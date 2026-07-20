Datos Clave Mele Llega al Arco: El uruguayo eligió a Colo Colo por sobre Independiente de Argentina. Valdés es Prioridad: Blanco y Negro reporta grandes avances por el volante chileno. Plazo el 13 Agosto: El libro de pases cierra 24 horas antes del inicio de la fecha 19.

En el Estadio Monumental ya trabajan contra reloj para la conformación del plantel para el resto de la temporada. Colo Colo ya cerró su gira por Colombia con triunfo sobre Millonarios y el plantel de Fernando Ortiz vuelve a enfocarse en el Campeonato Nacional, pero la urgencia real está en las oficinas: la dirigencia de Blanco y Negro necesita cerrar su mercado de pases antes de que se acabe el plazo legal para inscribir jugadores.

El jueves 13 de agosto es la fecha límite para que Colo Colo fiche e inscriba a sus refuerzos ante la ANFP. Ese día corresponde a 24 horas antes del inicio de la fecha 19, el momento en que el libro de pases se cierra oficialmente en el fútbol chileno.

Diego Valdés, el nombre que domina la carpeta

El primer objetivo declarado es Diego Valdés. El periodista Edson Figueroa, a través de El Canal de Edson, adelantó en la previa del amistoso ante Millonarios que existen “grandes avances” por el volante, lo que instaló su fichaje como prioridad número uno del cierre de mercado albo.

Un arquero uruguayo desplaza a Vozinha

En la portería, el panorama cambió en horas. Vozinha sonaba como principal candidato, pero el periodista argentino César Luis Merlo aseguró que Santiago Mele será el nuevo arquero de Colo Colo. El uruguayo, que también negociaba con Independiente, eligió la propuesta del Cacique: llegaría a préstamo con opción de compra, listo para pelear la titularidad en el arco del Estadio Monumental.

🚨[EXCLUSIVO] Santiago Mele es nuevo refuerzo de Colo Colo.

*️⃣El arquero, que tenía varias propuestas, se terminó decidiendo por la de 🇨🇱. Monterrey lo cede a préstamo por un año y con opción.

*️⃣Lo de Vozinha nunca pasó de un ofrecimiento… pic.twitter.com/KYC0JHe1Xc — César Luis Merlo (@CLMerlo) July 19, 2026

La agenda de Colo Colo

El calendario no da tregua: tras recibir a Deportes Limache este viernes, Colo Colo visita a Everton en Sausalito el 1 de agosto, recibe a Unión La Calera el 9, a O’Higgins el 16 y cierra agosto ante Universidad de Chile en el Estadio Nacional y Audax Italiano en casa. Con ese tramo por delante, la dirigencia sabe que no puede esperar hasta el último día del libro de pases para resolver Valdés y Mele.