Datos Clave El golpe de Mele: El arquero cambió condiciones y eligió a Independiente pese al acuerdo con el Cacique. El nuevo candidato: Luis Ingolotti, arquero de Atlético Tucumán y campeón de la Copa Argentina 2024. Vozinha, en evaluación: El arquero de Cabo Verde sigue en carpeta pero sin oferta concreta por ahora.

Después del portazo de Santiago Mele, Colo Colo no perdió tiempo. Blanco y Negro reactivó de inmediato la búsqueda de un arquero y ya tiene un nuevo nombre en carpeta: Luis Ingolotti, guardameta argentino de 26 años que milita en Atlético Tucumán y que trae en su mochila un título que lo distingue del resto de los candidatos.

El golpe fue duro porque el acuerdo con Mele parecía total: había acuerdo de palabra, vuelos reservados para viajar a Chile y todo encaminado. Pero el uruguayo cambió las condiciones contractuales en cuanto a montos y forma de pago a último momento, lo que no cayó bien en el directorio de Blanco y Negro. Independiente de Avellaneda, dirigido por el ex técnico albo Gustavo Quinteros, aprovechó el quiebre y presentó una mejor oferta que terminó ganando la pulseada.

El perfil de Luis Ingolotti como nueva opción para el arco de Colo Colo

Joven, con experiencia y con un título encima. Según información de ADN Deportes, el guardameta nacido en Pilar y formado en Vélez Sarsfield debutó en Aldosivi y pasó por Gimnasia y Esgrima de La Plata antes de llegar a Central Córdoba, club con el que conquistó la Copa Argentina 2024.

En esa campaña fue elegido el mejor jugador del torneo, un reconocimiento que lo puso en el mapa del fútbol argentino. En la temporada actual suma 17 partidos con Atlético Tucumán, con 20 goles en contra y seis vallas invictas.

La situación de Vozinha como alternativa en el radar del Cacique

El arquero de Cabo Verde que deslumbró en el Mundial 2026 continúa apareciendo en las conversaciones internas de Blanco y Negro, aunque por ahora no existe ninguna propuesta formal del Cacique hacia su entorno.

Con el libro de pases cerrando el 14 de agosto, la presión para encontrar un portero se intensifica. Fernando Ortiz necesita un arquero de experiencia para pelear el puesto con el joven Gabriel Maureira y lo necesita pronto.