Datos Clave Escándalo en el escritorio: El arquero Santiago Mele cambió las condiciones económicas a última hora tras recibir una oferta de Independiente de Avellaneda, desatando la furia de Aníbal Mosa y congelando por completo su llegada al Monumental. Fórmula por el canterano: El Orenburg de Rusia abrió sorpresivamente la puerta para negociar un préstamo remunerado por Jordhy Thompson, bajando sus inalcanzables pretensiones iniciales de venta por 2 millones de dólares. La joya se blinda: La dirigencia llegó a un inminente acuerdo para renovar el contrato de Leandro Hernández, el juvenil más utilizado por Fernando Ortiz en la presente temporada, quien finalizaba su vínculo en diciembre.

El optimismo que reinaba en los pasillos del Estadio Monumental tras la exitosa gira por Colombia sufrió un violento choque con la cruda realidad del mercado de pases en Colo Colo. Lo que debía ser una plácida y protocolar reunión extraordinaria de directorio para oficializar la llegada del anhelado arquero titular, terminó convirtiéndose en un escándalo de proporciones producto de los cambios de última hora en las exigencias contractuales. La habitual lentitud burocrática de la concesionaria alba y la rápida arremetida de clubes extranjeros dinamitaron una operación que estaba prácticamente sellada, obligando a la gerencia deportiva a modificar su hoja de ruta y barajar nombres de emergencia contra el reloj.

Ajenos al ruido de los escritorios y a la evidente tensión dirigencial, Fernando Ortiz y su cuerpo técnico afinan los últimos detalles tácticos en las canchas del Stadio Italiano. El Cacique tiene la obligación absoluta de ratificar su ventaja en la cima del Campeonato Nacional este viernes ante Deportes Limache, un rival que se potenció enormemente y que se ha convertido en una verdadera “bestia negra” para los albos. Entre las buenas noticias médicas, las obligadas bajas por suspensión y las lejanas advertencias que llegan desde la vereda de su clásico rival, el “Eterno Campeón” prepara un once ultraofensivo para iniciar la segunda mitad del torneo nacional.

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