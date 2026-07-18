Colo Colo fue a Colombia a ganarle a Millonarios por 1-0 en la Noche Embajadora en el estadio El Campín de Bogotá, compromiso de gran exigencia que le servirá al elenco de Fernando Ortiz en su lucha por sumar ritmo de cara al segundo semestre del Campeonato Nacional 2026.

Los cafeteros no mostraron mucho fuego interno para ir en busca de la igualdad. De hecho, su superioridad fue en la primera parte y el inicio del complemento, antes de la conquista alba.

De todas maneras, es un tremendo apretón internacional para el elenco de Fernando Ortiz, que sigue solidificando su estilo de juego.

Los goles de Millonarios vs Colo Colo en la Noche Embajadora

El único gol del compromiso fue obra de Claudio Aquino en los 70 minutos de juego, después de un gran pase en profundidad por la derecha, con el argentino definiendo de gran forma con un tiro cruzado.

¡APARECIÓ AQUINO Y LO GANA EL CACIQUE EN COLOMBIA!



El volante de Colo Colo aprovechó un gran pase de Matías Fernández Cordero y puso el 1-0 para los Albos sobre Millonarios.



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Tuvo el segundo en los descuentos en los pies de Felipe Raipán, quien no conectó un buen centro desde la izquierda de Diego Ulloa.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Colo Colo vuelve a la cancha este viernes 24 de julio a las 20:30 horas contra Deportes Limache en el estadio Monumental por la Fecha 16 del Campeonato Nacional 2026.

Este compromiso puede mantener al Cacique con gran distancia en la zona alta de la tabla de posiciones, con 10 puntos de ventaja sobre su escolta U Católica. De paso, sigue alejando a los limachinos, que están un poco más abajo en la pelea.