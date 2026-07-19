Datos Clave Giani preocupa a Cruzados: Católica ya piensa en el futuro, y se instala el dilema si ejecutar la opción de compra en su contrato. ¿Se devuelve a Argentina?: El préstamo de Giani termina en diciembre, y en caso de no actuar deberá volver a Aldosivi. Los números de Giani: El atacante cruzado suma 15 participaciones de gol en 33 partidos jugados en la primera rueda.

Universidad Católica no se toma descanso y ya planea la segunda mitad de temporada, donde debe disputar octavos de final de la Copa Libertadores 2026 y el arranque de la segunda rueda del Campeonato Nacional. En las vueltas a las prácticas, la dirigencia cruzada ya evalúa el nombre de una de sus figuras, que tiene riesgo de despedirse a final de temporada.

Se trata de Justo Giani. El atacante argentino se encuentra a préstamo desde Aldosivi durante toda la temporada 2026, pero su alto rendimiento y la confianza que le transmite al entrenador universitario, Daniel Garnero, ha obligado a que la dirigencia de la franja evalúe su caso. Ante esta situación, los altos mandos del club ya zanjaron su dilema, y decidieron si desprenderse de él a final de temporada o esforzarse por retenerlo.

Católica quiere blindar a Giani

Según indica el medio En Cancha, desde Cruzados tienen la intención de ejecutar la opción de compra estipulada en el préstamo. En la transferencia entre Aldosivi y Universidad Católica, está estipulado un apartado donde los Cruzados pueden ejecutar la opción de compra por el pase del jugador argentino por tres años más, es decir, un contrato hasta el año 2029.

Si bien aún no se han mencionado montos para la transferencia, desde la dirigencia universitaria tienen la intención de acelerar las negociaciones con el círculo íntimo del jugador, ya que Giani se siente cómodo en el club con intenciones de seguir, y sería un punto inicial positivo para dar puntapié a la extensión del contrato.

Los números de Giani que enamoran a Católica

Desde su arribo en enero a la precordillera, Justo Giani se ha instalado permanentemente en el once titular de Daniel Garnero, y ha sido de sus mejores armas en la zona ofensiva de los Cruzados. En la primera rueda, Giani disputó 33 partidos, en los que marcó 16 veces y entregó 9 asistencias, es decir 25 participaciones de gol.