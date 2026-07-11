Datos Clave Los Canarios golean pero no alcanza: San Luis vence por 4-0 a Católica, pero la victoria de Everton sobre Copiapó los deja eliminados. Una dura expulsión: Justo Giani vio la roja debido a reclamos y una agresión a un defensor quillotano. ¿Cuándo vuelven a jugar?: San Luis se enfrentará el domingo 19 de julio ante Unión Española por la Primera B. Por su parte, Católica jugará el próximo sábado 25 de julio ante Deportes La Serena.

San Luis de Quillota logró cortar el invicto de Universidad Católica en la sexta fecha de la Copa Chile 2026, pero no le alcanzó para clasificar debido al duelo que se jugaba en paralelo por el Grupo B. En el Estadio Lucio Fariña, los Canarios vencieron por 4-0 a los Cruzados, cortando una racha de 9 victorias al hilo.

Con este resultado, Universidad Católica se queda como líder del grupo con 15 unidades, mientras que el segundo es Everton que logró ganar para sellar su clasificación con 8 puntos. En tercer lugar se quedó San Luis, que con su victoria alcanzó las 6 unidades, mientras que el colista fue Deportes Copiapó con solamente 4 puntos sumados.

Los goles de San Luis vs U Católica por la Copa Chile 2026

San Luis necesitaba marcar tres para contar con una chance mínima de clasificar a la siguiente fase de la copa nacional, y consiguió abrir el marcador tras su constante insistencia. A los 11′ minutos de juego, Diego González le robó el balón a Nickolas Pinto cerca del área cruzada, y sacó un remate al segundo palo para el primero de la jornada.

En el segundo tiempo, el partido fue trabado, con gran cantidad de faltas para ambos equipos. A pesar de ello, los Canarios encontraron el segundo gol desde la pelota parada. Frente al arco, Sergio Vergara sacó un remate que chocó en la barrera de Católica, y el balón ingresó en un rincón inatajable para Bernedo.

A los 75′ minutos, Justo Giani fue expulsado por doble amarilla, y realizó sus descargos frente al juez central y al cuarto árbitro del encuentro, por lo que se espera que el informe afecte a los próximos partidos del atacante en los Cruzados.

Ya en el minuto 86′, San Luis logró su primera misión: Vencer por tres goles a Universidad Católica, tras una jugada personal de Sebastián Parada que sacó un remate potente cerca del área que pasó por debajo de Vicente Bernedo.

Para cerrar el partido, a los 95′ minutos Castro remató y Bernedo logró manotear el balón, pero el rebote lo capturó Danilo Catalán para marcar el cuarto en Quillota.

Estadísticas de San Luis vs U Católica

Chilean Cup – 2026 DÍA DE PARTIDO 6 Universidad Católica 0 4 Descanso : 0 1 Tiempo Completo Sede Bicentenario Lucio Fariña Stadium Headquarters – Quillota San Luis Diego Alexis González Miranda 11′

Diego Alexis González Miranda 11′ Sergio Andrés Vergara Sáez 58′

Sergio Andrés Vergara Sáez 58′ S. Parada 87′

S. Parada 87′ D. Catalán 90′ Resumen

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Alineaciones

Estadísticas del partido

Estadísticas de equipos 90 + 4 ‘ San Luis Gol : D. Catalán 90 + 1 ‘ San Luis Tarjeta amarilla : 87 ‘ San Luis Gol : S. Parada 80 ‘ San Luis Tarjeta amarilla : Millan P. 80 ‘ San Luis Tarjeta amarilla : 79 ‘ Universidad Católica Sustitución : Alfred Canales 76 ‘ San Luis Sustitución : Javier Castro 74 ‘ Universidad Católica Tarjeta roja : Justo Giani 74 ‘ Universidad Católica Tarjeta amarilla : Cristian Cuevas 67 ‘ San Luis Sustitución : Facundo Juárez 67 ‘ San Luis Sustitución : G. Bustos 60 ‘ Universidad Católica Tarjeta amarilla : Fernando Zuqui 60 ‘ Universidad Católica Sustitución : Matias Palavecino 58 ‘ San Luis Gol : Sergio Andrés Vergara Sáez 45 + 4 ‘ San Luis Tarjeta amarilla : Carlos Gael Acosta Zavala 49 ‘ Universidad Católica Tarjeta amarilla : Justo Giani 48 ‘ San Luis Tarjeta amarilla : Joel Torres 46 ‘ San Luis Sustitución : P. Millán 46 ‘ Universidad Católica Sustitución : Agustín Farías 45 ‘ Universidad Católica Sustitución : Diego Corral 38 ‘ Universidad Católica Tarjeta amarilla : Nickolas Mariano Pino 11 ‘ San Luis Gol : Diego Alexis González Miranda [ +4 ‘ ] Goal! The score is now 4-0. Goal! The score is now 3-0. Goal! The score is now 2-0. Goal! The score is now 1-0. Universidad Católica Universidad Católica 4-3-3 1 Vicente

Bernedo 28 Bernardo

Humberto

Cerezo

Rojas 2 Daniel

González 42 Nickolas

Mariano

Pino 3 Eugenio

Mena 15 Cristian

Cuevas 8 Fernando

Zuqui 14 Jimmy

Martínez 7 Justo

Giani 18 Juan

Francisco

Rossel 22 Martín

Alejandro

Gómez Entrenador

0 Daniel Garnero

Bench

4 Ignacio Pérez



5 Agustín Farías



10 Matias Palavecino



13 Alfred Canales



25 Diego Corral



27 Darío Melo



34 Francisco Javier Daza Arzola



39 N. L'Huillier



43 Amaro Alejandro Pérez Cabrera

San Luis San Luis 4-4-2 12 Fernando

Abarzúa 13 N.

Muñoz 3 Ignacio

Meza 28 M.

Guerra 4 Vicente

Durán 8 Carlos

Gael

Acosta

Zavala 34 D.

Catalán 5 Joel

Maximiliano

Torres 7 Sergio

Andrés

Vergara

Sáez 21 F.

Pastenes 19 Diego

Alexis

González

Miranda Entrenador

0 H. Suazo

Bench

10 S. Parada



14 Daniel Monardes



16 Diego Zamorano



17 Facundo Juárez



22 G. Bustos



24 Javier Castro



25 Pablo Millán



32 Alonso Alamett Villegas Munita



37 Darío Yáñez

6 Esquinas 3 9 Remates fuera de objetivo 5 15 Tiros Totales 12 150 Ataques 105 104 Ataques peligrosos 50 83 % de Posesión de Balón 17 100 Caja fuerte para pelotas 99 1 Fuera de juego 3 0 Objetivos 4 12 Intentos de gol 8 11 Faltas 20 3 Disparos Bloqueados 3 3 Sustituciones 5 0 Asistencias 1 1 TarjetasRojas 0 5 Tarjetas amarillas 4 1 Tarjetas Amarillasrojas 0 6 Disparos a puerta 7 2 Lesiones 1 Últimos enfrentamientos UC 4 – 2 SAN 27/06/2026 UC 2 – 3 SAN 03/04/2025 SAN 2 – 1 UC 01/02/2025 UC 2 – 1 SAN 22/09/2018 SAN 1 – 1 UC 29/04/2018

¿Cuándo vuelven a jugar San Luis y U Católica?

San Luis de Quillota deberá volver a disputar la Primera B 2026, con la ilusión de alcanzar el anhelado ascenso en la segunda rueda de la competencia. El próximo domingo 19 de julio se enfrentará en el Estadio Lucio Fariña ante Unión Española. El duelo entre Canarios e Hispanos dará inicio a las 19:00 horas.

Por su parte, Universidad Católica tendrá una semana de descanso, y volverá a competir por el Campeonato Nacional 2026 el próximo sábado 25 de julio. Los Cruzados deberán medirse ante Deportes La Serena en el Claro Arena a partir de las 20:00 horas.