Datos Clave Acuerdo en el arco: El reconocido periodista César Luis Merlo aseguró que el uruguayo Santiago Mele (Monterrey) tiene todo acordado para ser el nuevo arquero de Colo Colo, llegando a préstamo por un año con opción de compra. El “10” se acerca: Desde el entorno albo confirman “grandes avances” en las negociaciones para destrabar la salida de Diego Valdés desde Vélez Sarsfield, cumpliendo la principal exigencia de Ortiz. Bolados con un pie afuera: Everton, Coquimbo Unido y O’Higgins están interesados en fichar a Marcos Bolados, quien termina contrato a fin de año y se encuentra en la última etapa de su recuperación por rotura de ligamentos.

Colo Colo cerró con broche de oro su exigente intertemporada en tierras colombianas. La victoria por la cuenta mínima frente a Millonarios en el Estadio El Campín dejó sensaciones sumamente positivas en el cuerpo técnico, no solo por arruinarle la fiesta de aniversario al cuadro bogotano, sino por el sostenido nivel de juego colectivo. Muy especialmente, el choque internacional marcó el anhelado y goleador retorno a las canchas de Claudio Aquino, quien tras semanas marginado por una tenosinovitis, demostró estar listo para la competencia. Con el equipo ya de vuelta en Santiago, la mente de Fernando Ortiz está puesta exclusivamente en el inicio de la segunda rueda frente a la “bestia negra” alba: Deportes Limache.

Sin embargo, el buen andar futbolístico contrasta con la ansiedad y el hermetismo que se respira en los escritorios del Monumental. Hasta la fecha, Blanco y Negro no ha oficializado ningún refuerzo, y el tiempo apremia considerando que el plazo fatal para inscribir jugadores ante la ANFP vence el jueves 13 de agosto, justo antes de la fecha 19. Afortunadamente para las pretensiones del “Tano” Ortiz, las últimas horas han traído noticias alentadoras que apuntan a destrabar, por fin, la llegada de sus dos prioridades absolutas: un arquero de garantías y un volante de creación. En paralelo, la gerencia deportiva comienza a limpiar el plantel, definiendo la salida de jugadores históricos que culminan contrato y necesitan sumar minutos lejos de Macul.

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Sigue en Alairelibre.cl la cobertura en vivo del inminente anuncio de Santiago Mele, los últimos detalles de la negociación por el nuevo volante creativo y la previa minuto a minuto del debut en la segunda rueda ante Deportes Limache.