

Esta situación desencadenó una respuesta desde la banca universitaria, ya que Daniel Garnero no quiere dejar escapar más puntos en el torneo local, y es por ello que en el próximo duelo del Campeonato Nacional 2026, ante Deportes Concepción, el entrenador cruzado prepara un cambio en la oncena titular, además de que tiene una duda en la mitad del campo.

Garnero mueve la pizarra ante Concepción

Según reveló el medio Punto Cruzado, la sustitución que estaría confirmada sería en la zaga defensiva, con la salida de Daniel González en el fondo y el regreso de Branco Ampuero, quien no disputó el encuentro ante Deportes La Serena por sanción previa.

Por otra parte, Daniel Garnero tendría un dilema en el mediocampo, ya que estaría evaluando si seguir con Cristián Cuevas en la oncena titular o reemplazar al Cimbi por Jimmy Martínez, quien en el duelo ante los Granates sustituyó en el segundo tiempo a Cuevas y disputó solamente 25’ minutos.

Con estos cambios se espera que Católica forme con: Darío Melo; Sebastián Arancibia, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui, Cristián Cuevas o Jimmy Martínez; Diego Corral, Fernando Zampedri y Justo Giani.

¿Cuándo juega Católica?

Universidad Católica deberá trasladarse hasta el sur del país para visitar a Deportes Concepción por el Campeonato Nacional 2026. El duelo válido por la fecha 17 se disputará el domingo 2 de agosto a partir de las 12:30 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

Actualmente, los Cruzados son escoltas de la división con 27 unidades, al igual que Universidad de Chile. Ambas escuadras universitarias están a 12 puntos de distancia del líder, Colo Colo.