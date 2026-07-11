Deportes Concepción deberá recibir a Deportes Puerto Montt este domingo 12 de julio a partir de las 17:30 horas en el Estadio Huachipato por la sexta fecha de la Copa Chile 2026. Si bien, ambas escuadras ya están clasificadas en el Grupo H a los octavos de final del certamen, el duelo definirá quién pasará como primer lugar a la siguiente fase, ya que poseen el mismo puntaje.

¿Quién transmite Concepción vs Puerto Montt por la Copa Chile 2026?

El compromiso entre el León de Collao y los Delfines tendrá transmisión tanto por señales de TV mediante las pantallas de TNT Sports Premium, como también por la plataforma de streaming HBO Max.

TV: TNT Sports Premium.

Streaming: HBO Max.

¿Cuándo y a qué hora juegan Concepción vs Puerto Montt por la Copa Chile 2026?

El duelo entre Deportes Concepción y Deportes Puerto Montt se jugará este domingo 12 de julio a partir de las 17:30 horas en el Estadio Huachipato, en Talcahuano. El encuentro es válido por la sexta fecha de la fase de grupos de la Copa Chile 2026.

Fecha : Domingo 12 de julio del 2026.

: Domingo 12 de julio del 2026. Hora : 17:30 horas.

: 17:30 horas. Estadio: Huachipato, Talcahuano.

Árbitros de Concepción vs Puerto Montt

Víctor Abarzúa

Cristian Cerda

Diego Vidal

Rodrigo Rivera

¿Cómo llegan Concepción y Puerto Montt?

Deportes Concepción llega en un gran presente futbolístico por la copa, ya que en sus dos últimos encuentros logró quedarse con la victoria. Ante Huachipato fue de visitante por 1-2, mientras que ante Deportes Temuco fue por 2-0 en condición de local. Actualmente, el León de Collao es escolta de grupo con 10 puntos.

Por su parte, Deportes Puerto Montt lleva tres victorias al hilo en la Copa Chile 2026. Dos victorias ante Huachipato y una ante Deportes Concepción. Los Delfines son líderes con 10 unidades, al igual que el Conce, pero la diferencia de gol los mantiene como puntero de grupo.

Para que Concepción clasifique como líder solo le sirve ganar, ya que la diferencia de gol le favorece a Puerto Montt. Cualquier otro resultado dejará a los Delfines clasificados como punteros del Grupo H a los octavos de final.

Formación de Concepción y Puerto Montt

Probable formación de Concepción: Nicolás Araya; Ariel Cáceres, Dilan Varas, Fausto Grillo, Norman Rodríguez; Claudio Toro, Jorge Henríquez, Mario Sandoval, Misael Dávila; Joaquín Larrivey y Matías Cavalleri. DT: Gerardo Reinoso.

Probable formación de Puerto Montt: Luis Ureta; Diego Mancilla, Arielo Morales, Maximiliano Riveros, Kevin Egaña; Alexis Sabella, José Cárdenas, Gabriel Castillo, Salvador Negrete; Richard Paredes y Reiner Castro. DT: Emilio Mancilla.

Concepción vs Puerto Montt minuto a minuto

Chilean Cup – 2026 DÍA DE PARTIDO 6 Concepcion No Comenzado Municipal Stadium Mayor Ester Roa Rebolledo – Concepción Puerto Montt Estadísticas de equipos Últimos enfrentamientos CNC 0 – 2 PUE 28/06/2026 CNC 1 – 0 PUE 11/08/2024 CNC 1 – 1 PUE 30/03/2024 PUE 0 – 0 CNC 09/04/2016 CNC 0 – 0 PUE 08/11/2015



