Datos Clave Católica cae goleada en Copa Chile: Los Cruzados fueron goleados por 4-0 ante San Luis por el Grupo B. La polémica de la tarde: Un golpe de puño de Joel Torres sobre Juan Francisco Rossel encendió el encuentro, ya que el árbitro no cobró falta y el atacante de los Cruzados tuvo que ser sustituido por una fractura. La calentura de Garnero: El técnico universitario señaló que Manuel Vergara no estuvo a la altura para dirigir el compromiso.

Universidad Católica cayó goleada en la última fecha de los grupos de la Copa Chile 2026, en su visita a San Luis de Quillota por 4-0 en el Estadio Lucio Fariña. A pesar de ya estar clasificados a los octavos de final, los Cruzados fueron con equipo titular a su visita a los Canarios, y fueron aplastados en un duelo marcado por las polémicas arbitrales que se presenciaron en el terreno de juego.

La primera polémica del juego se generó a los 43’ minutos del primer tiempo, tras un combo de Joel Torres sobre el rostro Juan Francisco Rossel, quien tuvo que ser retirado del terreno de juego y asistido en camarines. La jugada generó polémica por que se visualiza un golpe con intención, que no fue sancionada ni siquiera con tarjeta amarilla.

Posterior a ello, hubieron jugadas con riesgo de penal sobre Jimmy Martínez y Justo Giani, que desencadenaron los reclamos del último mencionado que fue amonestado. Ya en el segundo tiempo, Giani fue expulsado por agresión y realizó sus descargos ante el juez central y el cuarto árbitro. Al finalizar el encuentro, Daniel Garnero apuntó a que el arbitraje no estuvo a la altura y cometió muchos errores.

Garnero explota con el arbitraje

Tras el pitazo final, Daniel Garnero se dirigió a los micrófonos de TNT Sports y realizó su análisis del partido. El entrenador realizó sus descargos, al indicar que un partido sin VAR es muy complejo, ya que los árbitros no estuvieron a la altura del compromiso y su desempeño influyó en el resultado.

“Si nos quedamos con el marcador fue un partido nefasto. En su primer gol hay una infracción. Jugar con VAR o sin él es mucha la diferencia. Nosotros no estamos acostumbrados a jugar sin VAR, por lo que el arbitraje debería ser mucho más severo. Tuvimos que hacer un cambio por una fractura en el tabique y no fue ni foul. Los agarrones dentro del área fueron un montón y es otro juego. El arbitraje influyó demasiado en el marcador final”, señaló Garnero, apuntando que con la dirección de Manuel Vergara no estuvo acorde a lo que fue el partido.

Además, el entrenador señaló que a Universidad Católica le costó jugar el encuentro por factores como la cancha, pero no existe una justificación como equipo para caer goleados por cuatro goles ante San Luis de Quillota.

Ahora, los Cruzados tendrán una semana de descanso previo a su retorno al Campeonato Nacional 2026, donde deberán recibir a Deportes La Serena en el Claro Arena por el inicio de la segunda rueda.