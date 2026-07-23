Deportes Iquique y Deportes Temuco abren la fecha 17 de la Primera B 2026 este viernes en el Estadio Tierra de Campeones. La jornada era originalmente la 16, pero fue suspendida por la ANFP debido al intenso temporal que afectó a gran parte del país. Los Dragones Celestes arrancan la segunda rueda como uno de los equipos más comprometidos de la tabla, mientras que los albiverdiales llegan como uno de los animadores de la zona alta y con la mira puesta en la liguilla de ascenso.

El único antecedente entre ambos en esta temporada fue el empate 1-1 del 1 de marzo en el Estadio Germán Becker, en la segunda fecha del campeonato, donde Enzo Lettieri anotó en propia puerta para abrir el marcador y Luis Miguel Acevedo lo igualó en los descuentos para los albiverdiales.

¿Dónde y cómo ver en vivo Deportes Iquique vs Deportes Temuco?

Deportes Iquique vs Deportes Temuco será transmitido por TNT Sports en televisión y por HBO Max en streaming.

TV: TNT Sports

Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Deportes Iquique vs Deportes Temuco?

Fecha: Viernes 24 de julio de 2026

Hora: 20:30 horas

Estadio: Estadio Tierra de Campeones, Iquique

El partido será dirigido por Jorge Oses, con Ignacio Zamora y Sebastián Castro como asistentes y Felipe Moya como cuarto árbitro.

Cómo llegan Deportes Iquique y Deportes Temuco a la fecha 17

Deportes Iquique es uno de los equipos más urgidos de la tabla, con apenas 13 puntos en 15 partidos y ubicado en el 14° lugar, a solo cuatro puntos de la zona de descenso. Los Dragones Celestes atravesaron una primera rueda turbulenta que incluyó el cambio de entrenador: Rodrigo Guerrero fue desvinculado en abril tras siete fechas sin ganar y el interino José Cantillana tomó las riendas del equipo. Su último partido oficial fue el empate 1-1 ante Coquimbo Unido por la Copa Chile. Tienen además pendiente el partido ante Unión San Felipe de la fecha 16, postergado por el temporal.

Deportes Temuco llega cuarto con 23 puntos, en plena pelea por meterse en la zona de ascenso directo. Los albiverdiales dirijidos por Arturo Sanhueza vienen de caer 0-1 ante Huachipato por la Copa Chile, pero en el campeonato mostraron buenas cifras en la primera rueda: seis victorias, cinco empates y cuatro derrotas. También tienen pendiente su duelo ante Cobreloa de la fecha 16. Una victoria este viernes los pondría a solo tres puntos del liderato de Cobreloa, que acumula 29 unidades.

Formaciones probables para Deportes Iquique vs Deportes Temuco

Deportes Iquique formaría con: Daniel Castillo; Dilan Rojas, Felipe Espinoza, Franco Ledesma, Jorge Araya; Agustín Venezia, César González, Diego Orellana, Joaquín Pereyra; Álvaro Ramos.

Deportes Temuco respondería con: Yerko Urra; Rodrigo González, Enzo Lettieri, Vicente Lavín, Franco Ortega; Paulo Contreras, Diego Buonanotte, Camilo Núñez, Nicolás Rivera; César Huanca y Sebastián Molina.

Minuto a minuto de Deportes Iquique vs Deportes Temuco