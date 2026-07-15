Datos Clave Resolución oficial: El Tribunal de Disciplina determinó sancionar con una fecha de suspensión al delantero argentino Justo Giani. El motivo: El jugador de la UC vio la tarjeta roja por doble amarilla tras golpear en el rostro a un rival durante la caída ante San Luis de Quillota. Impacto inmediato: Con este castigo, el atacante queda descartado para el vital duelo de ida por los octavos de final del certamen.

El cierre de la fase de grupos de la Copa Chile 2026 fue una verdadera pesadilla para Universidad Católica. El equipo dirigido por Daniel Garnero no solo se despidió de esta etapa recibiendo una humillante goleada por 4-0 a manos de San Luis de Quillota, sino que además terminó el encuentro con un hombre menos.

La expulsión del delantero argentino Justo Giani encendió las alarmas en la precordillera, especialmente por la rudeza de la falta. Durante las últimas horas, el Tribunal de Disciplina de la ANFP sesionó para revisar los antecedentes y dictó la sentencia definitiva que marca la planificación del cuerpo técnico.

¿Por qué fue expulsado Justo Giani ante San Luis?

El atacante trasandino vio la tarjeta roja a los 74 minutos del compromiso frente a los “Canarios”. Inicialmente, la jugada generó dudas, pero el informe del árbitro Manuel Vergara fue lapidario al detallar la agresividad de la acción.

En su documento oficial, el juez central consignó que Giani cometió una infracción ofensiva sobre el defensor Pablo Millán, detallando que el delantero cruzado realizó una “entrada temeraria, golpeando con el hombro el rostro del rival”. Esa agresión le valió la segunda tarjeta amarilla y la consiguiente expulsión directa a las duchas.

¿Cuál es el castigo definitivo para el delantero de la UC?

Tras analizar el duro informe arbitral, había temor en la precordillera sobre una sanción mayor por tratarse de un golpe directo al rostro. Sin embargo, el Tribunal de Disciplina optó por aplicar el castigo mínimo estipulado para este tipo de doble amonestación.

La orgánica de Quilín oficializó que Justo Giani recibió solo 1 (una) fecha de suspensión. Aunque la sanción fue la más baja posible, el daño deportivo para Universidad Católica ya está hecho, obligando a rearmar el bloque ofensivo.

¿Qué partido clave se pierde Justo Giani en la Copa Chile?

Al tratarse de una expulsión directa en este torneo, la sanción debe cumplirse inmediatamente en el próximo compromiso de la competición. Esto significa que Giani se perderá el partido de ida por los octavos de final de la Copa Chile.

El problema para la UC es la incertidumbre. El cuadro cruzado aún no conoce a su rival para dicha instancia, ya que recién en agosto se resolverá quién avanza como segundo del Grupo D. Y ojo, que en el horizonte asoman los siguientes rivales: Universidad de Chile, Unión La Calera o Unión San Felipe.

Sea cual sea el oponente, Tiago Nunes ya sabe que tendrá que salir a disputar el primer golpe de la llave de eliminación directa sin una de sus alternativas en ataque.

En resumen

El Tribunal de Disciplina de la ANFP sancionó con un partido de suspensión a Justo Giani, delantero de Universidad Católica. El jugador fue expulsado en la derrota 4-0 ante San Luis por realizar una “entrada temeraria” y golpear en el rostro a un rival, según consignó el árbitro. Debido a este castigo, el argentino se perderá el trascendental duelo de ida por los octavos de final de la Copa Chile, donde la UC aún espera rival (que podría ser U. de Chile).

Sigue en Alairelibre.cl todos los detalles de la Copa Chile, las resoluciones del Tribunal y la actualidad de Universidad Católica.