Datos Clave Nueva opción: Lawrence Vigouroux es apuntado para el arco de Colo Colo Santiago Mele: Se cayó su llegada al Cacique Gabriel Maureira: Sigue por el momento siendo el 1 de los Albos

Colo Colo tiene una nueva opción para el puesto de arquero y está en el fútbol inglés: Se trata de Lawrence Vigouroux, arquero que es titular en La Roja hace casi un año de la mano del DT Nicolás Córdova y que juega en Swansea City de la Championship (Segunda División de Inglaterra).

Según informó Radio ADN, el Cacique tiene en la mira a Vigouroux y tiene intenciones de preguntarle al club dueño de su pase por las condiciones de un posible traspaso, ya que tiene contrato y es uno de los guardametas más destacados de la categoría.

¿Qué opciones tiene de llegar Lawrence Vigouroux a Colo Colo?

Parece difícil la posibilidad de que Lawrence Vigouroux llegue a Colo Colo, ya que tiene vínculo vigente hasta 2028 con Swansea City de la Championship League inglesa, mercado muy importante a nivel económico y deportivo en Europa, pese a ser una Segunda División.

Además, el jugador está en el mejor momento de su carrera, estando cerca de ascender con su club a la Premier League, desafío que parece más atractivo que venir al fútbol chileno.

Finalmente, está el antecedente de que Vigouroux estuvo en Chile defendiendo la camiseta de Evertom, pero por un tema de idiosincracia, jamás pudo adaptarse.

¿Qué pasó con Santiago Mele en Colo Colo?

Santiago Mele era el elegido para ser arquero de Colo Colo, pero a última hora el golero cambió las condiciones de negociación y termino fichando en Independiente de Avellaneda, por lo que dejó al Cacique sin un refuerzo que consideraban que estaba “listo”.

Otra opción que sonó fue el caboverdiano Vozinha, aunque también se enfrío esa posibilidad, por lo que por el momento están con los jóvenes Gabriel Maureira y Eduardo Villanueva, además del lesionado Fernando de Paul.