San Luis de Quillota logró cortar el invicto de Universidad Católica en la sexta fecha de la Copa Chile 2026, pero no le alcanzó para clasificar debido al duelo que se jugaba en paralelo por el Grupo B. En el Estadio Lucio Fariña, los Canarios vencieron por 4-0 a los Cruzados, cortando una racha de 9 victorias al hilo.
Con este resultado, Universidad Católica se queda como líder del grupo con 15 unidades, mientras que el segundo es Everton que logró ganar para sellar su clasificación con 8 puntos. En tercer lugar se quedó San Luis, que con su victoria alcanzó las 6 unidades, mientras que el colista fue Deportes Copiapó con solamente 4 puntos sumados.
Los goles de San Luis vs U Católica por la Copa Chile 2026
San Luis necesitaba marcar tres para contar con una chance mínima de clasificar a la siguiente fase de la copa nacional, y consiguió abrir el marcador tras su constante insistencia. A los 11′ minutos de juego, Diego González le robó el balón a Nickolas Pinto cerca del área cruzada, y sacó un remate al segundo palo para el primero de la jornada.
En el segundo tiempo, el partido fue trabado, con gran cantidad de faltas para ambos equipos. A pesar de ello, los Canarios encontraron el segundo gol desde la pelota parada. Frente al arco, Sergio Vergara sacó un remate que chocó en la barrera de Católica, y el balón ingresó en un rincón inatajable para Bernedo.
A los 75′ minutos, Justo Giani fue expulsado por doble amarilla, y realizó sus descargos frente al juez central y al cuarto árbitro del encuentro, por lo que se espera que el informe afecte a los próximos partidos del atacante en los Cruzados.
Ya en el minuto 86′, San Luis logró su primera misión: Vencer por tres goles a Universidad Católica, tras una jugada personal de Sebastián Parada que sacó un remate potente cerca del área que pasó por debajo de Vicente Bernedo.
Para cerrar el partido, a los 95′ minutos Castro remató y Bernedo logró manotear el balón, pero el rebote lo capturó Danilo Catalán para marcar el cuarto en Quillota.
Estadísticas de San Luis vs U Católica
- Diego Alexis González Miranda 11′
- Sergio Andrés Vergara Sáez 58′
- S. Parada 87′
- D. Catalán 90′
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Bernedo
Humberto
Cerezo
Rojas
González
Mariano
Pino
Mena
Cuevas
Zuqui
Martínez
Giani
Francisco
Rossel
Alejandro
Gómez
- Entrenador
-
0Daniel Garnero
- Bench
-
4Ignacio Pérez
-
5Agustín Farías
-
10Matias Palavecino
-
13Alfred Canales
-
25Diego Corral
-
27Darío Melo
-
34Francisco Javier Daza Arzola
-
39N. L'Huillier
-
43Amaro Alejandro Pérez Cabrera
Abarzúa
Muñoz
Meza
Guerra
Durán
Gael
Acosta
Zavala
Catalán
Maximiliano
Torres
Andrés
Vergara
Sáez
Pastenes
Alexis
González
Miranda
- Entrenador
-
0H. Suazo
- Bench
-
10S. Parada
-
14Daniel Monardes
-
16Diego Zamorano
-
17Facundo Juárez
-
22G. Bustos
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24Javier Castro
-
25Pablo Millán
-
32Alonso Alamett Villegas Munita
-
37Darío Yáñez
¿Cuándo vuelven a jugar San Luis y U Católica?
San Luis de Quillota deberá volver a disputar la Primera B 2026, con la ilusión de alcanzar el anhelado ascenso en la segunda rueda de la competencia. El próximo domingo 19 de julio se enfrentará en el Estadio Lucio Fariña ante Unión Española. El duelo entre Canarios e Hispanos dará inicio a las 19:00 horas.
Por su parte, Universidad Católica tendrá una semana de descanso, y volverá a competir por el Campeonato Nacional 2026 el próximo sábado 25 de julio. Los Cruzados deberán medirse ante Deportes La Serena en el Claro Arena a partir de las 20:00 horas.