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Deportes Concepción sigue firme en el arranque de la segunda rueda del Campeonato Nacional 2026 y en esta ocasión gana, gusta y golea a uno de los candidatos al título, Universidad Católica, en el Estadio Ester Roa Rebolledo. El duelo entre los Lilas y los Cruzados terminó con un resultado favorable de 3-0 para los locales, quienes escapan de la zona de peligro de la tabla, y complican a los universitarios en la parte alta.

Con este resultado, Deportes Concepción escala hasta la décima posición con 20 puntos, y después de 17 fechas se despide de los últimos tres lugares de la clasificación. Por su parte, Universidad Católica sigue con su mala racha y se estanca en el segundo lugar con 27 unidades, y hoy podría descender de tal lugar si Universidad de Chile suma ante Huachipato.

Los goles de Concepción vs Católica

El León de Collao arrancó con todo el primer tiempño, en búsueda de la apertura del marcador, y encontraron su objetivo en los primeros minutos de la etapa inicial. A los 10′ minutos, Jorge Henríquez se hizo cargo de un tiro libre cercano al área cruzada, y con un remate preciso el balón chocó en el vertical derecho de Darío Melo. El rebote quedó en el área y fue aprovechado por Joaquín Montecinos, quien con un derechazo cruzado marcó el primero para los Lilas en su casa.

Tras marcar el primero, Deportes Concepción no sacó el pie del acelerador, y logró marcar el segundo a la media hora de juego de la mano de su capitán, Joaquín Larrivey, quien recibió un centro de la derecha de Joaquín Montecinos. El “Bati” picó al primer palo y con un toque sutil batió al golero universitario para aumentar el marcador.

La cancha blanda fue una verdadera pesadilla para Universidad Católica, quien no logró conectarse en el partido y que sufrió más de lo esperado en Concepción. Para cerrar el partido, el León de Collao selló una goleada histórica en el segundo tiempo, ya que a los 69′ minutos del complemento Normán Rodríguez recibió un centro desde el tiro de esquina de Jorge Henríquez, y con un cabezazo potente marcó el tercero para que los Lilas trepen a la décima posición del Campeonato Nacional 2026.

Estadísticas de Concepción vs Católica

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 17
Concepcion
02/08/2026 12:30
3
0
Descanso : 2 0
Tiempo Completo Municipal Stadium Mayor Ester Roa Rebolledo – Concepción
Universidad Católica
  • Joaquín Montecinos 10′
  • J. Larrivey 31′
  • Norman Rodriguez 69′
  • Resumen
  • Comentarios
  • Alineaciones
  • Estadísticas del partido
  • Estadísticas de equipos
90 + 3 ‘
Universidad Católica
Tarjeta amarilla : Juan Ignacio Díaz
88 ‘
Concepcion
ERA : Fernando Romero
85 ‘
Universidad Católica
Sustitución : Ignacio Pérez
85 ‘
Universidad Católica
Sustitución : Agustín Farías
85 ‘
Concepcion
Sustitución : M. Cavalleri
79 ‘
Concepcion
Sustitución : Diego Acosta
78 ‘
Concepcion
Sustitución : Cristian Riquelme
69 ‘
Universidad Católica
Sustitución : Juan Francisco Rossel
69 ‘
Universidad Católica
Sustitución : Martín Alejandro Gómez
69 ‘
Concepcion
Sustitución : Fernando Martínez
69 ‘
Concepcion
Gol : Norman Rodriguez
67 ‘
Concepcion
Sustitución : Fernando Romero
66 ‘
Universidad Católica
Tarjeta amarilla : Branco Ampuero
55 ‘
Concepcion
Tarjeta amarilla : Fausto Grillo
46 ‘
Universidad Católica
Sustitución : Matias Palavecino
42 ‘
Universidad Católica
Tarjeta amarilla : Daniel Oscar Garnero
31 ‘
Concepcion
Gol : J. Larrivey
30 ‘
Universidad Católica
Tarjeta amarilla : Jhojan Valencia
26 ‘
Concepcion
Tarjeta amarilla : Yonatan Rodríguez
10 ‘
Concepcion
Gol : Joaquín Montecinos
8 ‘
Universidad Católica
Tarjeta amarilla : Bernardo Humberto Cerezo Rojas
Goal! Fernando Romero scores, making it 4-0.
VAR decision: Goal disallowed for offside against Fernando Romero.
Corner awarded.
Shot on goal! Norman Rodriguez heads it in for a goal.
Shot! Norman Rodriguez scores with a header.
Goal! Joaquin Larrivey scores, making it 2-0.
Shot by Joaquin Larrivey with a header results in a goal.
Goal! The score is now 1-0.
Shot by Joaquin Alberto Montecinos Naranjo with his right foot results in a goal.
Concepcion
4-2-3-1
N. Araya 25
N.
Araya
A. Cáceres 4
A.
Cáceres
Norman Rodriguez 21
Norman
Rodriguez
Fausto Grillo 37
Fausto
Grillo
Dilan Varas 29
Dilan
Varas
Yonatan Rodríguez 18
Yonatan
Rodríguez
M. Sandoval 16
M.
Sandoval
Joaquín Montecinos 15
Joaquín
Montecinos
Jorge Henríquez 20
Jorge
Henríquez
E. Espinoza 30
E.
Espinoza
J. Larrivey 32
J.
Larrivey
  • Entrenador
  • 0
    Fernando Díaz Seguel
  • Bench
  • 3
    D. Carrasco
  • 7
    Fernando Romero
  • 8
    Fernando Martínez
  • 9
    C. Escobar
  • 12
    Nery Veloso
  • 19
    A. Jara
  • 23
    Cristian Riquelme
  • 24
    M. Cavalleri
  • 27
    Diego Acosta
Universidad Católica
4-2-3-1
Darío Melo 27
Darío
Melo
Bernardo Humberto Cerezo Rojas 28
Bernardo
Humberto
Cerezo
Rojas
Branco Ampuero 19
Branco
Ampuero
Juan Ignacio Díaz 26
Juan
Ignacio
Díaz
Eugenio Mena 3
Eugenio
Mena
Fernando Zuqui 8
Fernando
Zuqui
Jhojan Valencia 20
Jhojan
Valencia
Diego Corral 25
Diego
Corral
Cristian Cuevas 15
Cristian
Cuevas
Justo Giani 7
Justo
Giani
Fernando Zampedri 9
Fernando
Zampedri
  • Entrenador
  • 0
    Daniel Garnero
  • Bench
  • 4
    Ignacio Pérez
  • 5
    Agustín Farías
  • 10
    Matias Palavecino
  • 12
    Francisco Valdés
  • 13
    Alfred Canales
  • 14
    Jimmy Martínez
  • 18
    Juan Francisco Rossel
  • 22
    Martín Alejandro Gómez
  • 39
    N. L'Huillier
4
Esquinas
4
6
Remates fuera de objetivo
7
10
Tiros Totales
17
72
Ataques
122
26
Ataques peligrosos
68
38
% de Posesión de Balón
62
143
Caja fuerte para pelotas
108
5
Disparos Dentro del Área
10
5
Tiros fuera del área
7
2
Fuera de juego
2
3
Objetivos
0
13
Saques de puerta
8
10
Intentos de gol
14
13
Tiros libres
10
10
Faltas
13
6
Salvadas
0
4
Disparos Bloqueados
1
5
Sustituciones
7
15
Saques de banda
32
56
Pases largos
43
1
Golpear la madera
0
17
Placajes
15
2
Asistencias
0
284
Pases
477
204
Pases exitosos
378
72
Porcentaje de Pases Exitosos
79
2
Tarjetas amarillas
4
3
Disparos a puerta
6
2
Lesiones
1
15
Total de Cruces
26
3
Cruces Precisas
6
13
Intercepciones
9
49
Duelo Ganados
40
23
Intentos de regate
16
11
Regates exitosos
7
5
Pases clave
12
2
Grandes Oportunidades Creadas
1
0
Grandes Oportunidades Perdidas
1
48
Porcentaje de regates exitosos
44
23
Pases largos exitosos
19
41
Porcentaje de pases largos exitosos
44
Últimos enfrentamientos
CNC 0 – 2 UC 08/02/2026
UC 0 – 0 CNC 25/07/2008
UC 1 – 2 CNC 23/02/2008
UC 2 – 3 CNC 31/08/2007
CNC 0 – 1 UC 10/03/2007

¿Cuándo vuelven a jugar Concepción y Católica?

Deportes Concepción tendrá una semana vital en la próxima fecha, ya que deberá disputar el Clásico Penquista ante Universidad Concepción. El duelo entre el Campanil y el León de Collao se disputará el próximo domingo 9 de agosto a partir de las 12:30 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

Por su parte, Universidad Católica deberá sacudirse rápidamente del duro golpe sufrido en el sur del país, ya que tendrá que recibir en el Estadio Claro Arena a Cobresal. El choque entre Cruzados y Mineros se jugará el próximo viernes 7 de agosto a partir de las 20:30 horas.

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