U Católica aseguró su clasificación a los octavos de final de la Copa Chile 2026 tras conseguir su cuarta victoria consecutiva: los Cruzados se impusieron por 2-1 a Everton en el estadio Claro Arena y aseguraron su boleto a la ronda de 16 mejores.

El elenco de Daniel Garnero lleva campaña perfecta en los duelos que ha disputado en la competición y vuelve a dar cuenta de que está en su mejor momento de la temporada, cuando quedan solo semanas para su desafío mayúsculo de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Los goles de U Católica vs Everton por la Copa Chile 2026

Justo Giani abrió la cuenta para U Católica en los 35 minutos de juego mediante golpe de cabeza, luego de varias llegadas del elenco precordillerano, a través del propio Giani, Diego Corral y Juan Francisco Rossel. La victoria era merecida en ese momento.

No obstante, la celebración duró poco, ya que el empate llegó en los 39′ con un excelente tiro libre de Alan Medina, quien es claramente el mejor jugador de Everton.

Sobre el final del primer tiempo Matías Palavecino tuvo una inmejorable posibilidad a través de un lanzamiento penal, luego de una falta en contra de Juan Francisco Rossel en el área ruletera. Sin embargo, el exCoquimbo Unido se encontró con una gran atajada del portero Ignacio González (45+7′).

En el segundo tiempo llegó el desnivel de la UC y otra vez fue gracias a Giani. Golpe de cabeza que dejó sin opciones a González.

El tanto se produjo apenas un minuto después de que los evertonianos se perdieran una inmejorable oportunidad de gol en el área chica de los franjeados, en una ocasión en la que Emiliano Ramos decidió definir de taco un centro desde la izquierda de Brian Martínez, quien entró con gran entusiasmo en la visita, pero no pudo ayudar a conseguir la igualdad.

Estadísticas de U Católica vs Everton

Chilean Cup – 2026 DÍA DE PARTIDO 2
Universidad Católica
30/06/2026 20:30
2
1
Half Time : 1 1
Tiempo Completo San Carlos de Apoquindo Stadium – Santiago de Chile
Everton
  • Justo Giani 35′
  • Justo Giani 58′
  • Alan Damián Medina Silva 39′
  • Summary
  • Comments
  • Lineups
  • Match Stats
  • Team Stats
83 ‘
Everton
Sustitución : Jose Hernandez
81 ‘
Universidad Católica
Sustitución : Alfred Canales
67 ‘
Universidad Católica
Sustitución : Fernando Zampedri
67 ‘
Universidad Católica
Sustitución : Jimmy Martínez
67 ‘
Universidad Católica
Sustitución : Martín Alejandro Gómez
65 ‘
Universidad Católica
Tarjeta amarilla : Fernando Zuqui
62 ‘
Everton
Sustitución : Julián Alfaro
58 ‘
Universidad Católica
Gol : Justo Giani
45 + 7 ‘
Universidad Católica
Penalti fallado : Matias Palavecino
45 + 6 ‘
Everton
Tarjeta amarilla : José Ignacio González Catalán
46 ‘
Everton
Sustitución : Cristian Martín Palacios Ferreira
46 ‘
Everton
Sustitución : Braian Martínez
44 ‘
Universidad Católica
Tarjeta amarilla : Matias Palavecino
39 ‘
Everton
Gol : Alan Damián Medina Silva
35 ‘
Universidad Católica
Gol : Justo Giani
33 ‘
Everton
Tarjeta amarilla : Alan Damián Medina Silva
33 ‘
Universidad Católica
Tarjeta amarilla : Justo Giani
28 ‘
Everton
Tarjeta amarilla : Hugo Alejandro Magallanes Silveira
Goal! The score is now 2-1.
[ +7 ‘ ] Penalty saved.
Goal! The score is now 1-1.
Goal! Justo Giani scores to make it 1-0.
Universidad Católica
4-3-3
Darío Melo 27
Darío
Melo
Bernardo Humberto Cerezo Rojas 28
Bernardo
Humberto
Cerezo
Rojas
Agustín Farías 5
Agustín
Farías
Branco Ampuero 19
Branco
Ampuero
Eugenio Mena 3
Eugenio
Mena
Cristian Cuevas 15
Cristian
Cuevas
Matias Palavecino 10
Matias
Palavecino
Fernando Zuqui 8
Fernando
Zuqui
Diego Corral 25
Diego
Corral
Juan Francisco Rossel 18
Juan
Francisco
Rossel
Justo Giani 7
Justo
Giani
  • Entrenador
  • 0
    Daniel Garnero
  • Bench
  • 1
    Vicente Bernedo
  • 4
    Ignacio Pérez
  • 9
    Fernando Zampedri
  • 13
    Alfred Canales
  • 14
    Jimmy Martínez
  • 22
    Martín Alejandro Gómez
  • 39
    N. L'Huillier
  • 43
    Amaro Pérez
  • 44
    José Salas
Everton
4-4-2
José Ignacio González Catalán 1
José
Ignacio
González
Catalán
Valentín Vidal 37
Valentín
Vidal
Hugo Alejandro Magallanes Silveira 4
Hugo
Alejandro
Magallanes
Silveira
Ramiro Gabriel González Hernández 5
Ramiro
Gabriel
González
Hernández
Vicente Fernández 15
Vicente
Fernández
Joaquín Moya 7
Joaquín
Moya
Benjamín Berríos 21
Benjamín
Berríos
Alan Damián Medina Silva 10
Alan
Damián
Medina
Silva
Amaro Leon 28
Amaro
Leon
Emiliano Ramos 11
Emiliano
Ramos
N. Montiel 40
N.
Montiel
  • Entrenador
  • 0
    Walter Ribonetto
  • Bench
  • 9
    Julián Alfaro
  • 14
    Nicolás Baeza
  • 16
    Ricardo Rebolledo
  • 17
    Cristopher Barrera
  • 25
    Esteban Kirkman
  • 26
    Jose Hernandez
  • 27
    Santiago Reinoso
  • 29
    Braian Martínez
  • 30
    Cristian Martín Palacios Ferreira
5
Esquinas
2
7
Remates fuera de objetivo
5
14
Tiros Totales
9
185
Ataques
90
97
Ataques peligrosos
43
69
% de Posesión de Balón
31
122
Caja fuerte para pelotas
118
1
Penalizaciones
0
0
Fuera de juego
3
2
Objetivos
1
14
Intentos de gol
8
11
Tiros libres
12
12
Faltas
7
2
Disparos Bloqueados
1
4
Sustituciones
4
18
Saques de banda
13
2
Asistencias
0
3
Tarjetas amarillas
3
7
Disparos a puerta
4
2
Lesiones
1
Last Confrontations
EVE 1 – 3 UC 23/06/2026
UC 2 – 2 EVE 14/03/2026
UC 3 – 0 EVE 19/10/2025
EVE 2 – 1 UC 11/05/2025
EVE 0 – 6 UC 25/04/2025

¿Cuándo vuelven a jugar U Católica y Everton?

U Católica y Everton vuelven a la cancha este fin de semana por la Copa Chile 2026: el elenco cruzado enfrenta a Copiapó este sábado 4 de junio a las 20:30 horas en el estadio Claro Arena, mientras que los Ruleteros harán lo propio el mismo día, pero a las 16:00 horas frente a San Luis.

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