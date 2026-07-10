San Luis de Quillota y Universidad Católica se miden este sábado 11 de julio a las 17:30 horas en el Estadio Lucio Fariña de Quillota por la fecha 6 del Grupo B de la Copa Chile 2026. El partido será transmitido en vivo a través de TNT Sports Premium y HBO Max.
¿Quién transmite San Luis vs U Católica por la Copa Chile 2026?
El cruce entre San Luis de Quillota y Universidad Católica se transmitirá en la televisión de pago a través de TNT Sports Premium y vía streaming en la plataforma de HBO Max.
- TV: TNT Sports Premium
- Streaming: HBO Max
¿Cuándo y a qué hora juegan San Luis vs U Católica por la Copa Chile 2026?
San Luis de Quillota y Universidad Católica juegan este sábado 11 de julio a las 17:30 horas en el Estadio Lucio Fariña por la Copa Chile 2026.
- Fecha: Sábado 11 de julio
- Hora: 17:30 horas
- Estadio: Estadio Lucio Fariña, Quillota
Árbitros de San Luis vs U Católica
- Árbitro: Manuel Vergara
- 1er asistente: Gabriel Ureta
- 2do asistente: John Calderón
- 4to árbitro: Gastón Philippe
¿Cómo llegan San Luis vs U Católica?
San Luis de Quillota no conoce de victorias hace cuatro partidos. Su último triunfo fue el pasado 5 de junio ante San Marcos por la Primera B. En la Copa Chile, en tanto, suma tres empates y dos derrotas, ubicándose en el último puesto del Grupo B con tres unidades y sin opciones de avanzar a la siguiente ronda.
Por su parte, Universidad Católica enfila cinco triunfos consecutivos en la Copa Chile. Los cruzados tienen campaña perfecta en el certamen nacional y con 15 unidades de 15 posibles ya están inscritos en los octavos de final del torneo.
La última vez que la franja y los canarios se enfrentaron fue el pasado 27 de junio, cuando se vieron las caras en el Claro Arena con triunfo por 4-2 para los locales.
Formaciones de San Luis vs U Católica
Formación de San Luis
Nicolás Peranic; Diego Zamorano, Ignacio Meza, Luis Muñoz, Nicolás Muñoz; Vicente Durán, Joel Torres, Fabián Pastenes, Danilo Catalán; Sergio Vergara y Sebastián Parada. DT: Humberto Suazo.
Formación de U Católica
Vicente Bernedo; Bernardo Cerezo, Daniel González, Branco Ampuero, Nicolás L’Huillier; Jhojan Valencia, Jimmy Martínez, Matías Palavecino; Martín Gómez, Fernando Zampedri y Diego Corral. DT: Daniel Garnero.
San Luis vs U Católica minuto a minuto
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