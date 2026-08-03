Deportes Copiapó salió del Estadio Germán Becker con una goleada que sacude la tabla de la Primera B 2026. El León de Atacama aplastó 4-1 a Deportes Temuco en la fecha 18, con un Manuel López intratable que anotó tres veces y se convirtió en el gran protagonista de una noche para el recuerdo en La Araucanía. El resultado deja a ambos equipos peleando palmo a palmo por los puestos de liguilla.

El partido arrancó con Copiapó tomando la iniciativa desde temprano. A los 15 minutos, Marcelo Filla filtró un pase desde la mitad de la cancha, Sánchez pivoteó y dejó el balón a Lautaro Palacios, que con la punta del pie derecho ejecutó una especie de sombrerito para batir al arquero y abrir el marcador. Temuco reaccionó con un penal polémico al minuto 29: en el vivo no estaba claro el contacto, pero la repetición mostró la falta abajo del defensor de Copiapó. Diego Buonanotte fue al punto y no falló para el 1-1, en medio de una tole tole entre los jugadores de ambos equipos que encendió el ambiente en el Germán Becker.

Manuel López tomó el partido por las riendas

El empate duró poco en el marcador. A los 56 minutos, un contragolpe veloz de Copiapó terminó con un centro de Ross que dio un bote en el área y Manuel López la tomó con pierna derecha para el 1-2. Catorce minutos después llegó el tercero: un córner al área y López conectó de cabeza para el 1-3. El partido estaba sentenciado y la expulsión del DT Héctor Almandoz al minuto 71 reflejó la tensión que ya vivía el banco atacameño pese a ir ganando con amplitud.

El cierre fue con la firma de López. A los 84 minutos, el arquero de Copiapó sacó largo, Filla habilitó con borde externo y el artillero remató cruzado para el 1-4 definitivo y completar su triplete.

¿Cuándo vuelve a jugar Deportes Copiapó en la Primera B 2026?

Con este resultado, Deportes Copiapó suma tres puntos vitales para escalar en la tabla de la Primera B 2026. Deportes Temuco, en tanto, deberá recomponerse rápido: recibirá a Magallanes el 8 de agosto a las 20:00 horas en el Estadio Germán Becker. El León de Atacama, por su parte, tendrá revancha de local cuando enfrente a San Luis de Quillota el 9 de agosto a las 12:30 horas en el Luis Valenzuela Hermosilla.

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