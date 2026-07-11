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San Luis de Quillota logró cortar el invicto de Universidad Católica en la sexta fecha de la Copa Chile 2026, pero no le alcanzó para clasificar debido al duelo que se jugaba en paralelo por el Grupo B. En el Estadio Lucio Fariña, los Canarios vencieron por 4-0 a los Cruzados, cortando una racha de 9 victorias al hilo.

Con este resultado, Universidad Católica se queda como líder del grupo con 15 unidades, mientras que el segundo es Everton que logró ganar para sellar su clasificación con 8 puntos. En tercer lugar se quedó San Luis, que con su victoria alcanzó las 6 unidades, mientras que el colista fue Deportes Copiapó con solamente 4 puntos sumados.

Los goles de San Luis vs U Católica por la Copa Chile 2026

San Luis necesitaba marcar tres para contar con una chance mínima de clasificar a la siguiente fase de la copa nacional, y consiguió abrir el marcador tras su constante insistencia. A los 11′ minutos de juego, Diego González le robó el balón a Nickolas Pinto cerca del área cruzada, y sacó un remate al segundo palo para el primero de la jornada.

En el segundo tiempo, el partido fue trabado, con gran cantidad de faltas para ambos equipos. A pesar de ello, los Canarios encontraron el segundo gol desde la pelota parada. Frente al arco, Sergio Vergara sacó un remate que chocó en la barrera de Católica, y el balón ingresó en un rincón inatajable para Bernedo.

A los 75′ minutos, Justo Giani fue expulsado por doble amarilla, y realizó sus descargos frente al juez central y al cuarto árbitro del encuentro, por lo que se espera que el informe afecte a los próximos partidos del atacante en los Cruzados.

Ya en el minuto 86′, San Luis logró su primera misión: Vencer por tres goles a Universidad Católica, tras una jugada personal de Sebastián Parada que sacó un remate potente cerca del área que pasó por debajo de Vicente Bernedo.

Para cerrar el partido, a los 95′ minutos Castro remató y Bernedo logró manotear el balón, pero el rebote lo capturó Danilo Catalán para marcar el cuarto en Quillota.

Estadísticas de San Luis vs U Católica

Chilean Cup – 2026 DÍA DE PARTIDO 6
Universidad Católica
11/07/2026 17:30
0
4
Descanso : 0 1
Tiempo Completo Sede Bicentenario Lucio Fariña Stadium Headquarters – Quillota
San Luis
  • Diego Alexis González Miranda 11′
  • Sergio Andrés Vergara Sáez 58′
  • S. Parada 87′
  • D. Catalán 90′
  • Resumen
  • Comentarios
  • Alineaciones
  • Estadísticas del partido
  • Estadísticas de equipos
90 + 4 ‘
San Luis
Gol : D. Catalán
90 + 1 ‘
San Luis
Tarjeta amarilla :
87 ‘
San Luis
Gol : S. Parada
80 ‘
San Luis
Tarjeta amarilla : Millan P.
80 ‘
San Luis
Tarjeta amarilla :
79 ‘
Universidad Católica
Sustitución : Alfred Canales
76 ‘
San Luis
Sustitución : Javier Castro
74 ‘
Universidad Católica
Tarjeta roja : Justo Giani
74 ‘
Universidad Católica
Tarjeta amarilla : Cristian Cuevas
67 ‘
San Luis
Sustitución : Facundo Juárez
67 ‘
San Luis
Sustitución : G. Bustos
60 ‘
Universidad Católica
Tarjeta amarilla : Fernando Zuqui
60 ‘
Universidad Católica
Sustitución : Matias Palavecino
58 ‘
San Luis
Gol : Sergio Andrés Vergara Sáez
45 + 4 ‘
San Luis
Tarjeta amarilla : Carlos Gael Acosta Zavala
49 ‘
Universidad Católica
Tarjeta amarilla : Justo Giani
48 ‘
San Luis
Tarjeta amarilla : Joel Torres
46 ‘
San Luis
Sustitución : P. Millán
46 ‘
Universidad Católica
Sustitución : Agustín Farías
45 ‘
Universidad Católica
Sustitución : Diego Corral
38 ‘
Universidad Católica
Tarjeta amarilla : Nickolas Mariano Pino
11 ‘
San Luis
Gol : Diego Alexis González Miranda
[ +4 ‘ ] Goal! The score is now 4-0.
Goal! The score is now 3-0.
Goal! The score is now 2-0.
Goal! The score is now 1-0.
Universidad Católica
4-3-3
Vicente Bernedo 1
Vicente
Bernedo
Bernardo Humberto Cerezo Rojas 28
Bernardo
Humberto
Cerezo
Rojas
Daniel González 2
Daniel
González
Nickolas Mariano Pino 42
Nickolas
Mariano
Pino
Eugenio Mena 3
Eugenio
Mena
Cristian Cuevas 15
Cristian
Cuevas
Fernando Zuqui 8
Fernando
Zuqui
Jimmy Martínez 14
Jimmy
Martínez
Justo Giani 7
Justo
Giani
Juan Francisco Rossel 18
Juan
Francisco
Rossel
Martín Alejandro Gómez 22
Martín
Alejandro
Gómez
  • Entrenador
  • 0
    Daniel Garnero
  • Bench
  • 4
    Ignacio Pérez
  • 5
    Agustín Farías
  • 10
    Matias Palavecino
  • 13
    Alfred Canales
  • 25
    Diego Corral
  • 27
    Darío Melo
  • 34
    Francisco Javier Daza Arzola
  • 39
    N. L'Huillier
  • 43
    Amaro Alejandro Pérez Cabrera
San Luis
4-4-2
Fernando Abarzúa 12
Fernando
Abarzúa
N. Muñoz 13
N.
Muñoz
Ignacio Meza 3
Ignacio
Meza
M. Guerra 28
M.
Guerra
Vicente Durán 4
Vicente
Durán
Carlos Gael Acosta Zavala 8
Carlos
Gael
Acosta
Zavala
D. Catalán 34
D.
Catalán
Joel Maximiliano Torres 5
Joel
Maximiliano
Torres
Sergio Andrés Vergara Sáez 7
Sergio
Andrés
Vergara
Sáez
F. Pastenes 21
F.
Pastenes
Diego Alexis González Miranda 19
Diego
Alexis
González
Miranda
  • Entrenador
  • 0
    H. Suazo
  • Bench
  • 10
    S. Parada
  • 14
    Daniel Monardes
  • 16
    Diego Zamorano
  • 17
    Facundo Juárez
  • 22
    G. Bustos
  • 24
    Javier Castro
  • 25
    Pablo Millán
  • 32
    Alonso Alamett Villegas Munita
  • 37
    Darío Yáñez
6
Esquinas
3
9
Remates fuera de objetivo
5
15
Tiros Totales
12
150
Ataques
105
104
Ataques peligrosos
50
83
% de Posesión de Balón
17
100
Caja fuerte para pelotas
99
1
Fuera de juego
3
0
Objetivos
4
12
Intentos de gol
8
11
Faltas
20
3
Disparos Bloqueados
3
3
Sustituciones
5
0
Asistencias
1
1
TarjetasRojas
0
5
Tarjetas amarillas
4
1
Tarjetas Amarillasrojas
0
6
Disparos a puerta
7
2
Lesiones
1
Últimos enfrentamientos
UC 4 – 2 SAN 27/06/2026
UC 2 – 3 SAN 03/04/2025
SAN 2 – 1 UC 01/02/2025
UC 2 – 1 SAN 22/09/2018
SAN 1 – 1 UC 29/04/2018

¿Cuándo vuelven a jugar San Luis y U Católica?

San Luis de Quillota deberá volver a disputar la Primera B 2026, con la ilusión de alcanzar el anhelado ascenso en la segunda rueda de la competencia. El próximo domingo 19 de julio se enfrentará en el Estadio Lucio Fariña ante Unión Española. El duelo entre Canarios e Hispanos dará inicio a las 19:00 horas.

Por su parte, Universidad Católica tendrá una semana de descanso, y volverá a competir por el Campeonato Nacional 2026 el próximo sábado 25 de julio. Los Cruzados deberán medirse ante Deportes La Serena en el Claro Arena a partir de las 20:00 horas.

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