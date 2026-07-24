Datos Clave Agente libre: Josef Martínez terminó su vínculo con Xolos y aparece como oportunidad de mercado. Ofrecido a la UC: Felipe Cárdenas de The Athletic informó que el delantero venezolano fue acercado a Universidad Católica. Cupo extranjero: La principal traba sería el margen reglamentario que tiene la UC para sumar jugadores foráneos.

Universidad Católica sigue buscando alternativas para potenciar su plantel de cara a la segunda rueda del Campeonato Nacional 2026, y en las últimas horas surgió un nombre de peso internacional: Josef Martínez. El delantero venezolano de 33 años finalizó su paso por los Xolos de Tijuana en México de mutuo acuerdo y quedó como agente libre.

Según reportó el periodista Felipe Cárdenas de The Athletic, el ex MVP de la MLS maneja propuestas desde Ecuador, Colombia y Chile. En esa línea, el periodista especializado en mercado de fichajes, Rodrigo Arellano, detalló que Martínez fue ofrecido en la UC y quedó bajo evaluación en la precordillera, pensando en la competencia local y la disputa internacional. Sin embargo, el cupo de extranjeros asoma como un factor reglamentario a evaluar antes de avanzar con la operación.

¿Cuáles son los números y estadísticas de Josef Martínez?

El venezolano posee una carrera deslumbrante, especialmente en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, donde supo ser la gran figura. Su punto más alto lo alcanzó defendiendo al Atlanta United FC, donde conquistó la Bota de Oro, levantó la MLS Cup 2018 y fue elegido el Jugador Más Valioso de la temporada. Además, forma parte del selecto grupo de jugadores que han superado la barrera de los 100 goles en dicha liga, donde también tuvo un reciente paso por el Inter Miami de Lionel Messi.

A nivel global, sus estadísticas respaldan su cartel. Durante su trayectoria en clubes, el nacido en Valencia ha disputado 464 partidos oficiales, anotando un total de 205 goles y entregando 46 asistencias en 30.175 minutos en cancha. Sumado a esto, ha sido un habitual representante de la selección nacional de Venezuela, registrando 70 apariciones y 15 conquistas internacionales.

🇻🇪 Josef Martínez, ex MVP de la MLS, está entrenando a tope en Miami ☀️🏝️ mientras evalúa su próximo paso profesional ⚽



​🇪🇨🇨🇱🇨🇴 Tiene ofertas sobre la mesa desde Ecuador, Chile y Colombia 💼📋



Su prioridad sigue siendo quedarse en la MLS 🇺🇸 ⚽



Vía @FelipeCar pic.twitter.com/hp2IjpmXdp — GURA 🇻🇪 (@gura_vinotinto) July 23, 2026

¿Cuándo juega Universidad Católica vs Deportes La Serena?

Mientras la dirigencia define si avanza por el atacante venezolano, el equipo se concentra de lleno en la reanudación del campeonato.

Universidad Católica recibirá a Deportes La Serena este sábado 25 de julio a las 20:00 horas en el estadio Claro Arena, en un duelo válido por la primera fecha de la segunda rueda (jornada 16) de la Liga de Primera.

Para este compromiso, el elenco cruzado presentará varias novedades tras lamentar las bajas de Vicente Bernedo (suspendido) y Clemente Montes (en recuperación). Según adelantó el periodista Jorge Cubillos en TNT Sports, el probable once titular sería con Darío Melo en el arco; Sebastián Arancibia (quien vuelve a la titularidad tras un mes), Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz y Eugenio Mena en defensa; Fernando Zuqui, Jhojan Valencia y Cristian Cuevas en medioterreno; dejando en ataque a Diego Corral, Fernando Zampedri y Justo Giani.