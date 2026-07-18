Datos Clave Gran regreso: Claudio Aquino anotó un gol tras dos meses fuera en Colo Colo Problemas físicos: Estaba fuera de por una lesión de rodilla Críticas de los hinchas: Después de un mal primer semestre en el Cacique

Claudio Aquino anotó un gol en el triunfo de Colo Colo por 1-0 ante Millonarios en Colombia en un regreso triunfal del futbolista argentino que ha sido muy criticado en su paso por el conjunto popular, desde que llegó al club a inicios de 2024.

Aquino marcó el único tanto del compromiso, luego de recibir un gran pase de Matías Fernández en el área del elenco de Bogotá, ejecutando una buena definición de pierna derecha, dejando sin opciones al portero rival.

¡APARECIÓ AQUINO Y LO GANA EL CACIQUE EN COLOMBIA!



El volante de Colo Colo aprovechó un gran pase de Matías Fernández Cordero y puso el 1-0 para los Albos sobre Millonarios.



📺 Mira el amistoso internacional por ESPN en el Plan Premium de @disneyplusla pic.twitter.com/nRmjCmSmwK — ESPN Chile (@ESPNChile) July 19, 2026

Claudio Aquino había dejado una pésima imagen en su último duelo con Colo Colo

Claudio Aquino se había llenado de cuestionamientos en su última presentación en Colo Colo, el pasado 24 de mayo en la victoria por 2-1 ante U Católica en el estadio Claro Arena.

En esa ocasión, Aquino ingresó en el segundo tiempo y se le vio muy mal. Perdió balones fáciles, no corrió balones en profundidad y se le vio con poca disposición de luchar en un duelo en que todos estaban con un “cuchillo entre los dientes”.

Después se dio a conocer que el argentino estaba con una lesión de rodilla, lo que impedía mostrar su mejor versión, por lo que no era falta de actitud, sino que una imposibilidad física.

Los números de Claudio Aquino en Colo Colo

Claudio Aquino ha jugado 56 partidos oficiales en Colo Colo, anotando ocho goles y entregando nueve asistencias, aunque no ha podido consagrarse respecto al gran cartel con el que llegó, siendo el mejor jugador de la liga argentina en Vélez Sarsfield en 2024.