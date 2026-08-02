Deportes Concepción sigue firme en el arranque de la segunda rueda del Campeonato Nacional 2026 y en esta ocasión gana, gusta y golea a uno de los candidatos al título, Universidad Católica, en el Estadio Ester Roa Rebolledo. El duelo entre los Lilas y los Cruzados terminó con un resultado favorable de 3-0 para los locales, quienes escapan de la zona de peligro de la tabla, y complican a los universitarios en la parte alta.
Con este resultado, Deportes Concepción escala hasta la décima posición con 20 puntos, y después de 17 fechas se despide de los últimos tres lugares de la clasificación. Por su parte, Universidad Católica sigue con su mala racha y se estanca en el segundo lugar con 27 unidades, y hoy podría descender de tal lugar si Universidad de Chile suma ante Huachipato.
Los goles de Concepción vs Católica
El León de Collao arrancó con todo el primer tiempño, en búsueda de la apertura del marcador, y encontraron su objetivo en los primeros minutos de la etapa inicial. A los 10′ minutos, Jorge Henríquez se hizo cargo de un tiro libre cercano al área cruzada, y con un remate preciso el balón chocó en el vertical derecho de Darío Melo. El rebote quedó en el área y fue aprovechado por Joaquín Montecinos, quien con un derechazo cruzado marcó el primero para los Lilas en su casa.
Tras marcar el primero, Deportes Concepción no sacó el pie del acelerador, y logró marcar el segundo a la media hora de juego de la mano de su capitán, Joaquín Larrivey, quien recibió un centro de la derecha de Joaquín Montecinos. El “Bati” picó al primer palo y con un toque sutil batió al golero universitario para aumentar el marcador.
La cancha blanda fue una verdadera pesadilla para Universidad Católica, quien no logró conectarse en el partido y que sufrió más de lo esperado en Concepción. Para cerrar el partido, el León de Collao selló una goleada histórica en el segundo tiempo, ya que a los 69′ minutos del complemento Normán Rodríguez recibió un centro desde el tiro de esquina de Jorge Henríquez, y con un cabezazo potente marcó el tercero para que los Lilas trepen a la décima posición del Campeonato Nacional 2026.
Estadísticas de Concepción vs Católica
- Joaquín Montecinos 10′
- J. Larrivey 31′
- Norman Rodriguez 69′
- Resumen
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- Estadísticas del partido
- Estadísticas de equipos
Araya
Cáceres
Rodriguez
Grillo
Varas
Rodríguez
Sandoval
Montecinos
Henríquez
Espinoza
Larrivey
- Entrenador
-
0Fernando Díaz Seguel
- Bench
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3D. Carrasco
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7Fernando Romero
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8Fernando Martínez
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9C. Escobar
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12Nery Veloso
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19A. Jara
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23Cristian Riquelme
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24M. Cavalleri
-
27Diego Acosta
Melo
Humberto
Cerezo
Rojas
Ampuero
Ignacio
Díaz
Mena
Zuqui
Valencia
Corral
Cuevas
Giani
Zampedri
- Entrenador
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0Daniel Garnero
- Bench
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4Ignacio Pérez
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5Agustín Farías
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10Matias Palavecino
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12Francisco Valdés
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13Alfred Canales
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14Jimmy Martínez
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18Juan Francisco Rossel
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22Martín Alejandro Gómez
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39N. L'Huillier
¿Cuándo vuelven a jugar Concepción y Católica?
Deportes Concepción tendrá una semana vital en la próxima fecha, ya que deberá disputar el Clásico Penquista ante Universidad Concepción. El duelo entre el Campanil y el León de Collao se disputará el próximo domingo 9 de agosto a partir de las 12:30 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo.
Por su parte, Universidad Católica deberá sacudirse rápidamente del duro golpe sufrido en el sur del país, ya que tendrá que recibir en el Estadio Claro Arena a Cobresal. El choque entre Cruzados y Mineros se jugará el próximo viernes 7 de agosto a partir de las 20:30 horas.