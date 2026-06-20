Temuco recibe a Concepción en el estadio Germán Becker por la tercera fecha del Grupo H de la Copa Chile 2026, en un duelo en que los tempranos buscan afianzarse en la cima de la tabla de posiciones, mientras que los penalistas debutan en el certamen.

Los tempranos llegan con el envión de estar en la parte alta de la Primera B, mientras que el León de Collao está en la parte baja del Campeonato Nacional, con su tercer técnico en el año: Fernando Díaz.

¿Quién transmite Temuco vs Concepción por la Copa Chile 2026?

El compromiso entre Deportes Temuco y Deportes Concepción se transmitirá en televisión a través de TNT Sports Premium y vía streaming en HBO Max.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: TNT Sports en HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Temuco vs Concepción por la Copa Chile 2026?

Deportes Temuco vs Deportes Concepción juegan este domingo 21 de junio a las 15:00 horas en el Estadio Germán Becker por la tercera fecha de la Copa Chile.

Fecha: Domingo 21 de junio

Hora: 15:00 horas

Estadio: Germán Becker, Temuco

Árbitros de Temuco vs Concepción

Árbitro: Francisco Gaggero

1er asistente: Joaquín Arrue

2do asistente: Marcia Castillo

4to árbitro: Fabián Reyes

¿Cómo llegan Temuco vs Concepción?

Deportes Temuco llega golpeado a este compromiso, puesto que en el cierre de la primera rueda de la Primera B cayó por 0-1 en casa ante Curicó Unido, resultado que cortó la racha de tres victorias seguidas que venía construyendo el Pije.

En tanto, Concepción llega con un envión anímico importante, ya que en la última fecha de la primera rueda del Campeonato Nacional venció por 3-2 a Deportes Limache en el Ester Roa Rebolledo

Formaciones de Temuco vs Concepción

Formación de Deportes Temuco: Yerko Urra; Rodrigo González, Enzo Lettieri, Vicente Lavín, Franco Ortega; Paulo Contreras, Diego Buonanotte, Camilo Núñez, Nicolás Rivera; César Huanca, Sebastián Molina. DT: Arturo Sanhueza.

Formación de Deportes Concepción: Nicolás Araya; Norman Rodríguez, Fausto Grillo, Ariel Cáceres, Misael Dávila; Yonatán Rodríguez, Jorge Henríquez, Ethan Espinoza, Aldrix Jara, Leonardo Valencia; Joaquín Larrivey. DT: Fernando Díaz.

Temuco vs Concepción, minuto a minuto