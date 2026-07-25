Deportes Concepción y O’Higgins serán los encargados de bajar el telón a la jornada dominical de la fecha 16 del Campeonato Nacional 2026. El duelo válido por la segunda rueda se disputará este domingo 26 de julio en el Estadio Ester Roa Rebolledo. Actualmente el León de Collao se posiciona ante penúltimo con 14 unidades, a uno de puestos de descenso, mientras que el Capo de Provincia es décimo con 20 puntos y una victoria los dejaría en puestos de clasificación a copas internacionales.

El único duelo que han disputado entre si en la temporada fue en su debut por la división de honor del fútbol nacional, donde O’Higgins logró vencer a Deportes Concepción por 2-1 en el Estadio Codelco El Teniente.

¿Dónde y cómo ver en vivo Concepción vs O’Higgins?

El duelo entre el León de Collao y el Capo de Provincia será emitido por las señales de Tv de TNT Sports Premium, además de contar con transmisión vía streaming por la plataforma HBO Max.

TV: TNT Sports Premium
Streaming: HBO Max
Cobertura en vivo: Al Aire Libre

¿Cuándo y a qué hora juegan Concepción vs O’Higgins?

  • Fecha: Domingo 26 de julio de 2026
  • Hora: 20:30 horas
  • Estadio: Ester Roa Rebolledo, Concepción.

El partido será dirigido por Mathias Riquelme, con Claudio Urrutia y Aldo Gómez como asistentes y Rodrigo Carvajal como cuarto árbitro. El VAR estará a cargo de Piero Maza, con Sebastián Pérez como AVAR.

Cómo llegan Concepción y O’Higgins a la fecha 16

Deportes Concepción llega a la segunda rueda fuera de los puestos de descenos, tras un inicio complicado en el Campeonato Nacional 2026. Se encuentran con 14 puntos a uno de Cobresal y dos de La Calera, que son los colistas del torneo. En su paso por la Copa Chile 2026, el León de Collao logró su mejor rendimiento en lo que va de temporada, al quedar clasificar a la siguiente fase como líder del Grupo H.

Por su parte, O’Higgins pasa por una temporada sobrecargada de partidos, al seguir en competencia tanto a nivel nacional como internacional. En la división de honor son décimos con 20 puntos, mientras que en la Copa Chile 2026 clasificaron a los octavos tras quedar segundos en el Grupo E, solo por detrás Colo Colo. Además, se enfrentaron a mitad de semana ante Boca Juniors por los dieciseisavos de la Copa Sudamericana, donde cayeron por la cuenta mínima en La Bombonera.

Formaciones probables para Concepción vs O’Higgins

Probable formación de Concepción: Nicolás Araya; Ariel Cáceres, Dilan Varas, Fausto Grillo, Norman Rodríguez; Claudio Toro, Jorge Henríquez, Mario Sandoval, Misael Dávila; Joaquín Larrivey y Matías Cavalleri. DT: Gerardo Reinoso.

Probable formación de O’Higgins: Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Miguel Brizuela, Alan Robledo, Luis Pavez; Felipe Ogaz, Juan Leiva, Francisco González, Martín Sarrafiore; Arnaldo Castillo y Bastián Yáñez.
DT: Lucas Bovaglio.

Minuto a minuto de Concepción vs O’Higgins

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 16
Colo-Colo
24/07/2026 20:30
3
1
Descanso : 0 0
Tiempo Completo Monumental David Arellano Stadium – Santiago de Chile
Deportes Limache
  • Álvaro Alfredo Alejandro Madrid Gaete 47′
  • Jeyson Rojas 56′
  • Felipe Raipán 88′
  • D. Castro 74′
  • Resumen
  • Comentarios
  • Alineaciones
  • Estadísticas del partido
  • Estadísticas de equipos
90 ‘
Deportes Limache
Tarjeta amarilla : D. Castro
89 ‘
Deportes Limache
Sustitución : Marcos Arturia
88 ‘
Colo-Colo
Gol : Felipe Raipán
84 ‘
Colo-Colo
Sustitución : Felipe Raipán
83 ‘
Deportes Limache
Sustitución : Carlos Morales
79 ‘
Deportes Limache
Tarjeta amarilla : Vicente Amaro Cárcamo Osorio
77 ‘
Deportes Limache
Tarjeta amarilla : Dylan Escobar
77 ‘
Colo-Colo
Tarjeta amarilla : Fernando Ortiz
75 ‘
Colo-Colo
Sustitución : Alonso Olguín
74 ‘
Deportes Limache
Penalización : D. Castro
73 ‘
Colo-Colo
Tarjeta amarilla/roja : Érick Wiemberg Higuera
72 ‘
Deportes Limache
ERA : Hugo Martínez
70 ‘
Colo-Colo
Sustitución : Claudio Aquino
64 ‘
Deportes Limache
Sustitución : Gonzalo Ariel Sosa
64 ‘
Deportes Limache
Sustitución : Hugo Martínez
64 ‘
Deportes Limache
Sustitución : Vicente Amaro Cárcamo Osorio
56 ‘
Colo-Colo
Gol : Jeyson Rojas
47 ‘
Colo-Colo
Gol : Álvaro Alfredo Alejandro Madrid Gaete
45 ‘
Colo-Colo
Tarjeta amarilla : Érick Wiemberg Higuera
Goal! Felipe Raipan scores, making it 3-1.
Shot with the right foot results in a goal.
Goal in the penalty shootout! Daniel Castro scores, making it 2-1.
Daniel Castro scores with a right-footed shot.
VAR decision pending regarding a penalty.
Erick Wiemberg receives a second yellow card.
Goal! The score is now 2-0.
Shot from Jeyson Rojas with his right foot results in a goal.
Gonzalo Sosa comes on for Leonardo Felipe Valencia Rossel.
Goal! Alvaro Alfredo Alejandro Madrid Gaete scores to make it 1-0.
Shot from Alvaro Alfredo Alejandro Madrid Gaete with his right foot results in a goal.
Colo-Colo
3-4-1-2
Gabriel Maureira 25
Gabriel
Maureira
Jonathan Villagra 2
Jonathan
Villagra
Arturo Vidal 23
Arturo
Vidal
Érick Wiemberg Higuera 21
Érick
Wiemberg
Higuera
Jeyson Rojas 28
Jeyson
Rojas
Tomás Alarcón 6
Tomás
Alarcón
Álvaro Alfredo Alejandro Madrid Gaete 8
Álvaro
Alfredo
Alejandro
Madrid
Gaete
Diego Ulloa 26
Diego
Ulloa
Víctor Felipe Méndez 5
Víctor
Felipe
Méndez
Leandro Hernández 24
Leandro
Hernández
Maximiliano Romero 19
Maximiliano
Romero
  • Entrenador
  • 0
    Fernando Ortiz
  • Bench
  • 3
    Alonso Olguín
  • 7
    Francisco Marchant
  • 12
    Eduardo Villanueva
  • 13
    Matías Fernández
  • 22
    Claudio Aquino
  • 30
    Yastin Cuevas
  • 31
    Bruno Torres
  • 34
    Rodrigo Catalán
  • 50
    Felipe Raipán
Deportes Limache
4-4-2
M. Bórquez 1
M.
Bórquez
Dylan Escobar 33
Dylan
Escobar
A. Aguirre 2
A.
Aguirre
A. Parot 24
A.
Parot
Marcelo Flores 4
Marcelo
Flores
Vicente Álvarez 15
Vicente
Álvarez
M. Llantén 25
M.
Llantén
Tiago Galletto López 27
Tiago
Galletto
López
Jean Meneses 16
Jean
Meneses
L. Valencia 10
L.
Valencia
D. Castro 19
D.
Castro
  • Entrenador
  • 0
    Víctor Rivero Faccioli
  • Bench
  • 5
    Axel Alfonzo
  • 7
    Carlos Morales
  • 9
    Gonzalo Ariel Sosa
  • 11
    Javier Ignacio Rojas Ramírez
  • 14
    Hugo Martínez
  • 17
    Claudio Iván González Landeros
  • 21
    Flavio Moya
  • 26
    Marcos Arturia
  • 32
    Vicente Amaro Cárcamo Osorio
6
Esquinas
8
4
Remates fuera de objetivo
7
16
Tiros Totales
14
107
Ataques
89
56
Ataques peligrosos
49
62
% de Posesión de Balón
38
120
Caja fuerte para pelotas
111
0
Penalizaciones
1
10
Disparos Dentro del Área
11
6
Tiros fuera del área
3
2
Fuera de juego
1
3
Objetivos
1
7
Saques de puerta
6
12
Intentos de gol
9
11
Tiros libres
6
7
Faltas
11
4
Salvadas
4
2
Disparos Bloqueados
5
3
Sustituciones
5
18
Saques de banda
24
52
Pases largos
54
1
Golpear la madera
0
17
Placajes
19
1
Asistencias
0
542
Pases
309
476
Pases exitosos
237
88
Porcentaje de Pases Exitosos
77
1
TarjetasRojas
0
2
Tarjetas amarillas
3
1
Tarjetas Amarillasrojas
0
7
Disparos a puerta
5
1
Lesiones
0
18
Total de Cruces
25
3
Cruces Precisas
7
10
Intercepciones
10
44
Duelo Ganados
39
19
Intentos de regate
13
10
Regates exitosos
8
9
Pases clave
8
3
Grandes Oportunidades Creadas
3
1
Grandes Oportunidades Perdidas
2
53
Porcentaje de regates exitosos
62
37
Pases largos exitosos
25
71
Porcentaje de pases largos exitosos
46
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