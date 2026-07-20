Datos Clave El costo de la reparación: La reparación del Germán Becker costará cerca o más de $150 millones. El estadio sigue abierto: El alcalde confirmó que el recinto no será cerrado pese a los daños. Plazo de reparación: Los trabajos tomarán dos a tres meses, con todo listo hacia septiembre.

Los daños que el temporal dejó en el Estadio Germán Becker de Temuco ya tienen un precio. Roberto Neira, alcalde de la ciudad, y reveló que la reparación del recinto, casa de Deportes Temuco en la Primera B, requerirá una inversión cercana o superior a los 150 millones de pesos.

Las fuertes ráfagas de viento que azotaron a la Región de La Araucanía con velocidades cercanas a los 90 km/h provocaron el desprendimiento de tres lonas de la techumbre del recinto. Los videos del incidente se viralizaron en redes sociales y dejaron en evidencia la magnitud de los daños. “Efectivamente el estadio sufrió por segunda oportunidad daños en sus lonas. Alrededor de tres lonas que cubren el Estadio Germán Becker sufrieron daños completos”, explicó el alcalde.

El costo de la reparación del Germán Becker tras el temporal

El edil precisó en conversación con ADN Deportes que el municipio está realizando las revisiones técnicas finales para proceder a licitar la reparación. “Esto significa una reparación que va a alcanzar un monto cercano o superior a los 150 millones de pesos”, señaló. Neira aclaró que los seguros del recinto no alcanzarán a cubrir la totalidad del daño: “Estos nunca alcanzan a cubrir las pólizas el daño completo, por lo cual ahora estamos haciendo los cálculos para proceder a hacer la licitación y reparar este emblemático estadio”.

El plazo de reparación y el estado del Germán Becker

Dos a tres meses para volver a estar completo, pero el recinto no cerrará. El alcalde llamó a la calma respecto al calendario de Deportes Temuco: el estadio seguirá operativo mientras duren las reparaciones, aunque solo una parte de la Galería Cautín quedará desprotegida de la lluvia. “El estadio sigue en funcionamiento. Si no hubiese alguna orden de parte de la delegación presidencial de alguna suspensión, el estadio sigue en funcionamiento”, afirmó Neira.

Sobre los tiempos, el alcalde estimó que los trabajos estarán listos hacia el mes de septiembre. “Esto va a tardar aproximadamente unos dos o tres meses para la reparación, porque eso es más o menos lo que demoramos la vez pasada, producto del proceso licitatorio que tenemos que llevar adelante”, detalló. Para el Pije, la buena noticia es que podrá seguir jugando de local en el Germán Becker mientras se ejecutan las obras.