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Universidad Católica se quedó dormida en el segundo tiempo y desperdició una ventaja de dos goles en el Claro Arena ante Deportes La Serena, pero rescataron una igualdad al último minuto. Los Cruzados empataron 3-3 ante los Granates, quienes con una actuación sorpresiva de Gonzalo Figueroa, fichaje que ingresó en el segundo tiempo y registró un doblete más una asistencia, se llevan un punto hacia el norte del país.

Con este resultado, Universidad Católica se estanca en el segundo lugar con 27 unidades y le permite a Colo Colo escaparse por 12 puntos de diferencia en el liderato. Por su parte, Deportes La Serena se mantiene undécimo como 19 unidades.

Católica rescata un empate con sabor a derrota

Durante el primer tiempo del encuentro, Universidad Católica contó con diversas ocasiones, pero la apertura del marcador la consiguieron desde el punto penal. Tras un centro de Cuevas, Zampedri cabeceó y Lucas Alarcón amplió el brazo, por lo que el balón tocó si mano. A pesar de que la jugada había pasado desapercibida, el VAR llamó al juez central que cobró la pena máxima. El encargado de cobrar desde los doce pasos fue Fernando Zampedri, quien abrió el pie para el primero de la jornada.

Los Cruzados tenían el partido totalmente controlado, y al minuto 40′ lograron ampliar la distancia en el marcador, tras un córner que llegó a los pies de Eugenio Mena, quien con una volea anotó el segundo en el Claro Arena.

El segundo tiempo fue una pesadilla para los locales, ya que Felipe Gutiérrez cambió el esquema táctico y metió en el terreno de juego a Gonzalo Figueroa, fichaje que terminó siendo la figura del partido.

A los 72′ minutos, Figueroa comandó solo el contragolpe granate, se sacó con un sombrerito a Darío Melo y con un remate desde fuera del área marcó el descuento de la visita. Por si no era poco, nueve minutos después el atacante peleó la pelota en el área, la ganó y asistió con un centro de la muerte a Matías Marín quien tuvo que empujar el balón para el empate en el Claro Arena.

Deportes La Serena remó más de lo debido en el segundo tiempo, ante una Universidad Católica descolocada e incómoda en el terreno de juego que recibió un golpe de gracia al minuto 86′, ya que Gonzalo Figueroa controló el balón, aguantó en el área y con un zurdazo marcó su doblete para la remontada granate de visitante.

En el último minuto del partido, Fernando Zampedri recibió una falta al límite del área de los granates. El Toro se encargó del tiro libre y tras un desvío en Ian Rosso logró rescatar un punto ante Deportes La Serena.

Estadísticas de U Católica vs La Serena

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 16
Universidad Católica
25/07/2026 20:00
3
3
Descanso : 2 0
Tiempo Completo San Carlos de Apoquindo Stadium – Santiago de Chile
La Serena
  • Eugenio Mena 40′
  • Fernando Zampedri 90′
  • Fernando Zampedri 28′
  • Gonzalo Figueroa 72′
  • Matías Marín 80′
  • Gonzalo Figueroa 86′
  • Resumen
  • Comentarios
  • Alineaciones
  • Estadísticas del partido
  • Estadísticas de equipos
90 + 9 ‘
Universidad Católica
Gol : Fernando Zampedri
90 + 3 ‘
La Serena
Sustitución : Milovan Velásquez
86 ‘
La Serena
Gol : Gonzalo Figueroa
82 ‘
Universidad Católica
Sustitución : Juan Francisco Rossel
82 ‘
Universidad Católica
Sustitución : Agustín Farías
80 ‘
La Serena
Gol : Matías Marín
77 ‘
La Serena
Sustitución : Fernando Dinamarca
72 ‘
La Serena
Gol : Gonzalo Figueroa
65 ‘
Universidad Católica
Sustitución : Matias Palavecino
65 ‘
Universidad Católica
Sustitución : Jimmy Martínez
53 ‘
La Serena
Sustitución : Matías Pinto
45 + 2 ‘
La Serena
Tarjeta amarilla : Matías Marín
46 ‘
La Serena
Sustitución : Gonzalo Figueroa
46 ‘
La Serena
Sustitución : Sebastián Díaz
40 ‘
Universidad Católica
Gol : Eugenio Mena
28 ‘
Universidad Católica
Penalización : Fernando Zampedri
26 ‘
Universidad Católica
ERA : Fernando Zampedri
7 ‘
La Serena
Tarjeta amarilla : Ián Rasso
[ +9 ‘ ] Goal – Fernando Zampedri 3-3
[ +9 ‘ ] Shot – Fernando Zampedri Right Footed Shot Goal
Goal 2-3
Shot – Gonzalo Figueroa Left Footed Shot Goal
Goal 2-2
Shot – Matias Nicolas Marin Vega Right Footed Shot Goal
Goal 2-1
Shot – Gonzalo Figueroa Right Footed Shot Goal
Goal 2-1
Goal 2-0
Shot – Eugenio Mena Reveco Left Footed Shot Goal
Goal – Penalty – Fernando Zampedri 1-0
Shot – Fernando Zampedri Right Footed Shot Goal
VAR Decision – Pending VAR – penalty
VAR Decision – Penalty awarded – Juan Ignacio Diaz
Universidad Católica
4-2-3-1
Darío Melo 27
Darío
Melo
Sebastián Arancibia 6
Sebastián
Arancibia
Daniel González 2
Daniel
González
Juan Ignacio Díaz 26
Juan
Ignacio
Díaz
Eugenio Mena 3
Eugenio
Mena
Fernando Zuqui 8
Fernando
Zuqui
Jhojan Valencia 20
Jhojan
Valencia
Diego Corral 25
Diego
Corral
Cristian Cuevas 15
Cristian
Cuevas
Justo Giani 7
Justo
Giani
Fernando Zampedri 9
Fernando
Zampedri
  • Entrenador
  • 0
    Daniel Garnero
  • Bench
  • 5
    Agustín Farías
  • 10
    Matias Palavecino
  • 12
    Francisco Valdés
  • 13
    Alfred Canales
  • 14
    Jimmy Martínez
  • 18
    Juan Francisco Rossel
  • 22
    Martín Alejandro Gómez
  • 28
    Bernardo Humberto Cerezo Rojas
  • 39
    N. L'Huillier
La Serena
4-3-3
José Tapia 31
José
Tapia
Joaquín Gutiérrez 16
Joaquín
Gutiérrez
Lucas Alarcón 5
Lucas
Alarcón
Ián Rasso 34
Ián
Rasso
Y. Salazar 17
Y.
Salazar
Gonzalo Escalante 8
Gonzalo
Escalante
Francis Mac Allister 4
Francis
Mac
Allister
Jeisson Vargas 10
Jeisson
Vargas
Alexander Oroz 7
Alexander
Oroz
Matías Marín 23
Matías
Marín
Diego Rubio 11
Diego
Rubio
  • Entrenador
  • 0
    F. Perez Gutierrez
  • Bench
  • 2
    Gonzalo Figueroa
  • 6
    Sebastián Díaz
  • 9
    Ángelo Henríquez
  • 19
    Bastián Sandoval
  • 20
    Milovan Velásquez
  • 26
    Fernando Dinamarca
  • 28
    Joan Carlos Orellana Salazar
  • 29
    Matías Pinto
  • 38
    Ignacio Sáez
6
Esquinas
5
7
Remates fuera de objetivo
7
15
Tiros Totales
18
95
Ataques
114
52
Ataques peligrosos
41
49
% de Posesión de Balón
51
85
Caja fuerte para pelotas
97
1
Penalizaciones
0
10
Disparos Dentro del Área
10
5
Tiros fuera del área
8
7
Fuera de juego
3
3
Objetivos
3
7
Saques de puerta
11
11
Intentos de gol
14
5
Tiros libres
8
8
Faltas
6
6
Salvadas
1
2
Disparos Bloqueados
3
4
Sustituciones
5
21
Saques de banda
25
36
Pases largos
52
0
Golpear la madera
1
26
Placajes
16
1
Asistencias
3
399
Pases
423
315
Pases exitosos
338
79
Porcentaje de Pases Exitosos
80
0
Tarjetas amarillas
2
4
Disparos a puerta
9
2
Lesiones
0
23
Total de Cruces
16
6
Cruces Precisas
3
16
Intercepciones
6
61
Duelo Ganados
41
22
Intentos de regate
19
12
Regates exitosos
7
13
Pases clave
14
1
Grandes Oportunidades Creadas
4
0
Grandes Oportunidades Perdidas
1
55
Porcentaje de regates exitosos
37
15
Pases largos exitosos
24
42
Porcentaje de pases largos exitosos
46
Últimos enfrentamientos
UC 3 – 3 DLS 25/07/2026
UC 2 – 2 DLS 01/02/2026
UC 1 – 0 DLS 08/11/2025
UC 1 – 3 DLS 25/05/2025
DLS 0 – 4 UC 10/09/2022

¿Cuándo vuelven a jugar Católica y La Serena?

Universidad Católica deberá trasladarse hasta el sur del país para visitar a Deportes Concepción por la fecha 17 del Campeonato Nacional 2026. El duelo entre el León de Collao y los Cruzados se disputará el próximo domingo 2 de agosto a partir de las 12:30 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo. 

Por su parte, Deportes La Serena regresará a su hogar para recibir a O’Higgins. El enfrentamiento entre Granates y el Capo de Provincia también se jugará el próximo domingo 2 de agosto, pero comenzará a las 15:00 horas en el Estadio La Portada. 