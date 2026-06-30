U Católica aseguró su clasificación a los octavos de final de la Copa Chile 2026 tras conseguir su cuarta victoria consecutiva: los Cruzados se impusieron por 2-1 a Everton en el estadio Claro Arena y aseguraron su boleto a la ronda de 16 mejores.

El elenco de Daniel Garnero lleva campaña perfecta en los duelos que ha disputado en la competición y vuelve a dar cuenta de que está en su mejor momento de la temporada, cuando quedan solo semanas para su desafío mayúsculo de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Los goles de U Católica vs Everton por la Copa Chile 2026

Justo Giani abrió la cuenta para U Católica en los 35 minutos de juego mediante golpe de cabeza, luego de varias llegadas del elenco precordillerano, a través del propio Giani, Diego Corral y Juan Francisco Rossel. La victoria era merecida en ese momento.

No obstante, la celebración duró poco, ya que el empate llegó en los 39′ con un excelente tiro libre de Alan Medina, quien es claramente el mejor jugador de Everton.

Sobre el final del primer tiempo Matías Palavecino tuvo una inmejorable posibilidad a través de un lanzamiento penal, luego de una falta en contra de Juan Francisco Rossel en el área ruletera. Sin embargo, el exCoquimbo Unido se encontró con una gran atajada del portero Ignacio González (45+7′).

En el segundo tiempo llegó el desnivel de la UC y otra vez fue gracias a Giani. Golpe de cabeza que dejó sin opciones a González.

El tanto se produjo apenas un minuto después de que los evertonianos se perdieran una inmejorable oportunidad de gol en el área chica de los franjeados, en una ocasión en la que Emiliano Ramos decidió definir de taco un centro desde la izquierda de Brian Martínez, quien entró con gran entusiasmo en la visita, pero no pudo ayudar a conseguir la igualdad.

Estadísticas de U Católica vs Everton

Chilean Cup – 2026 DÍA DE PARTIDO 2 Universidad Católica 2 1 Half Time : 1 1 Tiempo Completo San Carlos de Apoquindo Stadium – Santiago de Chile Everton Justo Giani 35′

Justo Giani 58′ Alan Damián Medina Silva 39′ Summary

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Match Stats

Team Stats 83 ‘ Everton Sustitución : Jose Hernandez 81 ‘ Universidad Católica Sustitución : Alfred Canales 67 ‘ Universidad Católica Sustitución : Fernando Zampedri 67 ‘ Universidad Católica Sustitución : Jimmy Martínez 67 ‘ Universidad Católica Sustitución : Martín Alejandro Gómez 65 ‘ Universidad Católica Tarjeta amarilla : Fernando Zuqui 62 ‘ Everton Sustitución : Julián Alfaro 58 ‘ Universidad Católica Gol : Justo Giani 45 + 7 ‘ Universidad Católica Penalti fallado : Matias Palavecino 45 + 6 ‘ Everton Tarjeta amarilla : José Ignacio González Catalán 46 ‘ Everton Sustitución : Cristian Martín Palacios Ferreira 46 ‘ Everton Sustitución : Braian Martínez 44 ‘ Universidad Católica Tarjeta amarilla : Matias Palavecino 39 ‘ Everton Gol : Alan Damián Medina Silva 35 ‘ Universidad Católica Gol : Justo Giani 33 ‘ Everton Tarjeta amarilla : Alan Damián Medina Silva 33 ‘ Universidad Católica Tarjeta amarilla : Justo Giani 28 ‘ Everton Tarjeta amarilla : Hugo Alejandro Magallanes Silveira Goal! The score is now 2-1. [ +7 ‘ ] Penalty saved. Goal! The score is now 1-1. Goal! Justo Giani scores to make it 1-0. Universidad Católica Universidad Católica 4-3-3 27 Darío

Melo 28 Bernardo

Humberto

Cerezo

Rojas 5 Agustín

Farías 19 Branco

Ampuero 3 Eugenio

Mena 15 Cristian

Cuevas 10 Matias

Palavecino 8 Fernando

Zuqui 25 Diego

Corral 18 Juan

Francisco

Rossel 7 Justo

Giani Entrenador

0 Daniel Garnero

Bench

1 Vicente Bernedo



4 Ignacio Pérez



9 Fernando Zampedri



13 Alfred Canales



14 Jimmy Martínez



22 Martín Alejandro Gómez



39 N. L'Huillier



43 Amaro Pérez



44 José Salas

Everton Everton 4-4-2 1 José

Ignacio

González

Catalán 37 Valentín

Vidal 4 Hugo

Alejandro

Magallanes

Silveira 5 Ramiro

Gabriel

González

Hernández 15 Vicente

Fernández 7 Joaquín

Moya 21 Benjamín

Berríos 10 Alan

Damián

Medina

Silva 28 Amaro

Leon 11 Emiliano

Ramos 40 N.

Montiel Entrenador

0 Walter Ribonetto

Bench

9 Julián Alfaro



14 Nicolás Baeza



16 Ricardo Rebolledo



17 Cristopher Barrera



25 Esteban Kirkman



26 Jose Hernandez



27 Santiago Reinoso



29 Braian Martínez



30 Cristian Martín Palacios Ferreira

5 Esquinas 2 7 Remates fuera de objetivo 5 14 Tiros Totales 9 185 Ataques 90 97 Ataques peligrosos 43 69 % de Posesión de Balón 31 122 Caja fuerte para pelotas 118 1 Penalizaciones 0 0 Fuera de juego 3 2 Objetivos 1 14 Intentos de gol 8 11 Tiros libres 12 12 Faltas 7 2 Disparos Bloqueados 1 4 Sustituciones 4 18 Saques de banda 13 2 Asistencias 0 3 Tarjetas amarillas 3 7 Disparos a puerta 4 2 Lesiones 1 Last Confrontations EVE 1 – 3 UC 23/06/2026 UC 2 – 2 EVE 14/03/2026 UC 3 – 0 EVE 19/10/2025 EVE 2 – 1 UC 11/05/2025 EVE 0 – 6 UC 25/04/2025

¿Cuándo vuelven a jugar U Católica y Everton?

U Católica y Everton vuelven a la cancha este fin de semana por la Copa Chile 2026: el elenco cruzado enfrenta a Copiapó este sábado 4 de junio a las 20:30 horas en el estadio Claro Arena, mientras que los Ruleteros harán lo propio el mismo día, pero a las 16:00 horas frente a San Luis.