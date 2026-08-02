Deportes Concepción vuelve al Estadio Ester Roa Rebolledo este domingo 2 de agosto para enfrentar a Universidad Católica por la fecha 17 del Campeonato Nacional 2026. El León de Collao marcha 13° con 17 puntos y llega fortalecido después de encadenar cuatro victorias consecutivas entre la Liga de Primera y la Copa Chile.

Los Cruzados aterrizan en Concepción como escoltas de Colo Colo, con 27 unidades, pero necesitan recuperar terreno después de dos partidos sin ganar. El equipo de Daniel Garnero igualó 3-3 con Deportes La Serena en el Claro Arena y quedó a 12 puntos del líder, por lo que no tiene margen para seguir dejando unidades en el camino.

Deportes Concepción vs Universidad Católica, minuto a minuto

La previa del Deportes Concepción vs Universidad Católica

Deportes Concepción atraviesa su mejor momento de la temporada. El equipo dirigido por Fernando Díaz viene de vencer por 2-0 a O’Higgins, resultado que le permitió alcanzar los 17 puntos y subir al puesto 13 de la tabla, tres unidades por encima de Cobresal, que ocupa el primer lugar de descenso.

El triunfo ante los rancagüinos se sumó a las victorias sobre Deportes Puerto Montt, Deportes Temuco y Huachipato. El León de Collao acumula cuatro festejos consecutivos y solo registra una derrota en sus últimos ocho encuentros, una recuperación que le permitió tomar aire en la lucha por la permanencia.

Universidad Católica, en cambio, viene de empatar 3-3 ante Deportes La Serena en un partido que parecía encaminado a quedarse en el Claro Arena. Antes había sufrido una dura caída por 4-0 frente a San Luis en la Copa Chile, por lo que acumula dos compromisos sin victorias.

Esos resultados frenaron una racha de nueve triunfos consecutivos del equipo de Daniel Garnero. Pese al tropiezo, los cruzados siguen segundos con 27 puntos, producto de ocho victorias, tres empates y cinco derrotas, con 38 goles a favor y 23 en contra.

El único enfrentamiento de esta temporada terminó con victoria de Universidad Católica por 2-0, el 8 de febrero en el Claro Arena. Ahora Deportes Concepción buscará aprovechar su buen momento y la localía para cambiar la historia ante uno de los candidatos al título.

Formaciones de Deportes Concepción vs Universidad Católica

Formación de Deportes Concepción: Nicolás Araya; Ariel Cáceres, Norman Rodríguez, Fausto Grillo, Dilan Varas; Mario Sandoval, Joaquín Montecinos; Yonathan Rodríguez, Jorge Henríquez, Ethan Espinoza; Joaquín Larrivey.

DT: Fernando Díaz.

Formación de Universidad Católica: Darío Melo; Bernardo Cerezo, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz, Eugenio Mena; Fernando Zuqui, Jhojan Valencia; Diego Corral, Cristian Cuevas, Justo Giani; Fernando Zampedri.

DT: Daniel Garnero.

¿Quién es el árbitro de Deportes Concepción vs Universidad Católica?

El árbitro del partido entre Deportes Concepción y Universidad Católica será Diego Flores Seguel.

Árbitro: Diego Flores Seguel

Diego Flores Seguel Asistente 1: José Retamal Silva

José Retamal Silva Asistente 2: Wladimir Muñoz Figueroa

Wladimir Muñoz Figueroa Cuarto árbitro: Rodrigo Carvajal Molina

Rodrigo Carvajal Molina VAR: Piero Maza Gómez

Piero Maza Gómez AVAR: Eric Pizarro Riquelme

¿Dónde ver Deportes Concepción vs Universidad Católica en vivo?

El partido entre Deportes Concepción y Universidad Católica se jugará este domingo 2 de agosto a las 12:30 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo, por la fecha 17 del Campeonato Nacional 2026. La transmisión estará disponible por TNT Sports Premium y HBO Max.