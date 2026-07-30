Datos Clave Segunda rueda vital: Los Cruzados disputarán los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 ante Estudiantes de La Plata de Argentina. Garnero espera a su figura: El técncico cruzado ve con buenos ojos el retorno de uno de sus titulares, pero no apurará el proceso de recuperación. ¿Hace cuánto no juega?: La figura cruzada no ve acción desde la segunda fecha de la Copa Chile 2026.

Universidad Católica inicia su segunda rueda con uno de sus partidos más importantes en toda la temporada, el partido de ida ante Estudiantes de La Plata por la Copa Libertadores 2026. El regreso de los Cruzados a octavos de final de la cita continental es un hito importantísimo para el club, y así lo hace notar su técnico quien espera contar con lo mejor de su arsenal para la serie.

A pesar de que restan dos semanas para su regreso a las eliminatorias de la Libertadores, Daniel Garnero pone sus ojos en el duelo ante el Pincharrata, y se esperanza con el retorno de una de sus figuras. Se trata de Clemente Montes, quien fue operado hace algunas semanas debido a la fractura de un hueso del tarso en su pie derecho. El extremo nacional es de lo más destacado en la primera rueda de los Cruzados, y es por eso que su técnico espera tenerlo en condiciones para el torneo continental.

Garnero espera pero no apura a Montes

Durante esta jornada, Daniel Garnero se reunió con los medios previo al duelo ante Deportes Concepción, pero fue consultado por la situación médica de Clemente Montes. El técnico universitario fue categórico, al señalar que son optimistas en que el extremo de los Cruzados avanza de manera constante en su recuperación, pero no arriesgarán en adelantar su retorno a las canchas.

“Vamos a estar respetando los tiempos que nos indican los médicos. En su recuperación va muy bien, dentro de los plazos lógicos para una lesión como la que tiene. Obviamente que me ilusiono, pero tampoco quiero que se apure. Ojalá pueda empezar pronto a entrenar con sus compañeros, pero también habrá que ver cómo se encuentra, porque uno pierde cosas cuando está inactivo”, señaló el entrenador de los Cruzados, quien aclara que espera con ansias el retorno de Clemente Montes, pero será paciente en su regreso.

La última vez que Montes vio acción en el terreno de juego fue en la victoria de los Cruzados por 1-3 ante Everton de visita en el Estadio Sausalito. En aquel cotejo, el extremo disputó los 45’ minutos del segundo tiempo, al entrar desde la banca de suplentes. Desde aquel encuentro, se ha perdido cinco duelos con Católica, 4 por Copa Chile y uno por Campeonato Nacional 2026.