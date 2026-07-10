San Luis de Quillota y Universidad Católica se miden este sábado 11 de julio a las 17:30 horas en el Estadio Lucio Fariña de Quillota por la fecha 6 del Grupo B de la Copa Chile 2026. El partido será transmitido en vivo a través de TNT Sports Premium y HBO Max.

¿Quién transmite San Luis vs U Católica por la Copa Chile 2026?

El cruce entre San Luis de Quillota y Universidad Católica se transmitirá en la televisión de pago a través de TNT Sports Premium y vía streaming en la plataforma de HBO Max.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan San Luis vs U Católica por la Copa Chile 2026?

San Luis de Quillota y Universidad Católica juegan este sábado 11 de julio a las 17:30 horas en el Estadio Lucio Fariña por la Copa Chile 2026.

Fecha: Sábado 11 de julio

Hora: 17:30 horas

Estadio: Estadio Lucio Fariña, Quillota

Árbitros de San Luis vs U Católica

Árbitro: Manuel Vergara

1er asistente: Gabriel Ureta

2do asistente: John Calderón

4to árbitro: Gastón Philippe

¿Cómo llegan San Luis vs U Católica?

San Luis de Quillota no conoce de victorias hace cuatro partidos. Su último triunfo fue el pasado 5 de junio ante San Marcos por la Primera B. En la Copa Chile, en tanto, suma tres empates y dos derrotas, ubicándose en el último puesto del Grupo B con tres unidades y sin opciones de avanzar a la siguiente ronda.

Por su parte, Universidad Católica enfila cinco triunfos consecutivos en la Copa Chile. Los cruzados tienen campaña perfecta en el certamen nacional y con 15 unidades de 15 posibles ya están inscritos en los octavos de final del torneo.

La última vez que la franja y los canarios se enfrentaron fue el pasado 27 de junio, cuando se vieron las caras en el Claro Arena con triunfo por 4-2 para los locales.

Formaciones de San Luis vs U Católica

Formación de San Luis

Nicolás Peranic; Diego Zamorano, Ignacio Meza, Luis Muñoz, Nicolás Muñoz; Vicente Durán, Joel Torres, Fabián Pastenes, Danilo Catalán; Sergio Vergara y Sebastián Parada. DT: Humberto Suazo.

Formación de U Católica

Vicente Bernedo; Bernardo Cerezo, Daniel González, Branco Ampuero, Nicolás L’Huillier; Jhojan Valencia, Jimmy Martínez, Matías Palavecino; Martín Gómez, Fernando Zampedri y Diego Corral. DT: Daniel Garnero.

San Luis vs U Católica minuto a minuto