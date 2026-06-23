Deportes Concepción y Huachipato se enfrentan este miércoles 24 de junio a las 19:30 horas en el Estadio Huachipato CAP Acero de Talcahuano, en un duelo válido por la fecha 1 del Grupo H de la fase de grupos de la Copa Chile. El León de Collao llega tras igualar 1-1 con Deportes Temuco, resultado que lo dejó con un punto, mientras que los acereros vienen de caer por 0-2 ante Deportes Puerto Montt y todavía no suman unidades, por lo que el cruce es clave para ambos en su pelea por avanzar.

El antecedente más reciente entre ambos favorece al cuadro penquista, que se impuso por 2-0 a Huachipato por el Campeonato Nacional, torneo en el que ambos comparten categoría. Ese resultado le entrega un envión anímico a Deportes Concepción de cara a este nuevo enfrentamiento, en una llave regional siempre cargada de intensidad.

¿Dónde y cómo ver en vivo Deportes Concepción vs Huachipato?

El partido se podrá seguir por televisión de pago y streaming, sin transmisión por señal abierta.

TV: TNT Sports

Streaming: HBO Max

Cobertura en vivo: Al Aire Libre

¿Cuándo y a qué hora juegan Deportes Concepción vs Huachipato?

Fecha: miércoles 24 de junio

Hora: 19:30 horas

Estadio: Huachipato CAP Acero, Talcahuano

La terna arbitral estará encabezada por Nicolás Millas, con Carlos Poblete y Víctor Pasmiño como asistentes, mientras que Nicolás Gamboa será el cuarto árbitro.

Cómo llegan Deportes Concepción y Huachipato a la fecha 1 de la Copa Chile

Deportes Concepción viene de empatar 1-1 con Deportes Temuco y se ubica en el tercer lugar del Grupo H con un punto. El cuadro de Fernando Díaz registra un partido jugado, sin victorias, un empate y sin derrotas, y buscará su primera victoria para meterse de lleno en la pelea por la clasificación.

Huachipato, en tanto, cayó por 0-2 ante Deportes Puerto Montt en su debut y cierra la zona en el último lugar, sin puntos. El elenco de Jaime García suma un partido disputado, sin victorias, sin empates y una derrota, por lo que está obligado a reaccionar para no complicar temprano sus opciones en el grupo.

Formaciones probables para Deportes Concepción vs Huachipato

Deportes Concepción se pararía con Joaquín Larrivey como referencia de área y la cuota de experiencia de Leonardo Valencia en la generación de juego.

La formación probable es: Nicolás Araya; Norman Rodríguez, Fausto Grillo, Ariel Cáceres, Misael Dávila; Yonatán Rodríguez, Jorge Henríquez, Ethan Espinoza, Aldrix Jara, Leonardo Valencia; Joaquín Larrivey.

Huachipato, por su parte, apostaría por la movilidad de Luciano Arriagada y Cris Martínez en ataque para buscar la reacción.

La formación probable es: Christian Bravo; Cristian Toro, Renzo Malanca, Benjamín Mellado; Mario Briceño, Ezequiel Cañete, Kevin Altez, Santiago Silva, Harold Antiñirre; Luciano Arriagada, Cris Martínez.

Tabla del Grupo H – Copa Chile