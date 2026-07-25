Universidad Católica vuelve al Campeonato Nacional este sábado 25 de julio con un partido clave en el Claro Arena. Los cruzados comienzan la segunda rueda en el segundo lugar, con 26 puntos, diez menos que Colo Colo, por lo que no tienen margen para dejar escapar unidades como locales.

Mientras que Deportes La Serena llega a Las Condes en el puesto 12, con 18 puntos, y también necesita sumar. El equipo papayero está cinco unidades por encima de Cobresal, que ocupa el primer lugar de descenso, y buscará repetir lo realizado en la primera rueda, cuando igualó 2-2 ante los precordilleranos en La Portada.

Universidad Católica vs La Serena, minuto a minuto

La previa de Universidad Católica vs La Serena

Universidad Católica cerró la primera rueda con una goleada por 5-1 sobre Universidad de Concepción, resultado que le permitió quedar como escolta exclusivo de Colo Colo. El equipo de Daniel Garnero ganó ocho partidos, empató dos y perdió cinco, con 35 goles a favor y 20 en contra.

Durante el receso, la UC disputó la Copa Chile y acumuló cuatro triunfos consecutivos ante Everton, San Luis y Deportes Copiapó antes de caer por 4-0 frente a San Luis en Quillota. Ahora deberá dejar atrás esa derrota para mantener su campaña como uno de los principales perseguidores del Cacique.

Deportes La Serena terminó la primera mitad del torneo con cuatro victorias, seis empates y cinco derrotas. Su último partido por el Campeonato Nacional fue el empate 1-1 ante Audax Italiano, pero su presentación más reciente terminó con una caída por 1-0 frente a Cobreloa en la Copa Chile.

El antecedente más cercano entre ambos equipos fue el 2-2 registrado el 1 de febrero en La Portada. En los otros dos enfrentamientos recientes hubo una victoria para cada lado: la UC ganó 1-0 en noviembre de 2025 y La Serena se impuso 3-1 en mayo de ese mismo año.

Formaciones de Universidad Católica vs La Serena

Formación de Universidad Católica: Darío Melo; Sebastián Arancibia, Daniel González, Juan Ignacio Díaz, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui, Cristián Cuevas; Justo Giani, Fernando Zampedri y Diego Corral.

DT: Daniel Garnero.

Formación de Deportes La Serena: José Ignacio Tapia; Joaquín Gutiérrez, Ian Rasso, Lucas Alarcón, Yahir Salazar; Gonzalo Escalante, Francis Mac Allister, Jeisson Vargas, Alexander Oroz; Ángelo Henríquez y Diego Rubio.

DT: Felipe Gutiérrez.

¿Quién es el árbitro de Universidad Católica vs La Serena?

El árbitro del partido entre Universidad Católica y Deportes La Serena será José Cabero Rebolledo.

Árbitro: José Cabero Rebolledo

José Cabero Rebolledo Asistente 1: Alejandro Molina Bravo

Alejandro Molina Bravo Asistente 2: Emilio Bastías Núñez

Emilio Bastías Núñez Cuarto árbitro: Cristian Galaz Sepúlveda

Cristian Galaz Sepúlveda VAR: Diego Flores Seguel

Diego Flores Seguel AVAR: Eric Pizarro Riquelme

¿Dónde ver Universidad Católica vs La Serena en vivo?

El partido entre Universidad Católica y Deportes La Serena se jugará este sábado 25 de julio a las 20:00 horas en el Claro Arena, por la fecha 16 del Campeonato Nacional 2026. La transmisión televisiva estará disponible en TNT Sports Premium y el streaming será por HBO Max. La previa del canal comenzará a las 19:40 horas, mientras que ADN Deportes tendrá el relato radial.