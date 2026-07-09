Universidad Católica enfrentará uno de sus desafíos más importantes de los últimos años. Los cruzados se medirán a Estudiantes de la Plata por los octavos de final de la Copa Libertadores en agosto próximo, donde buscarán inscribirse entre los ocho mejores del certamen tras quince años de ausencia.

Si bien falta un mes para la llave que se definirá en el Claro Arena, desde el elenco universitario ya dieron a conocer los detalles de la venta de entradas, la cual comenzará este lunes 13 de julio y tendrá una preventa exclusiva para los abonados del club.

¿Cuándo juega la U Católica vs Estudiantes?

Universidad Católica recibirá a Estudiantes de la Plata en el Claro Arena el próximo martes 18 de agosto a las 20:30 horas por los octavos de final de vuelta de la Copa Libertadores 2026.

Fecha: Martes 18 de agosto

Hora: 20:30 horas

Estadio: Claro Arena

¿Cuándo comienza la venta de entradas para U Católica vs Estudiantes?

La venta de entradas para el compromiso entre Universidad Católica y Estudiantes de La Plata se realizará de forma escalonada. En primera instancia se iniciará una preventa exclusiva para los abonados 2026 del club, la que arrancará el lunes 13 de julio a las 12:00 horas. La venta de tickets para socios, en tanto, está prevista para el jueves 23 de julio, mientras que el público general podrá adquirir una entrada solo en caso de existir disponibilidad.

Preventa abonados: Lunes 13 de julio desde las 12:00 horas

Lunes 13 de julio desde las 12:00 horas Preventa socios: Jueves 23 de julio desde las 12:00 horas

Jueves 23 de julio desde las 12:00 horas Venta general: Solo en caso de existir disponibilidad tras las preventas de abonados y socios.

Este partido no está incluido en el abono, por lo que todos los asistentes deben comprar su entrada. Además, para ingresar al recinto será obligatorio estar registrado en el Registro Nacional de Hinchas.

¿Dónde comprar las entradas para la U Católica vs Estudiantes?

Las entradas para el cruce entre Universidad Católica y Estudiantes de la Plata se podrán adquirir exclusivamente a través de PuntoTicket, plataforma definida por Cruzados.

¿Cuáles son los precios de las entradas para U Católica vs Estudiantes?

Estos son los valores oficiales informados por Universidad Católica para su partido de cctavos de final de la Copa Libertadores 2026 frente a Estudiantes: