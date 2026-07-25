Universidad Católica se quedó dormida en el segundo tiempo y desperdició una ventaja de dos goles en el Claro Arena ante Deportes La Serena, pero rescataron una igualdad al último minuto. Los Cruzados empataron 3-3 ante los Granates, quienes con una actuación sorpresiva de Gonzalo Figueroa, fichaje que ingresó en el segundo tiempo y registró un doblete más una asistencia, se llevan un punto hacia el norte del país.

Con este resultado, Universidad Católica se estanca en el segundo lugar con 27 unidades y le permite a Colo Colo escaparse por 12 puntos de diferencia en el liderato. Por su parte, Deportes La Serena se mantiene undécimo como 19 unidades.

Católica rescata un empate con sabor a derrota

Durante el primer tiempo del encuentro, Universidad Católica contó con diversas ocasiones, pero la apertura del marcador la consiguieron desde el punto penal. Tras un centro de Cuevas, Zampedri cabeceó y Lucas Alarcón amplió el brazo, por lo que el balón tocó si mano. A pesar de que la jugada había pasado desapercibida, el VAR llamó al juez central que cobró la pena máxima. El encargado de cobrar desde los doce pasos fue Fernando Zampedri, quien abrió el pie para el primero de la jornada.

Los Cruzados tenían el partido totalmente controlado, y al minuto 40′ lograron ampliar la distancia en el marcador, tras un córner que llegó a los pies de Eugenio Mena, quien con una volea anotó el segundo en el Claro Arena.

El segundo tiempo fue una pesadilla para los locales, ya que Felipe Gutiérrez cambió el esquema táctico y metió en el terreno de juego a Gonzalo Figueroa, fichaje que terminó siendo la figura del partido.

A los 72′ minutos, Figueroa comandó solo el contragolpe granate, se sacó con un sombrerito a Darío Melo y con un remate desde fuera del área marcó el descuento de la visita. Por si no era poco, nueve minutos después el atacante peleó la pelota en el área, la ganó y asistió con un centro de la muerte a Matías Marín quien tuvo que empujar el balón para el empate en el Claro Arena.

Deportes La Serena remó más de lo debido en el segundo tiempo, ante una Universidad Católica descolocada e incómoda en el terreno de juego que recibió un golpe de gracia al minuto 86′, ya que Gonzalo Figueroa controló el balón, aguantó en el área y con un zurdazo marcó su doblete para la remontada granate de visitante.

En el último minuto del partido, Fernando Zampedri recibió una falta al límite del área de los granates. El Toro se encargó del tiro libre y tras un desvío en Ian Rosso logró rescatar un punto ante Deportes La Serena.

Estadísticas de U Católica vs La Serena

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 16 Universidad Católica 3 3 Descanso : 2 0 Tiempo Completo San Carlos de Apoquindo Stadium – Santiago de Chile La Serena Eugenio Mena 40′

Fernando Zampedri 90′ Fernando Zampedri 28′ Gonzalo Figueroa 72′

Gonzalo Figueroa 72′ Matías Marín 80′

Matías Marín 80′ Gonzalo Figueroa 86′ Resumen

Comentarios

Alineaciones

Estadísticas del partido

Estadísticas de equipos 90 + 9 ‘ Universidad Católica Gol : Fernando Zampedri 90 + 3 ‘ La Serena Sustitución : Milovan Velásquez 86 ‘ La Serena Gol : Gonzalo Figueroa 82 ‘ Universidad Católica Sustitución : Juan Francisco Rossel 82 ‘ Universidad Católica Sustitución : Agustín Farías 80 ‘ La Serena Gol : Matías Marín 77 ‘ La Serena Sustitución : Fernando Dinamarca 72 ‘ La Serena Gol : Gonzalo Figueroa 65 ‘ Universidad Católica Sustitución : Matias Palavecino 65 ‘ Universidad Católica Sustitución : Jimmy Martínez 53 ‘ La Serena Sustitución : Matías Pinto 45 + 2 ‘ La Serena Tarjeta amarilla : Matías Marín 46 ‘ La Serena Sustitución : Gonzalo Figueroa 46 ‘ La Serena Sustitución : Sebastián Díaz 40 ‘ Universidad Católica Gol : Eugenio Mena 28 ‘ Universidad Católica Penalización : Fernando Zampedri 26 ‘ Universidad Católica ERA : Fernando Zampedri 7 ‘ La Serena Tarjeta amarilla : Ián Rasso [ +9 ‘ ] Goal – Fernando Zampedri 3-3 [ +9 ‘ ] Shot – Fernando Zampedri Right Footed Shot Goal Goal 2-3 Shot – Gonzalo Figueroa Left Footed Shot Goal Goal 2-2 Shot – Matias Nicolas Marin Vega Right Footed Shot Goal Goal 2-1 Shot – Gonzalo Figueroa Right Footed Shot Goal Goal 2-1 Goal 2-0 Shot – Eugenio Mena Reveco Left Footed Shot Goal Goal – Penalty – Fernando Zampedri 1-0 Shot – Fernando Zampedri Right Footed Shot Goal VAR Decision – Pending VAR – penalty VAR Decision – Penalty awarded – Juan Ignacio Diaz Universidad Católica Universidad Católica 4-2-3-1 27 Darío

Melo 6 Sebastián

Arancibia 2 Daniel

González 26 Juan

Ignacio

Díaz 3 Eugenio

Mena 8 Fernando

Zuqui 20 Jhojan

Valencia 25 Diego

Corral 15 Cristian

Cuevas 7 Justo

Giani 9 Fernando

Zampedri Entrenador

0 Daniel Garnero

Bench

5 Agustín Farías



10 Matias Palavecino



12 Francisco Valdés



13 Alfred Canales



14 Jimmy Martínez



18 Juan Francisco Rossel



22 Martín Alejandro Gómez



28 Bernardo Humberto Cerezo Rojas



39 N. L'Huillier

La Serena La Serena 4-3-3 31 José

Tapia 16 Joaquín

Gutiérrez 5 Lucas

Alarcón 34 Ián

Rasso 17 Y.

Salazar 8 Gonzalo

Escalante 4 Francis

Mac

Allister 10 Jeisson

Vargas 7 Alexander

Oroz 23 Matías

Marín 11 Diego

Rubio Entrenador

0 F. Perez Gutierrez

Bench

2 Gonzalo Figueroa



6 Sebastián Díaz



9 Ángelo Henríquez



19 Bastián Sandoval



20 Milovan Velásquez



26 Fernando Dinamarca



28 Joan Carlos Orellana Salazar



29 Matías Pinto



38 Ignacio Sáez

6 Esquinas 5 7 Remates fuera de objetivo 7 15 Tiros Totales 18 95 Ataques 114 52 Ataques peligrosos 41 49 % de Posesión de Balón 51 85 Caja fuerte para pelotas 97 1 Penalizaciones 0 10 Disparos Dentro del Área 10 5 Tiros fuera del área 8 7 Fuera de juego 3 3 Objetivos 3 7 Saques de puerta 11 11 Intentos de gol 14 5 Tiros libres 8 8 Faltas 6 6 Salvadas 1 2 Disparos Bloqueados 3 4 Sustituciones 5 21 Saques de banda 25 36 Pases largos 52 0 Golpear la madera 1 26 Placajes 16 1 Asistencias 3 399 Pases 423 315 Pases exitosos 338 79 Porcentaje de Pases Exitosos 80 0 Tarjetas amarillas 2 4 Disparos a puerta 9 2 Lesiones 0 23 Total de Cruces 16 6 Cruces Precisas 3 16 Intercepciones 6 61 Duelo Ganados 41 22 Intentos de regate 19 12 Regates exitosos 7 13 Pases clave 14 1 Grandes Oportunidades Creadas 4 0 Grandes Oportunidades Perdidas 1 55 Porcentaje de regates exitosos 37 15 Pases largos exitosos 24 42 Porcentaje de pases largos exitosos 46 Últimos enfrentamientos UC 3 – 3 DLS 25/07/2026 UC 2 – 2 DLS 01/02/2026 UC 1 – 0 DLS 08/11/2025 UC 1 – 3 DLS 25/05/2025 DLS 0 – 4 UC 10/09/2022

¿Cuándo vuelven a jugar Católica y La Serena?

Universidad Católica deberá trasladarse hasta el sur del país para visitar a Deportes Concepción por la fecha 17 del Campeonato Nacional 2026. El duelo entre el León de Collao y los Cruzados se disputará el próximo domingo 2 de agosto a partir de las 12:30 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

Por su parte, Deportes La Serena regresará a su hogar para recibir a O’Higgins. El enfrentamiento entre Granates y el Capo de Provincia también se jugará el próximo domingo 2 de agosto, pero comenzará a las 15:00 horas en el Estadio La Portada.