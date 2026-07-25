Universidad Católica se quedó dormida en el segundo tiempo y desperdició una ventaja de dos goles en el Claro Arena ante Deportes La Serena, pero rescataron una igualdad al último minuto. Los Cruzados empataron 3-3 ante los Granates, quienes con una actuación sorpresiva de Gonzalo Figueroa, fichaje que ingresó en el segundo tiempo y registró un doblete más una asistencia, se llevan un punto hacia el norte del país.
Con este resultado, Universidad Católica se estanca en el segundo lugar con 27 unidades y le permite a Colo Colo escaparse por 12 puntos de diferencia en el liderato. Por su parte, Deportes La Serena se mantiene undécimo como 19 unidades.
Católica rescata un empate con sabor a derrota
Durante el primer tiempo del encuentro, Universidad Católica contó con diversas ocasiones, pero la apertura del marcador la consiguieron desde el punto penal. Tras un centro de Cuevas, Zampedri cabeceó y Lucas Alarcón amplió el brazo, por lo que el balón tocó si mano. A pesar de que la jugada había pasado desapercibida, el VAR llamó al juez central que cobró la pena máxima. El encargado de cobrar desde los doce pasos fue Fernando Zampedri, quien abrió el pie para el primero de la jornada.
Los Cruzados tenían el partido totalmente controlado, y al minuto 40′ lograron ampliar la distancia en el marcador, tras un córner que llegó a los pies de Eugenio Mena, quien con una volea anotó el segundo en el Claro Arena.
El segundo tiempo fue una pesadilla para los locales, ya que Felipe Gutiérrez cambió el esquema táctico y metió en el terreno de juego a Gonzalo Figueroa, fichaje que terminó siendo la figura del partido.
A los 72′ minutos, Figueroa comandó solo el contragolpe granate, se sacó con un sombrerito a Darío Melo y con un remate desde fuera del área marcó el descuento de la visita. Por si no era poco, nueve minutos después el atacante peleó la pelota en el área, la ganó y asistió con un centro de la muerte a Matías Marín quien tuvo que empujar el balón para el empate en el Claro Arena.
Deportes La Serena remó más de lo debido en el segundo tiempo, ante una Universidad Católica descolocada e incómoda en el terreno de juego que recibió un golpe de gracia al minuto 86′, ya que Gonzalo Figueroa controló el balón, aguantó en el área y con un zurdazo marcó su doblete para la remontada granate de visitante.
En el último minuto del partido, Fernando Zampedri recibió una falta al límite del área de los granates. El Toro se encargó del tiro libre y tras un desvío en Ian Rosso logró rescatar un punto ante Deportes La Serena.
Estadísticas de U Católica vs La Serena
- Eugenio Mena 40′
- Fernando Zampedri 90′
- Fernando Zampedri 28′
- Gonzalo Figueroa 72′
- Matías Marín 80′
- Gonzalo Figueroa 86′
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Melo
Arancibia
González
Ignacio
Díaz
Mena
Zuqui
Valencia
Corral
Cuevas
Giani
Zampedri
- Entrenador
-
0Daniel Garnero
- Bench
-
5Agustín Farías
-
10Matias Palavecino
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12Francisco Valdés
-
13Alfred Canales
-
14Jimmy Martínez
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18Juan Francisco Rossel
-
22Martín Alejandro Gómez
-
28Bernardo Humberto Cerezo Rojas
-
39N. L'Huillier
Tapia
Gutiérrez
Alarcón
Rasso
Salazar
Escalante
Mac
Allister
Vargas
Oroz
Marín
Rubio
- Entrenador
-
0F. Perez Gutierrez
- Bench
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2Gonzalo Figueroa
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6Sebastián Díaz
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9Ángelo Henríquez
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19Bastián Sandoval
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20Milovan Velásquez
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26Fernando Dinamarca
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28Joan Carlos Orellana Salazar
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29Matías Pinto
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38Ignacio Sáez
¿Cuándo vuelven a jugar Católica y La Serena?
Universidad Católica deberá trasladarse hasta el sur del país para visitar a Deportes Concepción por la fecha 17 del Campeonato Nacional 2026. El duelo entre el León de Collao y los Cruzados se disputará el próximo domingo 2 de agosto a partir de las 12:30 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo.
Por su parte, Deportes La Serena regresará a su hogar para recibir a O’Higgins. El enfrentamiento entre Granates y el Capo de Provincia también se jugará el próximo domingo 2 de agosto, pero comenzará a las 15:00 horas en el Estadio La Portada.