U Católica aseguró su clasificación a los octavos de final de la Copa Chile 2026 tras conseguir su cuarta victoria consecutiva: los Cruzados se impusieron por 2-1 a Everton en el estadio Claro Arena y aseguraron su boleto a la ronda de 16 mejores.
El elenco de Daniel Garnero lleva campaña perfecta en los duelos que ha disputado en la competición y vuelve a dar cuenta de que está en su mejor momento de la temporada, cuando quedan solo semanas para su desafío mayúsculo de los octavos de final de la Copa Libertadores.
Los goles de U Católica vs Everton por la Copa Chile 2026
Justo Giani abrió la cuenta para U Católica en los 35 minutos de juego mediante golpe de cabeza, luego de varias llegadas del elenco precordillerano, a través del propio Giani, Diego Corral y Juan Francisco Rossel. La victoria era merecida en ese momento.
No obstante, la celebración duró poco, ya que el empate llegó en los 39′ con un excelente tiro libre de Alan Medina, quien es claramente el mejor jugador de Everton.
Sobre el final del primer tiempo Matías Palavecino tuvo una inmejorable posibilidad a través de un lanzamiento penal, luego de una falta en contra de Juan Francisco Rossel en el área ruletera. Sin embargo, el exCoquimbo Unido se encontró con una gran atajada del portero Ignacio González (45+7′).
En el segundo tiempo llegó el desnivel de la UC y otra vez fue gracias a Giani. Golpe de cabeza que dejó sin opciones a González.
El tanto se produjo apenas un minuto después de que los evertonianos se perdieran una inmejorable oportunidad de gol en el área chica de los franjeados, en una ocasión en la que Emiliano Ramos decidió definir de taco un centro desde la izquierda de Brian Martínez, quien entró con gran entusiasmo en la visita, pero no pudo ayudar a conseguir la igualdad.
Estadísticas de U Católica vs Everton
- Justo Giani 35′
- Justo Giani 58′
- Alan Damián Medina Silva 39′
- Summary
- Comments
- Lineups
- Match Stats
- Team Stats
Melo
Humberto
Cerezo
Rojas
Farías
Ampuero
Mena
Cuevas
Palavecino
Zuqui
Corral
Francisco
Rossel
Giani
- Entrenador
-
0Daniel Garnero
- Bench
-
1Vicente Bernedo
-
4Ignacio Pérez
-
9Fernando Zampedri
-
13Alfred Canales
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14Jimmy Martínez
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22Martín Alejandro Gómez
-
39N. L'Huillier
-
43Amaro Pérez
-
44José Salas
Ignacio
González
Catalán
Vidal
Alejandro
Magallanes
Silveira
Gabriel
González
Hernández
Fernández
Moya
Berríos
Damián
Medina
Silva
Leon
Ramos
Montiel
- Entrenador
-
0Walter Ribonetto
- Bench
-
9Julián Alfaro
-
14Nicolás Baeza
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16Ricardo Rebolledo
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17Cristopher Barrera
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25Esteban Kirkman
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26Jose Hernandez
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27Santiago Reinoso
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29Braian Martínez
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30Cristian Martín Palacios Ferreira
¿Cuándo vuelven a jugar U Católica y Everton?
U Católica y Everton vuelven a la cancha este fin de semana por la Copa Chile 2026: el elenco cruzado enfrenta a Copiapó este sábado 4 de junio a las 20:30 horas en el estadio Claro Arena, mientras que los Ruleteros harán lo propio el mismo día, pero a las 16:00 horas frente a San Luis.