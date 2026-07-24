Datos Clave Ya es chileno: Larrivey obtuvo oficialmente la carta de nacionalidad chilena a los 41 años. El festejo criollo: Posó con bandera chilena, empanada y mote con huesillo para la foto oficial. Cupo liberado: Deportes Concepción suma un cupo de extranjero disponible para el mercado.

Hay formas de celebrar una nacionalización y hay formas de celebrarla. Joaquín Larrivey eligió la segunda: bandera chilena en los hombros, empanada en una mano, mote con huesillo en la otra y la camiseta de Deportes Concepción puesta. La foto lo dice todo. El delantero bonaerense de 41 años acaba de recibir su carta de nacionalidad chilena y la celebración no pudo ser más criolla.

“¡Joaquín Larrivey ya es chileno! Nuestro capitán obtuvo oficialmente la nacionalidad chilena, un nuevo hito en su historia junto al país que lo ha visto construir gran parte de su carrera”, publicó el club en Instagram. Y la verdad es que ese vínculo lleva más tiempo del que muchos recuerdan.

El historial de Larrivey en el fútbol chileno

Cinco temporadas, dos etapas y más de cincuenta goles. Larrivey llegó a Chile en 2020 como refuerzo de Universidad de Chile, donde se convirtió en uno de los goleadores más queridos de la última década: 19 tantos en su primera temporada y 24 en la siguiente. La dirigencia lo dejó ir en 2022 con el argumento de la edad. Tenía 37 años y venía de hacer su mejor campaña.

El resto es historia: un breve regreso a Italia, vuelta a Chile con Magallanes en 2023 y la camiseta lila del Conce desde 2025. Entre los dos últimos clubes suma 33 goles.

Lo que cambia para Deportes Concepción con Larrivey como chileno

Hasta ayer, Larrivey ocupaba un cupo de extranjero en el plantel del León de Collao. Desde hoy, ese cupo queda libre. En términos concretos, Deportes Concepción tiene ahora margen para incorporar un refuerzo foráneo sin necesidad de sacar a nadie del plantel, un beneficio nada menor para un club que pelea la permanencia en el Campeonato Nacional y que en este mercado venía buscando opciones.

Para Larrivey, en tanto, el trámite cierra un ciclo que empezó el día que decidió quedarse en Chile después de su primera temporada en la U. Muchos países, muchas camisetas, muchos goles. Y ahora, por fin, un país donde seguir haciendo su vida.