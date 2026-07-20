Datos Clave Mele es el Elegido: El uruguayo llega cedido por Monterrey con opción de compra. Estuvo en el Mundial: Fue parte de la nómina de Bielsa en el Mundial 2026 con Uruguay. Anuncio este Martes: Blanco y Negro vota su llegada en directorio extraordinario hoy.

Colo Colo ya tiene resuelto su primer movimiento del mercado invernal, y esta vez no será con el nombre que más ruido generó en las últimas semanas.

El arquero uruguayo Santiago Mele, de 28 años, dejó atrás tanto el interés de Independiente como la alternativa de Vozinha para convertirse en el elegido de Fernando Ortiz para el arco del Estadio Monumental.

El trámite que falta para el anuncio oficial de Colo Colo

Según reveló el periodista de ESPN Christopher Brandt, este martes 21 de julio a las 11:00 horas se realizará una reunión de directorio extraordinaria de Blanco y Negro para aprobar formalmente la llegada de Mele. Aunque Aníbal Mosa es accionista mayoritario de la sociedad, la normativa de una sociedad anónima abierta obliga a pasar por esta instancia antes de anunciar cualquier incorporación. “A esta hora se cruzan los últimos documentos entre los clubes para cerrar la operación”, escribió Brandt en sus redes sociales.

La cesión pactada con el Monterrey es por una temporada, con una opción de compra que Blanco y Negro podrá activar según el rendimiento del arquero en la segunda rueda del Campeonato Nacional 2026.

Para mañana a las 11 hrs está citada la reunión de directorio extraordinaria de ByN, donde se aprobará la contratación de Santiago Mele.

A esta hora se cruzan los últimos documentos entre los clubes para cerrar la operación. @ESPNChile — Christopher Brandt (@ChrisBrandtR) July 20, 2026

Un charrúa que llega directo del Mundial 2026

Lo llamativo del fichaje es el currículum reciente de Mele: fue una de las tres cartas bajo los tres palos que Marcelo Bielsa se llevó al Mundial 2026, detrás de Sergio Rochet y Fernando Muslera. Formado en Fénix y con pasos por el Osmanlispor de Turquía, Unión de Santa Fe y Junior de Barranquilla antes de firmar con el club mexicano hasta 2029, el arquero llega a Macul en calidad de préstamo justo cuando su lugar en Monterrey ya no estaba garantizado: Rayados ni siquiera lo inscribió para el Apertura de la Liga MX.

En Chile deberá competir de igual a igual con Gabriel Maureira, quien defendió el arco albo durante todo el primer semestre. El desenlace de esa pulseada quedará en manos de Ortiz, que ya cuenta con su primer refuerzo confirmado antes del regreso a la competencia.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Con el fichaje resuelto en lo formal, el Cacique retomará la actividad oficial el viernes 24 de julio, cuando reciba a Deportes Limache por el Campeonato Nacional 2026, tras cerrar su pretemporada en Colombia con un triunfo 1-0 sobre Millonarios.