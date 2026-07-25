Deportes Concepción y O’Higgins serán los encargados de bajar el telón a la jornada dominical de la fecha 16 del Campeonato Nacional 2026. El duelo válido por la segunda rueda se disputará este domingo 26 de julio en el Estadio Ester Roa Rebolledo. Actualmente el León de Collao se posiciona ante penúltimo con 14 unidades, a uno de puestos de descenso, mientras que el Capo de Provincia es décimo con 20 puntos y una victoria los dejaría en puestos de clasificación a copas internacionales.

El único duelo que han disputado entre si en la temporada fue en su debut por la división de honor del fútbol nacional, donde O’Higgins logró vencer a Deportes Concepción por 2-1 en el Estadio Codelco El Teniente.

¿Dónde y cómo ver en vivo Concepción vs O’Higgins?

El duelo entre el León de Collao y el Capo de Provincia será emitido por las señales de Tv de TNT Sports Premium, además de contar con transmisión vía streaming por la plataforma HBO Max.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: HBO Max

Cobertura en vivo: Al Aire Libre

¿Cuándo y a qué hora juegan Concepción vs O’Higgins?

Fecha: Domingo 26 de julio de 2026

Hora: 20:30 horas

Estadio: Ester Roa Rebolledo, Concepción.

El partido será dirigido por Mathias Riquelme, con Claudio Urrutia y Aldo Gómez como asistentes y Rodrigo Carvajal como cuarto árbitro. El VAR estará a cargo de Piero Maza, con Sebastián Pérez como AVAR.

Cómo llegan Concepción y O’Higgins a la fecha 16

Deportes Concepción llega a la segunda rueda fuera de los puestos de descenos, tras un inicio complicado en el Campeonato Nacional 2026. Se encuentran con 14 puntos a uno de Cobresal y dos de La Calera, que son los colistas del torneo. En su paso por la Copa Chile 2026, el León de Collao logró su mejor rendimiento en lo que va de temporada, al quedar clasificar a la siguiente fase como líder del Grupo H.

Por su parte, O’Higgins pasa por una temporada sobrecargada de partidos, al seguir en competencia tanto a nivel nacional como internacional. En la división de honor son décimos con 20 puntos, mientras que en la Copa Chile 2026 clasificaron a los octavos tras quedar segundos en el Grupo E, solo por detrás Colo Colo. Además, se enfrentaron a mitad de semana ante Boca Juniors por los dieciseisavos de la Copa Sudamericana, donde cayeron por la cuenta mínima en La Bombonera.

Formaciones probables para Concepción vs O’Higgins

Probable formación de Concepción: Nicolás Araya; Ariel Cáceres, Dilan Varas, Fausto Grillo, Norman Rodríguez; Claudio Toro, Jorge Henríquez, Mario Sandoval, Misael Dávila; Joaquín Larrivey y Matías Cavalleri. DT: Gerardo Reinoso.

Probable formación de O’Higgins: Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Miguel Brizuela, Alan Robledo, Luis Pavez; Felipe Ogaz, Juan Leiva, Francisco González, Martín Sarrafiore; Arnaldo Castillo y Bastián Yáñez.

DT: Lucas Bovaglio.

Minuto a minuto de Concepción vs O’Higgins