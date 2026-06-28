Deportes Puerto Montt se enfrenta ante Deportes Concepción en un enfrentamiento vital por la cuarta fecha del Grupo H de la Copa Chile 2026. El duelo cuenta con el atractivo de que ambas escuadras ostentan 4 unidades y están a solo un punto del líder, Deportes Temuco, por lo que el ganador del cotejo podría descansar como líder absoluto al terminar la jornada.

Es un compromiso por la Fecha 4 del certamen, pero es el tercero del León de Collao, dado que los elencos de Primera División se estrenaron más tarde que los del Ascenso. En esta misma zona también están Deportes Temuco y Huachipato.

¿Quién transmite Puerto Montt vs Concepción por la Copa Chile 2026?

El enfrentamiento entre los Delfines y el León de Collao contará tanto con transmisiones para la TV por las señales de TNT Sports Premium, como por la plataforma de streaming HBO Max.

TV: TNT Sports Premium.

Streaming: HBO Max.

¿Cuándo y a qué hora juegan Puerto Montt vs Concepción?

Deportes Puerto Montt y Deportes Concepción juegan este domingo 28 de junio a las 20:00 horas en el Estadio Bicentenario Chinquihue por el Grupo H de la Copa Chile 2026.

Fecha: Domingo 28 de junio de 2026

Hora: 20:00 horas

Estadio: Bicentenario Chinquihue, Puerto Montt.

Árbitros de Puerto Montt vs Concepción

Árbitro: Reinerio Alvarado.

1er asistente: Ignacio Cerda.

2do asistente: Ariel Armijo.

4to árbitro: Cristián Galaz.

¿Cómo llegan Puerto Montt vs Concepción?

Deportes Puerto Montt llega a la cuarta fecha de la copa con 4 unidades, con tres partidos jugados. En su último encuentro venció por 2-0 en calidad de visitante a Huachipato y trepó a la tercera posición del grupo, donde comparte el mismo puntaje que su próximo rival.

Por su parte, Deportes Concepción también suma 4 puntos en la tabla del grupo H, pero solo ha disputado dos duelos en la competencia. En su último partido, el cual fue a mitad de semana, venció en la agonía por 3-2 a Huachipato.

Formaciones de Puerto Montt vs Concepción

Posible formación de Puerto Montt: Por confirmar.

Posible formación de Concepción: Por confirmar.

Puerto Montt vs Concepción minuto a minuto