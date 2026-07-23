Datos Clave Mala noticia por Valdés: El técnico de Vélez Sarsfield, Guillermo Barros Schelotto, descartó tajantemente la salida de Diego Valdés, asegurando que cuenta con él como titular para el debut en el Torneo Clausura argentino. ByN explica el papelón: Jaime Pizarro y Aníbal Mosa abordaron públicamente el fallido fichaje de Santiago Mele, minimizando el revés y confirmando que la búsqueda de un nuevo arquero (con Luis Ingolotti en carpeta) continuará pensando en 2027. El duro presente de una promesa: Enzo Riquelme, ex joya de la cantera alba que dejó el club por un conflicto médico mal manejado, confesó que se quedó sin club, trabaja de Uber y juega partidos de barrio para poder solventar sus gastos.

Las horas previas al reinicio del Campeonato Nacional se viven con máxima intensidad en el Estadio Monumental. Colo Colo, líder exclusivo del torneo y con una cómoda ventaja sobre sus perseguidores, se prepara para enfrentar este viernes a Deportes Limache, el único rival que no ha podido vencer durante la actual temporada. Sin embargo, la atención no está puesta únicamente en la pizarra de Fernando Ortiz, sino en los pasillos de Blanco y Negro, donde la concesionaria se ha visto en la obligación de salir a dar explicaciones públicas tras una semana desastrosa en el mercado de pases.

La caída de las dos principales obsesiones del cuerpo técnico ha generado un clima de impaciencia. Las repentinas y drásticas posturas de los clubes dueños de sus pases han dejado al Cacique sin su anhelado arquero mundialista y con su principal carta creativa prácticamente bloqueada en Argentina. En medio de este panorama adverso para los refuerzos estelares, la dirigencia intenta calmar los ánimos confirmando renovaciones clave para el futuro del club, mientras se revela el crudo y dramático contraste de la otra cara del fútbol formativo, protagonizado por una de las ex promesas del Semillero Albo.

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