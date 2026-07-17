Datos Clave La compleja temporada de Medel: El Pitbull se ha perdido 16 encuentros con los Cruzados por lesión. ¿Ve de reojo el retiro?: Gary no le cerró las puertas a colgar los botines a final de temporada tras cumplir contrato con la UC. Trabajo físico y mental: Medel apunta que los dos trabajos mencionados han sido relevantes en su proceso de recuperación.

Universidad Católica selló una primera rueda magnífica con actuaciones memorables tanto en el panorama internacional como nacional, pero no es así el caso de uno de sus íconos de la plantilla. Se trata de Gary Medel, quien en la recta final de la primera parte de la temporada se ha tenido que alejar de las canchas por complicaciones físicas.

De los 35 partidos que han disputado los Cruzados en lo que va de temporada, el Pitbull se ha ausentado en 16 de ellos, debido a diversos desgarros musculares que afectan al bicampeón de América. Ante esta situación, Medel se ha quedado en el último tiempo apartado de los terrenos de juego y de las citaciones de Daniel Garnero, por lo que en conversación con un viejo conocido tocó el sensible tema de un posible retiro.

¿Medel le abre las puertas al retiro?

En el nuevo podcast de Universidad Católica llamado “Suenan los bombos”, Gary Medel entabló una profunda conversación con el ex atacante cruzado Roberto “Pájaro” Gutiérrez, en el que charlaron sobre su carrera y actualidad en la franja. En la conversación, Gutiérrez fue directo y preguntó sobre en qué condición está el Pitbull y cuánto tiempo queda de Gary en las canchas, a lo que el histórico defensor de la generación dorada respondió de manera sincera sobre su carrera a futuro.

“Venía super bien física y mentalmente, pero en un descanso me lesioné entrenando solo. Al venir la Libertadores apuré la lesión y me desgarré de nuevo. Estoy en una etapa en la que privilegio mejorar físicamente para estar a la par de mis compañeros. Ahora tengo contrato hasta fin de año con Católica, después veremos si sigo o me retiro”, señaló Gary Medel, que menciona su complejo proceso de recuperación y la oportunidad de colgar los botines tras terminar contrato a final de año.

Además, Medel fue enfático en que la recuperación física puede ser rápida, pero lo que más le ha costado en el proceso mental de estar apartado de sus compañeros y lejos de los terrenos de juego.