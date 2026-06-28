Datos Clave Adiós a un refuerzo: Deportes Concepción buscaría rescindir el contrato del arquero César Dutra. Cupo clave: Liberaría un cupo de extranjero para reforzarse en la segunda rueda. Lucha por la permanencia: El León de Collao marcha 14° y pelea por alejarse del descenso.

Deportes Concepción ya mueve sus piezas de cara a la segunda rueda y, antes de sumar caras nuevas, tendría prácticamente resuelta una salida. El León de Collao buscaría liberar un cupo de extranjero, y el apuntado sería uno de sus fichajes más rutilantes de la temporada, el arquero brasileño César Dutra.

Según reveló el comunicador Renzo Luvecce, la dirigencia penquista quiere rescindir el contrato del golero para abrir ese cupo. “Estaría viviendo sus últimos días en Deportes Concepción, me adelantaron que la dirigencia busca rescindir su contrato para liberar un cupo de extranjero”, informó. El periodista agregó que el movimiento estaría avanzado: “Me confirman que es una decisión tomada, también pasa por el gusto del director técnico actual y próximamente deberían alcanzar un acuerdo para oficializar su salida”.

¿Quién es César Dutra?

Un arquero de jerarquía que perdió terreno. Dutra, de 34 años, llegó a comienzos de año procedente del Boavista de Portugal con un currículum de peso: fue campeón de la Copa Libertadores y del Brasileirao en 2019 con Flamengo, además de campeón mundial Sub 20 con Brasil en 2011. Partió como titular en sus primeros siete partidos, pero un desgarro en abril lo marginó cuatro fechas y, a su regreso en mayo, quedó relegado a la suplencia sin sumar minutos.

¿Por qué Concepción necesita el cupo?

Deportes Concepción selló su regreso a la Primera División tras ganar la liguilla de ascenso de 2025 a Cobreloa, pero su retorno no ha sido sencillo: pasó buena parte de la primera rueda en zona de descenso. Hoy marcha 14° con 14 puntos, todavía cerca de los puestos de abajo, por lo que en la segunda rueda buscará refuerzos que le permitan alejarse del peligro, y liberar el cupo de Dutra apunta justamente a eso.

De concretarse, la salida del brasileño dejaría un cupo de extranjero disponible para que el León de Collao salga a buscar al refuerzo que el cuerpo técnico estima necesario para la pelea por la permanencia, en una segunda rueda que se anticipa intensa para el cuadro penquista.