Noticias de Colo Colo hoy 22 de julio: El escandaloso giro por el nuevo arquero, la amenaza azul y la joya que se queda
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Carla Bernucci
Blanco y Negro sufre un durísimo revés en el mercado de pases tras la inesperada caída del portero mundialista que tenían amarrado, lo que obligó a activar un plan B de emergencia. Mientras tanto, se revelan nuevas condiciones para repatriar a la joya que milita en Rusia, una renovación clave toma forma definitiva en Macul y el Cacique alista su formación estelar bajo la desafiante mirada de Universidad de Chile.
El optimismo que reinaba en los pasillos del Estadio Monumental tras la exitosa gira por Colombia sufrió un violento choque con la cruda realidad del mercado de pases en Colo Colo. Lo que debía ser una plácida y protocolar reunión extraordinaria de directorio para oficializar la llegada del anhelado arquero titular, terminó convirtiéndose en un escándalo de proporciones producto de los cambios de última hora en las exigencias contractuales. La habitual lentitud burocrática de la concesionaria alba y la rápida arremetida de clubes extranjeros dinamitaron una operación que estaba prácticamente sellada, obligando a la gerencia deportiva a modificar su hoja de ruta y barajar nombres de emergencia contra el reloj.
Ajenos al ruido de los escritorios y a la evidente tensión dirigencial, Fernando Ortiz y su cuerpo técnico afinan los últimos detalles tácticos en las canchas del Stadio Italiano. El Cacique tiene la obligación absoluta de ratificar su ventaja en la cima del Campeonato Nacional este viernes ante Deportes Limache, un rival que se potenció enormemente y que se ha convertido en una verdadera “bestia negra” para los albos. Entre las buenas noticias médicas, las obligadas bajas por suspensión y las lejanas advertencias que llegan desde la vereda de su clásico rival, el “Eterno Campeón” prepara un once ultraofensivo para iniciar la segunda mitad del torneo nacional.
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Sigue en Alairelibre.cl todos los entretelones de la caída del fichaje del arquero, los detalles del nuevo Plan B de Blanco y Negro en el mercado, y la cobertura total de la previa del partido ante Limache.
Periodista y editora de Deportes con experiencia en medios digitales líderes como GOAL, DAZN y Footballco. Especialista en periodismo deportivo digital, con trayectoria en radio y prensa escrita. Ganadora del Premio al Desarrollo Profesional del Círculo de Periodistas Deportivos de Chile (2023).