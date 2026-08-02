Deportes Concepción sigue firme en el arranque de la segunda rueda del Campeonato Nacional 2026 y en esta ocasión gana, gusta y golea a uno de los candidatos al título, Universidad Católica, en el Estadio Ester Roa Rebolledo. El duelo entre los Lilas y los Cruzados terminó con un resultado favorable de 3-0 para los locales, quienes escapan de la zona de peligro de la tabla, y complican a los universitarios en la parte alta.

Con este resultado, Deportes Concepción escala hasta la décima posición con 20 puntos, y después de 17 fechas se despide de los últimos tres lugares de la clasificación. Por su parte, Universidad Católica sigue con su mala racha y se estanca en el segundo lugar con 27 unidades, y hoy podría descender de tal lugar si Universidad de Chile suma ante Huachipato.

Los goles de Concepción vs Católica

El León de Collao arrancó con todo el primer tiempño, en búsueda de la apertura del marcador, y encontraron su objetivo en los primeros minutos de la etapa inicial. A los 10′ minutos, Jorge Henríquez se hizo cargo de un tiro libre cercano al área cruzada, y con un remate preciso el balón chocó en el vertical derecho de Darío Melo. El rebote quedó en el área y fue aprovechado por Joaquín Montecinos, quien con un derechazo cruzado marcó el primero para los Lilas en su casa.

Tras marcar el primero, Deportes Concepción no sacó el pie del acelerador, y logró marcar el segundo a la media hora de juego de la mano de su capitán, Joaquín Larrivey, quien recibió un centro de la derecha de Joaquín Montecinos. El “Bati” picó al primer palo y con un toque sutil batió al golero universitario para aumentar el marcador.

La cancha blanda fue una verdadera pesadilla para Universidad Católica, quien no logró conectarse en el partido y que sufrió más de lo esperado en Concepción. Para cerrar el partido, el León de Collao selló una goleada histórica en el segundo tiempo, ya que a los 69′ minutos del complemento Normán Rodríguez recibió un centro desde el tiro de esquina de Jorge Henríquez, y con un cabezazo potente marcó el tercero para que los Lilas trepen a la décima posición del Campeonato Nacional 2026.

Estadísticas de Concepción vs Católica

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 17 Concepcion 3 0 Descanso : 2 0 Tiempo Completo Municipal Stadium Mayor Ester Roa Rebolledo – Concepción Universidad Católica Joaquín Montecinos 10′

J. Larrivey 31′

Norman Rodriguez 69′ Resumen

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Alineaciones

Estadísticas del partido

Estadísticas de equipos 90 + 3 ‘ Universidad Católica Tarjeta amarilla : Juan Ignacio Díaz 88 ‘ Concepcion ERA : Fernando Romero 85 ‘ Universidad Católica Sustitución : Ignacio Pérez 85 ‘ Universidad Católica Sustitución : Agustín Farías 85 ‘ Concepcion Sustitución : M. Cavalleri 79 ‘ Concepcion Sustitución : Diego Acosta 78 ‘ Concepcion Sustitución : Cristian Riquelme 69 ‘ Universidad Católica Sustitución : Juan Francisco Rossel 69 ‘ Universidad Católica Sustitución : Martín Alejandro Gómez 69 ‘ Concepcion Sustitución : Fernando Martínez 69 ‘ Concepcion Gol : Norman Rodriguez 67 ‘ Concepcion Sustitución : Fernando Romero 66 ‘ Universidad Católica Tarjeta amarilla : Branco Ampuero 55 ‘ Concepcion Tarjeta amarilla : Fausto Grillo 46 ‘ Universidad Católica Sustitución : Matias Palavecino 42 ‘ Universidad Católica Tarjeta amarilla : Daniel Oscar Garnero 31 ‘ Concepcion Gol : J. Larrivey 30 ‘ Universidad Católica Tarjeta amarilla : Jhojan Valencia 26 ‘ Concepcion Tarjeta amarilla : Yonatan Rodríguez 10 ‘ Concepcion Gol : Joaquín Montecinos 8 ‘ Universidad Católica Tarjeta amarilla : Bernardo Humberto Cerezo Rojas Goal! Fernando Romero scores, making it 4-0. VAR decision: Goal disallowed for offside against Fernando Romero. Corner awarded. Shot on goal! Norman Rodriguez heads it in for a goal. Shot! Norman Rodriguez scores with a header. Goal! Joaquin Larrivey scores, making it 2-0. Shot by Joaquin Larrivey with a header results in a goal. Goal! The score is now 1-0. Shot by Joaquin Alberto Montecinos Naranjo with his right foot results in a goal. Concepcion Concepcion 4-2-3-1 25 N.

Araya 4 A.

Cáceres 21 Norman

Rodriguez 37 Fausto

Grillo 29 Dilan

Varas 18 Yonatan

Rodríguez 16 M.

Sandoval 15 Joaquín

Montecinos 20 Jorge

Henríquez 30 E.

Espinoza 32 J.

Larrivey Entrenador

0 Fernando Díaz Seguel

Bench

3 D. Carrasco



7 Fernando Romero



8 Fernando Martínez



9 C. Escobar



12 Nery Veloso



19 A. Jara



23 Cristian Riquelme



24 M. Cavalleri



27 Diego Acosta

Universidad Católica Universidad Católica 4-2-3-1 27 Darío

Melo 28 Bernardo

Humberto

Cerezo

Rojas 19 Branco

Ampuero 26 Juan

Ignacio

Díaz 3 Eugenio

Mena 8 Fernando

Zuqui 20 Jhojan

Valencia 25 Diego

Corral 15 Cristian

Cuevas 7 Justo

Giani 9 Fernando

Zampedri Entrenador

0 Daniel Garnero

Bench

4 Ignacio Pérez



5 Agustín Farías



10 Matias Palavecino



12 Francisco Valdés



13 Alfred Canales



14 Jimmy Martínez



18 Juan Francisco Rossel



22 Martín Alejandro Gómez



39 N. L'Huillier

4 Esquinas 4 6 Remates fuera de objetivo 7 10 Tiros Totales 17 72 Ataques 122 26 Ataques peligrosos 68 38 % de Posesión de Balón 62 143 Caja fuerte para pelotas 108 5 Disparos Dentro del Área 10 5 Tiros fuera del área 7 2 Fuera de juego 2 3 Objetivos 0 13 Saques de puerta 8 10 Intentos de gol 14 13 Tiros libres 10 10 Faltas 13 6 Salvadas 0 4 Disparos Bloqueados 1 5 Sustituciones 7 15 Saques de banda 32 56 Pases largos 43 1 Golpear la madera 0 17 Placajes 15 2 Asistencias 0 284 Pases 477 204 Pases exitosos 378 72 Porcentaje de Pases Exitosos 79 2 Tarjetas amarillas 4 3 Disparos a puerta 6 2 Lesiones 1 15 Total de Cruces 26 3 Cruces Precisas 6 13 Intercepciones 9 49 Duelo Ganados 40 23 Intentos de regate 16 11 Regates exitosos 7 5 Pases clave 12 2 Grandes Oportunidades Creadas 1 0 Grandes Oportunidades Perdidas 1 48 Porcentaje de regates exitosos 44 23 Pases largos exitosos 19 41 Porcentaje de pases largos exitosos 44 Últimos enfrentamientos CNC 0 – 2 UC 08/02/2026 UC 0 – 0 CNC 25/07/2008 UC 1 – 2 CNC 23/02/2008 UC 2 – 3 CNC 31/08/2007 CNC 0 – 1 UC 10/03/2007

¿Cuándo vuelven a jugar Concepción y Católica?

Deportes Concepción tendrá una semana vital en la próxima fecha, ya que deberá disputar el Clásico Penquista ante Universidad Concepción. El duelo entre el Campanil y el León de Collao se disputará el próximo domingo 9 de agosto a partir de las 12:30 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

Por su parte, Universidad Católica deberá sacudirse rápidamente del duro golpe sufrido en el sur del país, ya que tendrá que recibir en el Estadio Claro Arena a Cobresal. El choque entre Cruzados y Mineros se jugará el próximo viernes 7 de agosto a partir de las 20:30 horas.