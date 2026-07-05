Datos Clave Salida confirmada: Vicente Cárcamo dejó Universidad Católica para incorporarse a otro equipo de Primera División. Nuevo destino: El volante de 20 años fue anunciado como refuerzo de Deportes Limache. Operación: Cárcamo llega a préstamo hasta el final de temporada al “Tomate Mecánico”.

Universidad Católica está enfocada en el segundo semestre, donde competirán en el Campeonato Nacional y la Copa Libertadores. Por ello, la dirigencia de Cruzados trabaja en la conformación de su plantel, analizando posibles opciones de refuerzo.

Sin embargo, así como unos pueden llegar, otros se van. Este es el caso de Vicente Cárcamo, joven valor de la franja que se sumó a otro equipo de Primera División para tener mayor rodaje.

¿En qué equipo jugará Vicente Cárcamo?

Vicente Cárcamo jugará la segunda parte del año en Deportes Limache, club que oficializó su arribo de cara a la recta final del torneo. “Llega en calidad de préstamo desde Universidad Católica hasta final de temporada”, confirmaron los tomateros.

Cárcamo se convirtió en la tercera incorporación de la escuadra de la Quinta Región tras las llegadas de los volantes Thiago Galetto y Hugo Martínez.

El objetivo del ‘Tomate Mecánico’ es dejar atrás su sequía de triunfos en el Campeonato Nacional. Esto porque tras un gran arranque, los dirigidos por Víctor Rivero no ganan desde mediados de abril, lo que los ha hecho perder terreno.

¿Por qué Vicente Cárcamo deja U Católica?

Vicente Cárcamo deja Universidad Católica con la misión de tener más rodaje en la Primera División y sumar minutos que le permitan crecer profesionalmente.

El mediocampista de 20 años es una de las grandes promesas de los cruzados, pero todo indica que no tendría mayor cabida en el equipo durante la segunda parte del año, por lo que se optó por enviarlo a préstamo para que adquiera mayor experiencia y pueda ser un aporte para el club en el futuro.

Con la camiseta de la Franja, Cárcamo ha disputado un total de 168 minutos en 9 partidos, en los cuales aún no logra anotar ni aportar asistencias.