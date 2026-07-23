Las horas previas al reinicio del Campeonato Nacional se viven con máxima intensidad en el Estadio Monumental. Colo Colo, líder exclusivo del torneo y con una cómoda ventaja sobre sus perseguidores, se prepara para enfrentar este viernes a Deportes Limache, el único rival que no ha podido vencer durante la actual temporada. Sin embargo, la atención no está puesta únicamente en la pizarra de Fernando Ortiz, sino en los pasillos de Blanco y Negro, donde la concesionaria se ha visto en la obligación de salir a dar explicaciones públicas tras una semana desastrosa en el mercado de pases.

La caída de las dos principales obsesiones del cuerpo técnico ha generado un clima de impaciencia. Las repentinas y drásticas posturas de los clubes dueños de sus pases han dejado al Cacique sin su anhelado arquero mundialista y con su principal carta creativa prácticamente bloqueada en Argentina. En medio de este panorama adverso para los refuerzos estelares, la dirigencia intenta calmar los ánimos confirmando renovaciones clave para el futuro del club, mientras se revela el crudo y dramático contraste de la otra cara del fútbol formativo, protagonizado por una de las ex promesas del Semillero Albo.

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Sigue en Alairelibre.cl la cobertura completa de la caída de los refuerzos estelares de Colo Colo, los nuevos nombres en carpeta de Blanco y Negro y la previa minuto a minuto del reestreno del Cacique en el Campeonato Nacional.