Datos Clave Vozinha descartado: Lo del arquero de Cabo Verde nunca pasó de un ofrecimiento. Las condiciones: Mele llega a préstamo por un año con opción de compra desde Monterrey. El trámite de hoy: Blanco y Negro realizará un directorio extraordinario para aprobar el fichaje.

Hubo ilusión, hubo ruido en redes y hubo una oferta que nunca fue más que eso. Mientras los hinchas de Colo Colo soñaban con Vozinha, el portero de Cabo Verde que paralizó al mundo en el Mundial 2026, Blanco y Negro avanzaba en silencio por otro arquero. Este martes, la novela tiene su capítulo final: Blanco y Negro convocó una reunión extraordinaria de directorio con un único punto en tabla, la aprobación del fichaje de Santiago Mele, el último trámite que falta para que el arquero uruguayo se convierta en el primer refuerzo del Cacique.

El periodista César Luis Merlo fue tajante al despejar el misterio: “Lo de Vozinha nunca pasó de un ofrecimiento”. Mientras tanto, la negociación real corrió por otro carril: Mele, de 28 años, fue la prioridad desde el inicio, el nombre que Fernando Ortiz puso sobre la mesa y que Blanco y Negro persiguió pese a la competencia de Independiente de Avellaneda. Al final, el uruguayo eligió Chile.

🚨[EXCLUSIVO] Santiago Mele es nuevo refuerzo de Colo Colo.

*️⃣El arquero, que tenía varias propuestas, se terminó decidiendo por la de 🇨🇱. Monterrey lo cede a préstamo por un año y con opción.

*️⃣Lo de Vozinha nunca pasó de un ofrecimiento… pic.twitter.com/KYC0JHe1Xc — César Luis Merlo (@CLMerlo) July 19, 2026

Por qué Mele eligió a Colo Colo sobre Independiente

El arquero recibió propuestas de varios clubes tras quedar fuera de los planes del Monterrey bajo las órdenes de Matías Almeyda, pero priorizó la oferta albo. El préstamo por un año desde el club mexicano incluye una opción de compra para que Colo Colo pueda quedarse con su pase de forma definitiva si el rendimiento lo justifica. Ortiz lo pidió expresamente para que pelee el puesto con el joven Gabriel Maureira y aporte la experiencia que el arco albo necesitaba.

La historia de Mele que Colo Colo ya conoce

Tras dos temporadas en el Junior de Barranquilla, Mele enfrentó precisamente a Colo Colo en los octavos de final de la Copa Libertadores 2024, una serie que los albos ganaron y que le dejó al uruguayo una cuenta pendiente con el Estadio Monumental.

Después vino el Monterrey, donde disputó 41 partidos pero terminó perdiendo terreno por los errores en competencias internacionales y el ajuste en los cupos de extranjeros. El Mundial 2026 con Uruguay, como tercer arquero de Bielsa, fue el broche de una etapa que cierra para abrir otra en Macul.