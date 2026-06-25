Everton y Deportes Copiapó se enfrentan este viernes 26 de junio a las 19:00 horas en el Estadio Sausalito de Viña del Mar por la cuarta fecha del Grupo B de la Copa Chile. El partido llega en un momento decisivo para ambos: los viñamarinos están últimos con apenas un punto en dos partidos disputados, y una derrota los dejaría prácticamente sin opciones de avanzar. Copiapó, en tanto, suma cuatro unidades en tres juegos y necesita sumar para no perder terreno frente a Universidad Católica, el puntero del grupo.
El antecedente más reciente entre ambos en esta Copa Chile no existe: no han cruzado caminos en el torneo durante esta temporada. Eso convierte al duelo del Sausalito en un estreno de rivalidad dentro de la competencia, lo que añade incertidumbre a un partido donde los dos vienen de caer ante Universidad Católica en la ronda anterior.
¿Dónde y cómo ver en vivo Everton vs Deportes Copiapó?
El partido no cuenta con transmisión televisiva ni por señal abierta ni por cable. La cobertura en vivo estará disponible en:
- TV: Sin transmisión
- Streaming: Sin transmisión
- Cobertura en vivo: Al Aire Libre
¿Cuándo y a qué hora juegan Everton vs Deportes Copiapó?
- Fecha: Viernes 26 de junio
- Hora: 19:00 horas
- Estadio: Estadio Sausalito, Viña del Mar
La terna arbitral estará encabezada por Rodrigo Rivera, con Manuel Marín y Joaquín Arrué como asistentes y Nicolás Pozo como cuarto árbitro.
Cómo llegan Everton y Deportes Copiapó a la fecha 4 de la Copa Chile
Everton arrastra el golpe de su última presentación en la copa, donde cayó 3-1 ante Universidad Católica. Con solo un punto en dos partidos, los viñamarinos ocupan el último lugar del Grupo B y están obligados a ganar para mantener cualquier posibilidad de clasificación en el torneo.
Deportes Copiapó también viene de una derrota abultada: 3-0 ante Universidad Católica en su compromiso anterior por la copa. Sin embargo, los atacameños conservan la segunda posición del grupo con cuatro puntos en tres partidos, y un triunfo en Viña del Mar les permitiría presionar al puntero del grupo de cara a las últimas fechas.
Formaciones probables para Everton vs Deportes Copiapó
Everton llegaría al partido con Esteban Kirkman bajo los tres palos. El DT Walter Ribonetto dispondría de una línea de cuatro defensas con Cristopher Barrera, Hugo Magallanes, Diego Oyarzún y Nicolás Baeza; un mediocampo de cuatro con Lucas Soto, Valentín Vidal, Alan Medina y Benjamín Berríos, más Emiliano Ramos; y Cristian Palacios como referente ofensivo.
Alineación probable: Kirkman; Barrera, Magallanes, Oyarzún, Baeza; Soto, Vidal, Medina, Berríos, Ramos; Palacios.
Deportes Copiapó formaría con Nicolás Temperini en el arco. El DT Héctor Almandoz plantearía una defensa de cuatro con Marcelo Filla, Agustín Ortiz, Nozomi Kimura y John Santander; un mediocampo con Claudio Zamorano, Axl Ríos, F. Espiz e Iván Ledezma; y la dupla atacante de Carlos Ross y Lautaro Palacios.
Alineación probable: Temperini; Filla, Ortiz, Kimura, Santander; Zamorano, Ríos, Espiz, Ledezma; Ross, Palacios.