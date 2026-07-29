Datos Clave Tropiezo: U Católica igualó con La Serena pese a estar 2-0 en ventaja en gran parte del partido. Desventaja: Este empate, sumado al triunfo de Colo Colo, los dejó a 12 puntos del líder del Campeonato Nacional. Autocrítica: Branco Ampuero reconoció que es “imprudente” hablar del título considerando el presente del equipo.

Universidad Católica no arrancó la segunda rueda del Campeonato Nacional como esperaba. Los cruzados se debieron conformar con un empate ante Deportes La Serena luego de estar arriba en el marcador en gran parte del partido.

Esta igualdad le permitió a Colo Colo extender su ventaja sobre los universitarios a 12 puntos, complicando sus aspiraciones de conseguir el título al final de temporada. En el plantel son conscientes de estas situación y asumen que es difícil que puedan luchar por el trofeo a fin de año.

En U Católica reconocen que perdieron terreno en la lucha por el título

Este miércoles, Branco Ampuero acudió a conferencia de prensa en la antesala del partido frente a Deportes Concepción por la fecha 17 del torneo. Allí, el defensor se refirió al empate del último partido y lamentó que los albos se les escaparan.

“Después de ir 2-0 arriba en el marcador, creo que terminar empatándolo de la forma que se dio y con la expectativa que teníamos de arrancar en esta segunda parte del torneo, fue lamentable”, dijo de entrada el zaguero.

“Independiente de lo que se pueda generar en cuanto a pelear el torneo, lo que buscamos cada semana es ganar y después ver para qué está alcanzando. Creo que sería imprudente hablar de un campeonato si no somos capaces de sumar de a tres. El primer desafío es volver al triunfo contra Deportes Concepción”, reconoció.

“Colo Colo ha sacado una diferencia amplia y, del segundo al sexto o séptimo, hay muy poco margen de puntos. El objetivo es claro, no hay que dejar pasar más puntos”, insistió.

Branco Ampuero analizó el apretado calendario de la UC

Por otro lado, Ampuero tuvo palabras para el apretado calendario que tendrá Universidad Católica en las próximas semanas, donde además del Campeonato Nacional, enfrentará la Copa Libertadores.

“Sí, como lo fue en marzo-abril, cuando empezó la Copa Libertadores, cuando jugamos paralelamente Copa de la Liga y no solamente por Universidad Católica, sino que para el fútbol chileno en general. De primera división varios equipos sumaron muchos partidos, creo que le da un plus importante al fútbol chileno el competir, en tener muchos partidos”, señaló.

“El futbolista a medida en que estas temporadas vayan pasando, va ir entendiendo que se tiene que preparar de otra manera para jugar tanto. Estoy totalmente esperanzado en que el compromiso es pleno, tanto del cuerpo técnico como de los jugadores para dejar a Universidad Católica lo más alto que se pueda”, sentenció.