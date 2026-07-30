Datos Clave Problema: Un fuerte sistema frontal afecta a la región del BioBío. Incertidumbre: A raíz de esta situación, el partido entre Concepción y U Católica a jugarse en el Ester Roa Rebolledo está en suspenso. Programación: El compromiso está previsto para este domingo 2 de agosto a las 12:30 horas.

El sistema frontal que afecta al centro sur del país tiene en suspenso un compromiso del Campeonato Nacional. Se trata del partido entre Deportes Concepción y Universidad Católica por la fecha 17, el cual está previsto para este fin de semana, el cual corre riesgo de suspenderse si las condiciones climáticas no mejoran.

Sistema frontal pone en riesgo cruce entre Concepción y U Católica

El compromiso entre el León de Collao y los Cruzados está programado para este domingo en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción, sin embargo, a menos de 72 horas para el partido, la incertidumbre reina en ambos elencos.

Esto porque el avance del sistema frontal continúa haciendo estragos en la Región del BioBío e incluso las autoridades de Gobierno decidieron suspender las clases este jueves como medida preventiva.

De acuerdo a los pronósticos, se espera que las lluvias puedan intensificarse en las próximas horas e incluso las autoridades regionales han solicitado a la población evitar conductas de riesgo.

“No salir ni trasladarse si no es necesario, a informarse a través de los canales oficiales, a generar todas las prevenciones necesarias para nuestros hogares y nuestras familias”, dijo el delegado presidencial de la región del BioBío, Julio Anativia.

¿Se jugará el partido entre Concepción y U Católica?

Por ahora el encuentro entre Deportes Concepción y Universidad Católica sigue programado para este domingo 2 de agosto desde las 12:30 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

Para este duelo, las autoridades autorizaron un aforo de 15.000 personas, sin embargo, habrá que ver cómo evoluciona la situación y si las condiciones climáticas permiten que se lleve a cabo el partido válido por la fecha 17 del Campeonato Nacional.

¿Cómo llegan Concepción y U Católica?

A este compromiso Deportes Concepción llega tras vencer por 2-0 a O’Higgins de Rancagua, triunfo que los alejó de la zona de descenso y les permitió situarse en la 13º posición con 17 puntos. Por su parte, Universidad Católica viene de igualar 3-3 ante La Serena, resultado que les hizo perder terreno en la lucha por el título, puesto que quedaron a unidades del líder del torneo, Colo Colo.