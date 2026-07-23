Noticias de Colo Colo hoy 23 de julio: ByN rompe el silencio por el arquero, nuevo portazo por el “10” y drama de un canterano
-
Carla Bernucci
El "Eterno Campeón" define su equipo estelar para el redebut en el Campeonato Nacional, mientras Blanco y Negro da la cara tras el bochornoso cierre fallido con el arquero que pidieron desde la banca técnica. En tanto, desde Argentina llegan pésimas noticias que complican la llegada del anhelado volante creativo y se revela el dramático presente de un ex delantero de la cantera alba que hoy debe jugar en el barrio para vivir.
Las horas previas al reinicio del Campeonato Nacional se viven con máxima intensidad en el Estadio Monumental. Colo Colo, líder exclusivo del torneo y con una cómoda ventaja sobre sus perseguidores, se prepara para enfrentar este viernes a Deportes Limache, el único rival que no ha podido vencer durante la actual temporada. Sin embargo, la atención no está puesta únicamente en la pizarra de Fernando Ortiz, sino en los pasillos de Blanco y Negro, donde la concesionaria se ha visto en la obligación de salir a dar explicaciones públicas tras una semana desastrosa en el mercado de pases.
La caída de las dos principales obsesiones del cuerpo técnico ha generado un clima de impaciencia. Las repentinas y drásticas posturas de los clubes dueños de sus pases han dejado al Cacique sin su anhelado arquero mundialista y con su principal carta creativa prácticamente bloqueada en Argentina. En medio de este panorama adverso para los refuerzos estelares, la dirigencia intenta calmar los ánimos confirmando renovaciones clave para el futuro del club, mientras se revela el crudo y dramático contraste de la otra cara del fútbol formativo, protagonizado por una de las ex promesas del Semillero Albo.
🔴 Todas las noticias de Colo Colo de este jueves 23 de julio
Sigue en Alairelibre.cl la cobertura completa de la caída de los refuerzos estelares de Colo Colo, los nuevos nombres en carpeta de Blanco y Negro y la previa minuto a minuto del reestreno del Cacique en el Campeonato Nacional.
Periodista y editora de Deportes con experiencia en medios digitales líderes como GOAL, DAZN y Footballco. Especialista en periodismo deportivo digital, con trayectoria en radio y prensa escrita. Ganadora del Premio al Desarrollo Profesional del Círculo de Periodistas Deportivos de Chile (2023).