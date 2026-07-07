Datos Clave Nombre inesperado: La UC evalúa fichar al lateral de O’Higgins Felipe Faúndez. La baja de Montes: La lesión de Clemente Montes dejó al equipo sin extremos disponibles. Posible reconversión: Garnero podría adelantar al lateral al ataque o sumarlo a la defensa.

Universidad Católica sigue moviéndose en el mercado para reforzar su ataque, y volvió a mirar hacia Rancagua. Tras las dificultades para amarrar un puntero y la sensible lesión de Clemente Montes, en la precordillera tomó fuerza un nombre inesperado: Felipe Faúndez, actual lateral derecho de O’Higgins.

Según información de TNT Sports, la dirigencia y el cuerpo técnico cruzado analizan la opción de sumar a Faúndez para adelantar su posición y transformarlo en extremo, aunque su perfil también encaja en la disputa por la banda derecha desde la defensa. La ausencia de Montes, operado por una fractura en un hueso del pie que lo tendrá cerca de dos meses fuera, dejó a Daniel Garnero con pocas variantes por las bandas y aceleró la búsqueda.

¿Por qué la UC apunta a Faúndez?

Porque su otra opción es casi imposible. El gran deseo cruzado era Francisco González, la figura de O’Higgins con 12 goles y 12 asistencias esta temporada, pero su alto valor, cercano a los dos millones de dólares, y el interés que arrastra desde México y Rusia lo alejan de San Carlos de Apoquindo. En ese escenario, el pase de Faúndez aparece como una alternativa mucho más accesible, con la ventaja adicional de que, al ser chileno, no ocuparía uno de los cupos de extranjero que la UC ya tiene copados.

¿Qué dijo Garnero sobre los refuerzos?

Que la tarea es compleja. El técnico argentino transparentó la dificultad del mercado tras la clasificación cruzada en la Copa Chile, luego de vencer a Deportes Copiapó. “Está difícil porque los jugadores que queremos, que buscamos, es muy difícil que puedan venir”, admitió. Sobre las prioridades, agregó: “En las posiciones que creo que nos falta gente es por fuera, y con esto de Clemente se agudizó un poquito más. Pero seguiremos buscando”.

El movimiento, eso sí, no está exento de dudas, ya que Faúndez se ha destacado más por su trabajo defensivo que ofensivo, por lo que su eventual reconversión sería una apuesta. En los próximos días deberían aparecer novedades sobre esta opción y sobre la disposición de O’Higgins a desprenderse de otra de sus piezas, en un mercado en el que el Capo de Provincia ya se transformó en uno de los grandes proveedores de figuras del fútbol chileno.