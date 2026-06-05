Colo Colo quedó fuera de la Copa de la Liga 2026: esto se concretó con la victoria de Coquimbo por 2-1 en su visita a Concepción en la Fecha 6 del Grupo A, resultado que sin opciones al Cacique, pese a que le queda un duelo aún ante Huachipato el próximo domingo.

Los Piratas avanzaron a semifinales de este torneo y quedaron a tres partidos de clasificar a la Copa Libertadores 2027, la que sería la segunda participación consecutiva en este torneo, dando cuenta del buen primer semestre del equipo de Hernán Caputto.

Es el segundo elenco que avanza a la ronda de cuatro mejores en esta competición, ya que antes los había hecho O’Higgins.

Los goles de Concepción vs Coquimbo por la Copa de la Liga 2026

La apertura de la cuenta llegó en los 21 minutos de juego con un golazo de Benjamín Gazzolo, quien capturó el balón en el área de Concepción y lanzó una media chilena que dejó sin opciones al arquero Nicolás Araya. Fue el 1-0 de Coquimbo.

El empate llegó en el segundo tiempo: Matías Cavalleri ingresó desde el banco de suplente y anotó en los 60′ mediante un golpe de cabeza tras centro desde la izquierda. No obstante, la alegría duro poco dado que el aurinergo recuperó la ventaja a través del Toro de Bustinsa Nicolás Johansen después de un extraordinario envío de Juan Cornejo.

Sobre el final se fue con todo el León de Collao y tuvo una inmejorable ocasión de los descuentos con un cabezazo de Joaquín Larrivey en área chica que se fue desviado.

¿Cuándo vuelven a jugar Concepción y Coquimbo?

Concepción vuelve a la cancha el domingo 14 de junio a las 12:30 horas ante Limache en el Ester Roa Rebolledo por la Fecha 16 del Campeonato Nacional 2026.

Por su parte, Coquimbo enfrentará a O’Higgins el mismo día a las 20:00 horas en el Francisco Sánchez Rumoroso.