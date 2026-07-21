Datos Clave Sorpresa: Según Radio ADN, Blanco y Negro no aprobó la llegada de Santiago Mele. Motivo: El portero uruguayo habría cambiado las exigencias pactadas en un comienzo. Suspenso: El arribo del charrúa quedó en suspenso y la dirigencia deberá decidir qué pasará con la portería.

Esta jornada se esperaba que Colo Colo oficializara a su nuevo portero. Mientras Vozinha, arquero revelación del Mundial 2026 junto a Cabo Verde sonara con fuerzas, la dirigencia de Blanco y Negro avanzó en el fichaje de Santiago Mele, quien también dijo presente en la Copa del Mundo.

Sin embargo, cuando se creía que su arribo estaba cerrado, un inconveniente de última hora frenó su llegada y por ahora en el Estadio Monumental deberán seguir esperando por el ansiado refuerzo que pidió Fernando Ortiz.

El inconveniente que frenó la llegada de Mele a Colo Colo

Este martes la directiva de Colo Colo se reunió para definir la llegada de Santiago Mele a Colo Colo, sin embargo, según reveló Radio ADN, Blanco y Negro no aprobó la incorporación del portero.

De acuerdo al citado medio, la decisión adoptada en la reunión de directorio se debe a que el uruguayo modificó las condiciones que se habían acordado en un inicio. Si bien había un entendimiento en relación a la fórmula de pago, premios y duración de su contrato, el charrúa planteó nuevas exigencias, dejando en suspenso su llegada al Estadio Monumental.

Esta situación no le habría caído bien a la dirigencia, sobre todo al presidente de la concesionaria, Aníbal Mosa, que deberá decidir si finalmente el portero llegará o saldrá a buscar otra alternativa.

La portería de Colo Colo queda en suspenso

Según la información de Radio ADN, en estos momentos el fichaje de Santiago Mele está caído y no llegaría a Colo Colo. Si bien las cosas podrían cambiar si la dirigencia acepta las nuevas condiciones que propuso el portero, con el escenario actual es complicado que el charrúa llegue al Cacique.

Ahora habrá que esperar si Blanco y Negro continuará negociando con el uruguayo, si volverá a acercarse a Vozinha o directamente buscará otra opción para potenciar su arco.